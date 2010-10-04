iLife '11 ufukta göründü

iPhone, iPod ve iPad ile adı daha çok tüketici elektroniği cihazlarıyla anılan Apple'ın paket programları arasında yer alan iLife'ın yeni sürümü bir süredir merakla bekleniyordu. Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi resmi açıklama gelmedi ancak Amazon.de'de satışa sunulmaya hazırlanan yardımcı kitaplar, iLife '11 için geri sayıma geçildiğini gözler önüne koyuyor.

Amazon.de ve Amazon.co.uk'de yer alan kitapların kapaklarına baktığımızda ilginç bilgilerle karşılaşıyoruz. iDVD'siz çıkacağı yönündeki iddiaların aksine iMovie ve iPhoto '11 için hazırlanan kitapların kapaklarında sağ üst köşedeki kırmızı şerit üzerinde iDVD'nin de pakete dahil olduğu yazısı gözlerden kaçmıyor. Ayrıca iLife '11 isimli kitabın kapağında yazan "Mac, iPhone 4, iPod ve iPad için iPhoto, iMovie ve dahası" cümlesi; akıllara iLife 11 ile iOS platformuna da destek verilebileceğini getiriyor.

Gelecek ay içersinde güncellenmesi beklenen dizüstü Mac'lerle birlikte iLife '11'in de duyrulması bekleniyor.