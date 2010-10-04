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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iLife '11 ufukta göründü

8 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iPhone, iPod ve iPad ile adı daha çok tüketici elektroniği cihazlarıyla anılan Apple'ın paket programları arasında yer alan iLife'ın yeni sürümü bir süredir merakla bekleniyordu. Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi resmi açıklama gelmedi ancak Amazon.de'de satışa sunulmaya hazırlanan yardımcı kitaplar, iLife '11 için geri sayıma geçildiğini gözler önüne koyuyor.

Amazon.de ve Amazon.co.uk'de yer alan kitapların kapaklarına baktığımızda ilginç bilgilerle karşılaşıyoruz. iDVD'siz çıkacağı yönündeki iddiaların aksine iMovie ve iPhoto '11 için hazırlanan kitapların kapaklarında sağ üst köşedeki kırmızı şerit üzerinde iDVD'nin de pakete dahil olduğu yazısı gözlerden kaçmıyor. Ayrıca iLife '11 isimli kitabın kapağında yazan "Mac, iPhone 4, iPod ve iPad için iPhoto, iMovie ve dahası" cümlesi; akıllara iLife 11 ile iOS platformuna da destek verilebileceğini getiriyor.

iLife '11 ufukta göründü
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iLife '11 ufukta göründü
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iLife '11 ufukta göründü
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Gelecek ay içersinde güncellenmesi beklenen dizüstü Mac'lerle birlikte iLife '11'in de duyrulması bekleniyor.


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ysndnz 8 yıl

Gelecek ay içersinde güncellenmesi beklenen dizüstü Mac'lerle birlikte iLife '11'in de duyrulması bekleniyor.


gelecek ay abd ye gidiyorum oradan mbp 13' almayıdüşünüyorum güncelleme 13' ler içinde olacakmı fikriniz nedir ona göre erteleyim mbp yu
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Knightfall 8 yıl
Sizce 13" Macbook Pro, Mac dizustu sistemlere girmiyor mu?


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Batuist 8 yıl
Adamların en iyi olduğu konu yazılım.. bence bol bol güncelleme ve cihazla uyumlu hale getirip çok fazla satabilirler.
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Wolf_263 8 yıl

Batuist

Adamların en iyi olduğu konu yazılım.. bence bol bol güncelleme ve cihazla uyumlu hale getirip çok fazla satabilirler.

Birinci cümlenizle ikinci cümleniz çok çelişken. Madem ki en iyi oldukları konu yazılım, neden bir seferde yapamıyorlar da eksiklikleri güncellemelerle kapatmaya çalışıyorlar?
Yoksa yapıyorlar da, para için mi güncelleme yayınlıyorlar?
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serwet 8 yıl
iPhone 4 le dadindan yenmez:D
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