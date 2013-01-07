İlk nesil ASUS PadFone ülkemizde satışa sunuldu









Geçen yılın en popüler ürünleri arasında gösterilen ancak yaşadığı üretim sıkıntıları nedeniyle yaygın satış ağı bulamayan ASUS Padfone, nihayet ülkemizde satışa sunuldu.





Akıllı telefon ve tablet konseptini biraraya getirerek yeni bir trendi başlatan Padfone akıllı telefon modeli, özel olarak gelen dockunun içerisine oturtularak tablet şeklinde de kullanılabiliyordu.





Padfone akıllı telefon modelinde 4.3 inçlik 540 x 960 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MSM8260A işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, Android 4.0 işletim sistemi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1520mAh batarya şeklinde başlıca özellikler bulunuyor.





PadFone Station Tablet dockunda ise 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 6600mAh batarya bulunmakta. ASUS'un özel yazılımı sayesinde akıllı telefon docka oturtulduğu anda erkanındaki görüntü tablet ekranına sığdırılıyor ve herhangi bir gecikme yaşanmıyor.





ASUS Padfone modelinin satış fiyatı ise 999$+KDV olarak belirlendi. Ayrıca modelle birlikte stand kılıf da hediye ediliyor.

ASUS, gördüğü ilgi nedeniyle daha yaygın olarak satışa sunmak amacıyla PadFone modelinin devam versiyonunu da bir süre önce duyurmuştu. PadFone 2 olarak lanse edilen modelin akıllı telefon kısmında 4.7 inçlik 720p çözünürlükte Super IPS+ LCD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte kamera, 2140mAh batarya şeklinde bulunmakta.

Tablet kısmında ise 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran ve 5000mAh batarya bulunuyor ve kullanım süresini ikiye katlıyor.

ASUS PadFone 2 henüz ülkemizde satışa sunulmadı ve kesin tarih konusunda da bir bilgi yok. Yurtdışı satış fiyatı ise 700-800 Avro civarında.