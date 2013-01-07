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İlk nesil ASUS PadFone ülkemizde satışa sunuldu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk nesil ASUS PadFone ülkemizde satışa sunuldu
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 Geçen yılın en popüler ürünleri arasında gösterilen ancak yaşadığı üretim sıkıntıları nedeniyle yaygın satış ağı bulamayan ASUS Padfone, nihayet ülkemizde satışa sunuldu.

Akıllı telefon ve tablet konseptini biraraya getirerek yeni bir trendi başlatan Padfone akıllı telefon modeli, özel olarak gelen dockunun içerisine oturtularak tablet şeklinde de kullanılabiliyordu.

Padfone akıllı telefon modelinde 4.3 inçlik 540 x 960 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MSM8260A işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, Android 4.0 işletim sistemi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1520mAh batarya şeklinde başlıca özellikler bulunuyor.

PadFone Station Tablet dockunda ise 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 6600mAh batarya bulunmakta. ASUS'un özel yazılımı sayesinde akıllı telefon docka oturtulduğu anda erkanındaki görüntü tablet ekranına sığdırılıyor ve herhangi bir gecikme yaşanmıyor.

ASUS Padfone modelinin satış fiyatı ise 999$+KDV olarak belirlendi. Ayrıca modelle birlikte stand kılıf da hediye ediliyor.
ASUS, gördüğü ilgi nedeniyle daha yaygın olarak satışa sunmak amacıyla PadFone modelinin devam versiyonunu da bir süre önce duyurmuştu. PadFone 2 olarak lanse edilen modelin akıllı telefon kısmında 4.7 inçlik 720p çözünürlükte Super IPS+ LCD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte kamera, 2140mAh batarya şeklinde bulunmakta.
Tablet kısmında ise 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran ve 5000mAh batarya bulunuyor ve kullanım süresini ikiye katlıyor.
ASUS PadFone 2 henüz ülkemizde satışa sunulmadı ve kesin tarih konusunda da bir bilgi yok. Yurtdışı satış fiyatı ise 700-800 Avro civarında. 

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kemaloztin 6 yıl
Asus bu taktikleri biİm ülkeye giremez
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zengier 6 yıl
ilk satisi nisan 2012 de olmus bir urunden bahsedioruz, adamlar uretim sorunlari yasadilar, her yere satamadilar.

o kadar cok teknolji uretiyoruzki ulke olarak, miletimiz o kadar zeka kupu ki tek bir icat bile cikartamiyoruz dise dokunan, buna ragmen ureten adamlara isi nasil yapmasi gerektiklerini ogretebiliyorlar.
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DH Misafiri 6 yıl
Asus padfone deyince soğuyorum diyenler burdayız ve düşüncelerinizi anlıyoruz ..
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sacid55 6 yıl
donanimhabere olan güvenim giderek düşüyor...
bize güncel teknolojiyi tanıtacağıona reklam yapıp para kazanıyor güya.ama okuyucun azaldıkça reklamın para etmeyecek ey donanımhaber müdürü!!!
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savinelli 6 yıl
Nisan 1 e daha var oysa
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jay jay justified 6 yıl
3. dünya ülkelerine yaraşan olaylar. Hani ikinci nesli de birlikte sunarsın, dersin ki fiyat farkı şu, donanım farkı bu, istediğini al. Bu nedir allah aşkına?
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FERFEROS 6 yıl
Resmen küfür bu.
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istanbul2007 6 yıl
NİYE GELMİŞKİ ALSIN GERİ GÖTÜRSÜN
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Umutcan 6 yıl
Haberi okuyunca padfone 2 sandım sonradan adreno 320 yerine 225'i görünce çaktım. Bu saatten sonra bu cihazı bu fiyata kim alır allah aşkına ?
1-2 senelik teknolojiyi daha yeni ülkeye sokarak dalga geçiyor olmalılar, millet padfone2'ye bile dudak büküyor artık yeni full hd cihazlardan sonra...
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sacrificeson 6 yıl
Padfon 2 çıktı 1 nedir dalgamı geçiyorsunuz. Silin haberi!!!
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jakops. 6 yıl
Sadece gülüyorum.
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__BadblooD__ 6 yıl
Bir an PadFone 2 sandım dedim oo gelmiş yine de pahalı falan meğer 1 miş

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mesona 6 yıl
ben artık asus'a ciddi firma gözüyle bakmıyorum. elde ne kadar kalmış ürün varsa hep bizim ülkemizde satmaya çalışıyorlar. bknz nexus 7 8 gb
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cagataykoroglu 6 yıl
1000+kdv mi? gider mac alırım.
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