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Minecraft: Story Mode, interaktif hikaye özelliğini koruyarak Netflix’e geldi

Minecraft’ın seçimleri size bırakarak hikayeyi belirlemenizi sağlayan hikaye modu Netflix’e eklendi. İnteraktif olarak hem oynayıp hem izleyebileceğiniz Netflix versiyonu için ilk 3 bölüm yayınlandı.
5 ay
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Diğer
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Minecraft: Story Mode, interaktif hikaye özelliğini koruyarak Netflix’e geldi
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Minecraft: Story Mode olarak adlandırılan popüler oyuna ait interaktif hikaye uzun süredir piyasadaydı. Yaptığı anlaşma ile Netflix, Minecraft Hikaye Modu’nu kendi platformuna eklemeyi başardı. Bölümleri bir yandan izlerken bir yandan da yapacağınız seçimlerle hikayeye kendiniz yön verebileceksiniz.

İlk 3 bölüm yayında

Minecraft: Story Mode’un orijinal halindeki kadar hareket kabiliyeti tabii ki sunulamayacak (Örneğin ana karakter Jesse’yi hareket ettiremeyeceksiniz.) ama hikayenin interaktif olarak ilerleme özelliği korunacak. Netflix üzerinde ilk 3 bölüm yayınlanmaya başlandı bile. İlk sezonun son iki bölümü ise 5 Aralık tarihinde yayınlanacak. İkinci sezonun Netflix üzerinde yer edinip edinemeyeceği ise maalesef bilinmiyor.

Ayrıca Bkz. "Neon Genesis Evangelion animesi Netflix’e geliyor"

Minecraft: Story Mode'a Netflix iOS, konsol, akıllı televizyon ve bilgisayar uygulamaları üzerinden erişilmesi mümkünken Android tarafında Netflix mobil uygulaması destek vermiyor. Türkiye'den de erişilebilen interaktif hikayeyi buradan izleyebilirsiniz. Hem Türkçe dublaj hem de Türkçe altyazı seçeneği sunulmuş.


https://www.engadget.com/2018/11/27/minecraft-story-mode-netflix/ Yorum Yaz
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LSCARL 4 ay
Çok güzel olacak gibi görünüyor
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a_y_k_u_t 5 ay
Oyunu bilgisayarda oynadım ve bitirdim. Netflix üzerinden sadece seçimler yaparak oynayacağız sanırım. Deneyince ben de yazarım :)
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napolyon94 5 ay
Farkli bir olay deneyelim bakalim :)

Edit: Denedim. Tam cocuk isi olmus ve daha kotusu teltale kalitesizligi ortada l. Secimler neredeyse hicbirseyi degistirmiyor.
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