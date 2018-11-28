Minecraft: Story Mode, interaktif hikaye özelliğini koruyarak Netflix’e geldi

Minecraft: Story Mode olarak adlandırılan popüler oyuna ait interaktif hikaye uzun süredir piyasadaydı. Yaptığı anlaşma ile Netflix, Minecraft Hikaye Modu’nu kendi platformuna eklemeyi başardı. Bölümleri bir yandan izlerken bir yandan da yapacağınız seçimlerle hikayeye kendiniz yön verebileceksiniz.

İlk 3 bölüm yayında

Minecraft: Story Mode’un orijinal halindeki kadar hareket kabiliyeti tabii ki sunulamayacak (Örneğin ana karakter Jesse’yi hareket ettiremeyeceksiniz.) ama hikayenin interaktif olarak ilerleme özelliği korunacak. Netflix üzerinde ilk 3 bölüm yayınlanmaya başlandı bile. İlk sezonun son iki bölümü ise 5 Aralık tarihinde yayınlanacak. İkinci sezonun Netflix üzerinde yer edinip edinemeyeceği ise maalesef bilinmiyor.

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Minecraft: Story Mode'a Netflix iOS, konsol, akıllı televizyon ve bilgisayar uygulamaları üzerinden erişilmesi mümkünken Android tarafında Netflix mobil uygulaması destek vermiyor. Türkiye'den de erişilebilen interaktif hikayeyi buradan izleyebilirsiniz. Hem Türkçe dublaj hem de Türkçe altyazı seçeneği sunulmuş.

https://www.engadget.com/2018/11/27/minecraft-story-mode-netflix/