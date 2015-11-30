İlk yardım ekiplerine özel "kanama simülasyonu"

Hastane dışında çalışan sağlık görevlilerinin belirli yaraların "kanama süreçleri" hakkında önceden bilgi sahibi olabilmesi çok mümkün olmuyor. Kadavra ile yapılan eğitimler de tahmin edebileceğiniz üzere konu hakkında çok fazla bilgi veremiyor ve bu deneyimin aktif saha içerisinde kazanılması, bazı durumlarda ölüm ile yaşam arasındaki ince çizginin geçilmesine neden olabiliyor.

İşte bu nedenle özel bir kanama simülasyonu geliştiren Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) araştırmacıları, böylelikle ilk yardım ekiplerinin olası yaralanma durumlarında ne ile karşılaşacaklarını sanal da olsa oldukça gerçekçi şeklide görmesine yardımcı oluyor.

Kan akış dinamikleri ve iç mekanikler (Kemik, deri, damar vb.) açısından inanılmaz derecede detaylı hazırlanan simülasyon, özellikle şartların çok daha zor olduğu savaş alanları için faydalı bir çözüm olarak gösteriliyor ve durum tam olarak bilindiği için hem tanı koyma hem de tedavi etme daha kolay ve hepsinden önemlisi hızlı gerçekleştirilebiliyor.

Şimdilik sadece bacak için hazırlanan simülasyonun tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Video gerçek olmamasına rağmen bazı takipçilerimiz için rahatsız edici olabilir.

http://www.engadget.com/2015/11/30/virtual-wounds/