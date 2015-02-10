imgur ücretli üyeliği kaldırıyor

Fotoğraf yükleme servisi sunan popüler web sitesi imgur premium üyelik sistemini kaldırdığını duyurdu. Artık tüm kullanıcılar servisten sınırsız şekilde ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Yüklenen fotoğraflara pozitif ve negatif oy verilebilen ve yorum yapılabilen platformda yüklediğiniz fotoğrafın kaç kişiye ulaştığını da görebiliyorsunuz. Önceden sınırlı olarak kullanılabilen bu özellikler için ayda 2.95 dolarlık ( Yıllık 23 dolar ) bir ücret talep ediliyordu. Şirket ise 6. yıl dönümü hediyesi olarak premium üyelik sistemini kaldırdığını ve tüm kullanıcıların bu servislerden ücretsiz yararlanabileceğini açıkladı.



Daha önce premium üyelik sahipleri reklamsız olarak servisten faydalanabilirken bu seçeneğin kalkması ve tüm kullanıcıların ücretsiz ulaşması da artık herkesin reklam göreceği anlamına geliyor. Ancak servisin büyük bir arşivi olduğu düşünülürse kullanıcıların bu sebeple uzaklaşması pek muhtemelen değil.