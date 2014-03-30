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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Imo Messenger yepyeni özelliklerle güncellendi: Yeni Arayüz, Performans Artışı ve dahası

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,8b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Imo Messenger yepyeni özelliklerle güncellendi: Yeni Arayüz, Performans Artışı ve dahası

App Store'ın önde gelen anlık mesajlaşma yazılımlarından Imo Messenger, yepyeni özelliklerle güncellendi.

Kullanıcılara sevdikleriyle ücretsiz şekilde yazılı mesajlaşma ya da sesli görüşme imkanı sunan Imo Messenger, son sürümle birlikte yepyeni minimalist arayüze kavuşuyor. Baştan sona değişen arayüzün yanında farkedilir derece performansı iyileştirilen uygulamada, bundan böyle paylaşılan fotoğraflar ve videolar direkt olarak buluta yedeklenirken; yeni fotoğraf görüntüleme aracı ile fotoğraf ya da videolara ulaşmak birkaç dokunuşa indirgenmiş

Tamamen ücretsiz bir yazılım olan Imo Messenger'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

imo free video calls and text - imo.im
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kluivert10 3 yıl
birbirinin benzeri artık o kadar çok uygulama var ki
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DH Misafiri 5 yıl
Bada işletim sistemi telefon kullanirken bu mesajlasma uygulamasini kullanıyordum o zamanlar msn, facebook sohbeti ayni anda kullaniyordum gayet iyi bir uygulamaydi
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deejaycluber 5 yıl
Adını hiç duymamıştım, telegram kullanıyorum whatsapp olayından sonra içim rahat etmediğinden, en azından daha güvenli, şeffaf politikaları var.
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ketrp 5 yıl
Whatsapp bu kadar benimsenmişken başka bir messenger uygulaması kolay kolay tutulmaz bence.
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Golden Gate 5 yıl deejaycluber
deejaycluber

Adını hiç duymamıştım, telegram kullanıyorum whatsapp olayından sonra içim rahat etmediğinden, en azından daha güvenli, şeffaf politikaları var.

Nerde o Agile Messenger devri. Nokia'lara kurup 2 mesaj atacaz diye yırtınırdık . Şimdi tadı yok
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