Imo Messenger yepyeni özelliklerle güncellendi: Yeni Arayüz, Performans Artışı ve dahası

App Store'ın önde gelen anlık mesajlaşma yazılımlarından Imo Messenger, yepyeni özelliklerle güncellendi.

Kullanıcılara sevdikleriyle ücretsiz şekilde yazılı mesajlaşma ya da sesli görüşme imkanı sunan Imo Messenger, son sürümle birlikte yepyeni minimalist arayüze kavuşuyor. Baştan sona değişen arayüzün yanında farkedilir derece performansı iyileştirilen uygulamada, bundan böyle paylaşılan fotoğraflar ve videolar direkt olarak buluta yedeklenirken; yeni fotoğraf görüntüleme aracı ile fotoğraf ya da videolara ulaşmak birkaç dokunuşa indirgenmiş



Tamamen ücretsiz bir yazılım olan Imo Messenger'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: