Meta, gözünü Avrupa’daki kullanıcı verilerine dikti

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Tam Boyutta Gör Meta, Avrupa Birliği (AB) sınırları içindeki Facebook ve Instagram dahil olmak üzere uygulamalarını kullananların verilerini kullanarak yapay zeka modellerini eğitmeye hazırlanıyor. Şirket, bu süreçte kullanıcıları bilgilendireceğini ve isteyenlerin verilerinin bu amaçla kullanılmasını reddedebileceğini açıkladı.

Meta'nın açıklamasına göre; eğitim verisi olarak, kullanıcıların herkese açık gönderileri, yorumları ve Meta AI ile yaptıkları sohbet geçmişi değerlendirilecek. Ancak, aile ve arkadaşlarla yapılan özel mesajlaşmalar bu sürece dahil edilmeyecek. Ayrıca, yalnızca 18 yaş ve üzeri kullanıcıların verileri eğitim için kullanılabilecek.

Sıra AB kullanıcılarında

Kullanıcılara bu hafta itibarıyla uygulama içi bildirimler ve e-postalar yoluyla bilgilendirme yapılmaya başlanacak. Bildirime, verilerin işlenmesini reddetmek isteyenlerin doldurabileceği bir itiraz formunun bağlantısı da eklenecek. Meta’nın güncel gizlilik politikasında yer alan bilgilere göre, şirket bu adımı AB düzenleyicilerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda halen temkinli şekilde ilerletiyor. Geçtiğimiz yıl, İrlanda’daki veri koruma otoritesinin talebi üzerine Meta, Avrupa’daki yapay zeka eğitim planlarını askıya almıştı.

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Meta, AB kullanıcılarının verilerini kullanarak daha yerel ve kültürel bağlamlara duyarlı yapay zeka modelleri oluşturmayı hedefliyor. Bu bağlamda; lehçeler, yerel deyimler, bölgesel espri anlayışı ve günlük konuşma kalıpları gibi unsurların çok modlu yapay zeka sistemleri için kritik önem taşıdığı belirtiliyor. Şirket, bu verilerin; metin, ses, video ve görsel üretiminde daha doğru ve kullanıcı odaklı sonuçlar elde etmeye yardımcı olacağını savunuyor.

Bir önemi kaldıysa...

Bu gelişme, Meta’nın geçen yıl Birleşik Krallık kullanıcılarının verileriyle yapay zeka eğitimi yapma kararının ardından geliyor. AB ve Birleşik Krallık kullanıcıları, ABD’ye kıyasla kişisel verilerin işlenmesi konusunda daha yüksek seviyede yasal korumalara sahip.

Öte yandan Meta’nın kısa ve orta vadede elde edeceği veriler, halihazırda sahip olduğundan çok daha az. Zira Meta, geçtiğimiz yıl 2007 yılından bu yana yetişkin Facebook kullanıcılarının herkese açık tüm metin ve görsellerini yapay zeka eğitimi için kullandığını itiraf etmişti.

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