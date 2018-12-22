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InSight, Mars yüzeyine ilk aygıtını yerleştirdi

NASA'nın InSight uzay aracı, en önemli veri toplama araçlarından biri olan depremölçer aygıtını Mars yüzeyine yerleştirdi. Toplanacak veriler sayesinde çok daha detaylı analizler yapılabilecek.
5 ay
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA’nın InSight uzay aracı, sahip olduğu en önemli veri toplama araçlarından biri olan çan şeklindeki "İç Yapı İçin Sismik Deney Aracı" (SEIS) adı verilen aygıtı, Kızıl Gezegen'in yüzeyine yerleştirdi. 19 Aralık tarihinde gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası, ilk defa dünya dışı bir gezegenin yüzeyine bir sismograf (deprem ölçer) yerleştirilmiş oldu.

Fransa ve İngiltere’de geliştirilen sismograf, “Mars depremlerini” dinlemek suretiyle gezegenin içyapısını ortaya çıkarmaya çalışacak.

Sıra ısıölçer aygıtta

SEIS'in ardından InSight'ın “Isı Akış ve Fiziksel Özellikler İnceleme Aracı” (HP3) adlı ısıölçer aygıtı toprağa gömmesi bekleniyor.

Aygıtlardan alınacak veriler neticesinde, Mars gezegeninin yerkabuğu ile çekirdeği arasında kalan bölümlerdeki kaya oluşumları hakkında bilgi sahibi olunabilecek.

Ayrı bir inceleme aracına sahip olmayan Dönüş ve İç Yapı Deneyi ile de (RISE) InSight, Dünyayla irtibat kurulmasını sağlayan radyo dalgaları sayesinde Kızıl Gezegen'in çekirdek tabakası hakkında veri toplamaya başlamış durumda.

Bilim insanları toplanan veriler neticesinde Mars gezegeni ile dünyamızı çok daha somut verilerle karşılaştırma imkânını da elde etmiş olacaklar.


https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasas-insight-places-first-instrument-on-mars Yorum Yaz
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sounderland 1 ay
Hıhı kesin
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The souls migration 4 ay
video ve gorsel paylaşımlarda bu nasa online olarak çok ketum, cimri davranıyor. dört saniyelik video kimseyi doyurmaz ki :--)
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