Tarihi keşif: NASA, Mars’ın derinliklerinde sıvı halde su buldu

Mars’ta sıvı su ilk kez keşfedildi
Insight, Mars’taki depremleri ve gezegenin tam olarak nasıl hareket ettiğini inceliyordu. Ancak aracın verilerini inceleyen bilim insanları gezegendeki sıvı suya dair önemli kanıtlar elde etti. Kötü haber şu ki sıvı su, Mars yüzeyinin yaklaşık 11,5-20 kilometre altında bulunuyor. Perspektif vermesi açısından: Dünya’daki en derin sondajlar Rusya’ya (Rus Kola Superdeep ve Sakhalin-I) ait ve ikisi de 12 kilometre civarında derinliğe sahip.
Insight'ın Mars'ın Elysium Planitia bölgesinde topladığı ve jeofizikçiler tarafından analiz edilen sismik veriler, Mars kabuğunun derinliklerindeki kayalarda bulunan çatlak ve gözeneklerin sıvı suyla dolu olduğunu gösteriyor. Su, jeologların Mars'taki yeraltı akiferlerini ve petrol sahalarını haritalandırmasına benzer teknikler kullanılarak tespit edildi. Mars'ın kutuplarında donmuş suyun olduğu zaten biliniyor ancak gezegende sıvı suyun izi ilk kez bulundu.
Bununla birlikte bilim insanları Mars’ın yüzey şekillerine dayanarak bir zamanlar yüzeyde bol miktarda su ve okyanusun olduğuna inanıyor. Ancak bu su, Mars atmosferini kaybettiğinde zamanla uzaya saçıldı. Ve yaklaşık 3 milyar yıldır Mars yüzeyi büyük oranda kayalık ve çöllerden oluşuyor.
Bildiğimiz anlamda yaşam için su gereklidir. Bugün Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan makalenin yazarlarından biri olan California Üniversitesi yer ve gezegen bilimleri profesörü Michael Manga’ya göre bu keşif Mars’ta yaşamın halen olabileceğine işaret ediyor. Zira Dünya’daki benzer rezervuarlarda yaşama rastlanabiliyor.Kaynakça https://www.bbc.com/news/articles/czxl849j77ko https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2409983121 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.