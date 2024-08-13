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    Tarihi keşif: NASA, Mars’ın derinliklerinde sıvı halde su buldu

    Mars'ta su var mı? NASA'nın artık kullanılmayan Insight aracının verileri kullanılarak Mars'ta büyük bir yeraltı rezervuarına sahip olduğuna dair kanıtlar bulundu.
    Tarihi keşif: NASA, Mars’ın derinliklerinde sıvı halde su buldu Tam Boyutta Gör
    NASA'nın artık kullanılmayan Insight aracının arşiv verilerini kullanan bilim insanları, Mars'ta büyük bir yeraltı su rezervuarına dair kanıtlar keşfetti. Bu, Kızıl Gezegen’de hala sıvı su olabileceğini gösteriyor. NASA'nın Insight aracı, Kızıl Gezegen'in derinliklerinden gelen titreşimleri (Mars depremleri) kaydeden bir sismometre ile dört yıl boyunca gezegende görev yapmıştı.

    Mars’ta sıvı su ilk kez keşfedildi

    Insight, Mars’taki depremleri ve gezegenin tam olarak nasıl hareket ettiğini inceliyordu. Ancak aracın verilerini inceleyen bilim insanları gezegendeki sıvı suya dair önemli kanıtlar elde etti. Kötü haber şu ki sıvı su, Mars yüzeyinin yaklaşık 11,5-20 kilometre altında bulunuyor. Perspektif vermesi açısından: Dünya’daki en derin sondajlar Rusya’ya (Rus Kola Superdeep ve Sakhalin-I) ait ve ikisi de 12 kilometre civarında derinliğe sahip.

    Insight'ın Mars'ın Elysium Planitia bölgesinde topladığı ve jeofizikçiler tarafından analiz edilen sismik veriler, Mars kabuğunun derinliklerindeki kayalarda bulunan çatlak ve gözeneklerin sıvı suyla dolu olduğunu gösteriyor. Su, jeologların Mars'taki yeraltı akiferlerini ve petrol sahalarını haritalandırmasına benzer teknikler kullanılarak tespit edildi. Mars'ın kutuplarında donmuş suyun olduğu zaten biliniyor ancak gezegende sıvı suyun izi ilk kez bulundu.

    Tarihi keşif: NASA, Mars’ın derinliklerinde sıvı halde su buldu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan bu keşif yeni olasılıklara ve sorulara da kapı aralıyor. Sıvı su sadece o bölgenin altında mı var yoksa gezegenin diğer yer altı bölgelerinde de sıvı su bol şekilde bulunuyor mu? Araştırmacılara göre gezegenin her yerinde benzer rezervuarlar olabilir. Bu da rezervuarların 1-2 kilometrelik gibi farklı derinliklerde olabileceği anlamına geliyor.

    Bununla birlikte bilim insanları Mars’ın yüzey şekillerine dayanarak bir zamanlar yüzeyde bol miktarda su ve okyanusun olduğuna inanıyor. Ancak bu su, Mars atmosferini kaybettiğinde zamanla uzaya saçıldı. Ve yaklaşık 3 milyar yıldır Mars yüzeyi büyük oranda kayalık ve çöllerden oluşuyor.

    Bildiğimiz anlamda yaşam için su gereklidir. Bugün Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan makalenin yazarlarından biri olan California Üniversitesi yer ve gezegen bilimleri profesörü Michael Manga’ya göre bu keşif Mars’ta yaşamın halen olabileceğine işaret ediyor. Zira Dünya’daki benzer rezervuarlarda yaşama rastlanabiliyor.

    Kaynakça https://www.bbc.com/news/articles/czxl849j77ko https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2409983121
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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