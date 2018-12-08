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InSight uzay aracı, Mars rüzgarlarının sesini kaydetti

Amerikan uzay ajansı NASA, Mars'taki rüzgar esintilerinin ses kaydını yayınladı. 26 Kasım'da Kızıl Gezegen'e iniş yapan InSight gözlem aracı tarihte bir ilki gerçekleştirdi.
5 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın geçtiğimiz haftalarda Mars'a iniş yapan InSight uzay aracı, Kızıl Gezegen'deki gözlemlerine yavaş yavaş başlıyor. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen NASA, InSight'ın Mars'taki rüzgar seslerini kaydettiğini ve bu ses kaydını Dünya'ya gönderdiğini açıkladı.

Toplantıda konuşan NASA'lı bilim insanı Tom Pike,"InSight, Mars'taki sesleri insan kulağının duyabileceği frekansta kaydedebilen ekipmanlara sahip. Daha önce Mars yüzeyine indirdiğimiz hiçbir uzay aracı buna sahip değildi." sözlerini kullandı.

Yayınlanan rüzgar sesleri InSight'ın hava basıncı sensörü ve sismometresi kullanılarak kaydedilmiş. NASA, rüzgar esintilerinin güneş panelleri üzerinde titreşimler oluşturduğunu ve ses kaydının bu şekilde alındığını söylüyor. Rüzgarın hızının ise saatte 20-25 kilometre civarında olduğu tahmin ediliyor.

NASA'nın 1976 yılında Mars'a indirdiği Viking 1 ve 2 uzay araçları da aslında benzer sinyaller kaydetmişti. Ancak bu kayıtlar insanların duyabileceği frekanslarda değildi. Bu anlamda InSight'ın gönderdiği ses kaydı tarihte bir ilk olarak dikkat çekiyor.

Yayınlanan ses kayıtlarıyla ilgili bazı ifadeler kullanan NASA'lı bilim insanı Don Banfield,"Mars'ta, InSight uzay aracının üzerinde oturuyor olsaydınız duyacağınız sesler işte tam olarak bu olacaktı. Ses kaydının farklı bir dünyadan geldiği hissedilebiliyor." şeklinde konuştu.

Sismometreden elde edilen işlenmemiş kayıt (Kulaklık Öneriliyor):



Daha duyulabilir olması için iki oktav artırılmış kayıt:



Basınç sensörünün kaydettiği sesler:


https://www.nasa.gov/insightmarswind Yorum Yaz
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fthkn 5 ay
Ne büyük bir kaynak israfı. Milletinden zorbalıkla topladıkları vergileri istedikleri gibi harcıyorlar. Ses çıkaran olursa da ikiz kule gibi olaylarla millete ayar veriyorlar. 10 yıl kimsenin sesi çıkamıyor. Dediğim gibi çok büyük bir kaynak israfı. Gerçi Türkiye'de bu paraların kat kat fazlasının diyanete gittiğini de düşününce utanıyorum bunları söylemekten. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum daha içler acısı halde. Utanıyor olsam da NASA'nın harcadığı paranın da israf olduğunu biliyorum ve söylemek istiyorum. Hala sömürgeci baskıcı dil kullanılarak özetleniyor bu durum. Mars'ın kolonileştirilmesi gibi. Çok utanç verici. Ordaki kaynaklar metaller dünyaya gelecek üç beş tane adamın emrinde olacak olan millete olacak. Yine enflasyon yine savaşlar çıkacak. Orda bulunanlar dünyadaki açığı kapatmak için kullanılsa karşılıklık biçimde şirketleştirilmeden sermayeleştirilmeden neyse ama ordan gelen herşey ekonomi balonunu büyütmek için kullanılıyor. Bu balon büyüdükçe yoksul ve zengin arasındaki fark açılıyor. Her yeni şirket ve sermaye gelişim sanılıyor ama aslında bu balonun büyümesi anlamına geliyor. Balon büyüdükçe enflasyon da artıyor. Dolar bile 50 yıl içinde yüzde 100'den fazla devalue edilmiş. 50 yıl öncesinin 100 dolarıyla motosiklet alabiliyordunuz. Şimdi iki tabak yemeği zor yersiniz ABD'de.
Özetle demek isterim ki bu tür olaylar sonunda güzel bir bilim kurgu filmi beklemek dışında bir hayaliniz olmasın. Bunlar size acı keder kargaşa savaş olarak geri dönüyor.
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Askaparta 5 ay
Aynı Dünya rüzgarı, heyecanım rüzgar gibi geçti gitti.
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Seyrim 5 ay
Biz Marslıları beklerken, biz onlara gidiyoruz iyimi.. :)
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AirSupport 5 ay
Çok güzel bir duygu değil mi sizce de başka bir gezegenin rüzgarının sesini duymak. Düşünsenize siz şimdi bu yazıyı okurken milyonlarca km ötede bunlar oluyor kim bilir ne egzotik gezegenler vardır.
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Portraitclub 5 ay
İnsanların devamlı farklı bir yaşam faktörü aramasını anlam veremiyorum doğrusu. Evren de tekiz ve yaşamımız dünya üzerinde son bulacak Evren’de başka yaşanlar olsaydı bu zamana kadar bizi bulurlardı ya da biz onları. Oldu ki, birbirimizi bulduk ya sonrası ne olacak? Uzay filmlerindeki gibi bizi istila mı edecekler hep öyle olur ya devamlı bir istilacı olurlar. Şu bir gerçek Evren’de tekiz bizden başkası yok olsaydı dünyanın oluşundan beri bu yana bulurlardı.
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