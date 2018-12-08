InSight uzay aracı, Mars rüzgarlarının sesini kaydetti

https://www.nasa.gov/insightmarswind

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NASA'nın geçtiğimiz haftalarda Mars'a iniş yapan InSight uzay aracı, Kızıl Gezegen'deki gözlemlerine yavaş yavaş başlıyor. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen NASA, InSight'ın Mars'taki rüzgar seslerini kaydettiğini ve bu ses kaydını Dünya'ya gönderdiğini açıkladı.Toplantıda konuşan NASA'lı bilim insanı Tom Pike,"InSight, Mars'taki sesleri insan kulağının duyabileceği frekansta kaydedebilen ekipmanlara sahip. Daha önce Mars yüzeyine indirdiğimiz hiçbir uzay aracı buna sahip değildi." sözlerini kullandı.Yayınlanan rüzgar sesleri InSight'ın hava basıncı sensörü ve sismometresi kullanılarak kaydedilmiş. NASA, rüzgar esintilerinin güneş panelleri üzerinde titreşimler oluşturduğunu ve ses kaydının bu şekilde alındığını söylüyor. Rüzgarın hızının ise saatte 20-25 kilometre civarında olduğu tahmin ediliyor.NASA'nın 1976 yılında Mars'a indirdiği Viking 1 ve 2 uzay araçları da aslında benzer sinyaller kaydetmişti. Ancak bu kayıtlar insanların duyabileceği frekanslarda değildi. Bu anlamda InSight'ın gönderdiği ses kaydı tarihte bir ilk olarak dikkat çekiyor.Yayınlanan ses kayıtlarıyla ilgili bazı ifadeler kullanan NASA'lı bilim insanı Don Banfield,"Mars'ta, InSight uzay aracının üzerinde oturuyor olsaydınız duyacağınız sesler işte tam olarak bu olacaktı. Ses kaydının farklı bir dünyadan geldiği hissedilebiliyor." şeklinde konuştu.