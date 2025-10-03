3I/ATLAS, Mars’ın yakınından geçecek: Eşsiz gözlemler yapılacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA, geçtiğimiz aylarda keşfedilen yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS’ı izlemek için Mars ve Jüpiter görevleri için tasarlanmış uzay araçlarını kullanacak. Bu yaklaşım, bilim insanlarına yıldızlararası kuyruklu yıldızların gizemini çözmede benzersiz bir fırsat sunacak.

3I/ATLAS, Temmuz 2025’te Şili’deki ATLAS teleskopu tarafından keşfedilmişti. Yörüngesi nedeniyle bu kuyruklu yıldızın Güneş Sistemi dışından gelen bir ziyaretçi olduğu tespit edilmişti. Saatte yaklaşık 219.000 km hızla hareket ettiği belirtilen cismin görülebilirliğinin Eylül 2025’e kadar sürdüğü, ardından Güneş’e çok yaklaşacağı ve Dünya’dan görünümünün kapanacağı belirtilmişti. Bu kısa gözlem süresi, kuyruklu yıldızın boyutu, bileşimi ve yüzey aktivitesini incelemeyi zorlaştırmıştı.

Ancak ESA ve NASA’nın halihazırda iç Güneş Sistemi yörüngesinde bulunan uzay görevleri, Dünya’dan öte bir konumdan kuyruklu yıldızı gerçek zamanlı gözlemleme fırsatı sunuyor. Bu uzay araçları, kuyruklu yıldız Dünya’dan görülemese bile onu takip edebilecek.

Gözler 3I/ATLAS’ta

Tam Boyutta Gör ESA’ya göre, 1-7 Ekim arasında Mars yörüngesindeki Mars Express ve ExoMars Trace Gas Orbiter, kuyruklu yıldızın Mars’a yakın geçişini izleyecek. Özellikle 3 Ekim’de araç ile kuyruklu yıldız arasındaki mesafe 30 milyon km’ye düşecek. Ayrıca NASA’nın Psyche görevi, Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağındaki 16 Psyche’ye doğru yol alırken kuyruklu yıldızı gözlemleyebilecek.

Kasım ayının başında ise ESA’nın Jüpiter Icy Moons Explorer (JUICE) görevi, 3I/ATLAS’ın güneşe en yakın noktaya ulaştığı günberi (perihelion) döneminde gözlemler yapacak. Güneş’ten gelen ısı, kuyruklu yıldızın buzlarını buharlaştırarak en yüksek aktiviteyi tetikleyeceğinden bu dönem, cismin kimyasal bileşim ve çekirdek aktivitesi hakkında en zengin veriyi verecek.

Kuyruklu yıldızın bu aktif dönemde gözlemlenmesi, atmosferinde ve kuyrukta açığa çıkan gaz ve tozlar aracılığıyla tam kimyasal bileşiminin ölçülmesini mümkün kılacak. Bu veriler, 3I/ATLAS’ın Güneş Sistemi’ndeki kuyruklu yıldızlarla benzerliği olup olmadığını ortaya koyacak.

3I/ATLAS, Dünya'daki bakış açımıza göre Güneş'in arkasında kaybolmak üzere ve 2025 Aralık ayının başlarında tekrar gökyüzümüzde belirene kadar tekrar görünmeyecek. Kuyruklu yıldız, Aralık ayında Dünya'ya en yakın geçişini yapacak ve 269 milyon kilometre mesafeden geçecek.

