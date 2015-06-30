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IndieVice ile akıllı telefonunuzu profesyonel bir kameraya çevirin!

3 yıl
1,8b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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IndieVice ile akıllı telefonunuzu profesyonel bir kameraya çevirin!
Günümüzde akıllı telefonların fotoğraf ile video kaliteleri çok ciddi bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu seviyeyi dahi yeterli bulmayanlar için hazırlanan aparatlardan IndieVice, video tarafında odaklanıyor ve modüler yapısıyla Kickstarter üzerinde 50,000$ toplamayı hedefliyor.
Jesse Roberts ve ekibi tarafından hazırlanan IndieVice, temel olarak daha önce de benzerlerini gördüğümüz bir ana ünite. iOS, Windows Phone ile Android tarafındaki birçok telefonu bünyesine taşıyabilen ve beraberinde gelen vizör ile bağlı cihazların ekranlarına daha iyi bir görüş getiren ürün, böylelikle hem video çekmeyi kolaylaştırıyor hem de gözün vizöre yaslanması nedeniyle önemli oranda titreşim azaltma yapabiliyor.
Yine benzerleri gibi bağlı telefonla beraber mikrofon, kameramanı çeken bir akıllı telefon daha, ışık ya da LCD ekran gibi aksesuarla donatılabilen IndieVice, daha çok akıllı telefon odağında olmasına rağmen GoPro modelleriyle de kullanılabiliyor ve önemli bir gelişme olarak farklı adaptörler yardımıyla DSLR lenslerini de aktif olarak video sürecine dahil edebiliyor.
Yanında Bluetooth üzerinden kablosuz olarak çalışma gösteren ufak bir kontrolcü kumada gelen IndieVice, bu sayede zoom ile kaydı başlatıp durdurma işlemleri için telefonlara dokunulmasına gerek bırakmıyor ve üst tutma bölümüyle yere takın çekimlerde de yüksek performans vaat ediyor.
Yapılacak en az 125$ bağış ile 2016 Mayıs ayında elde edilebilen IndieVice'nin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1639440465/indievice-turns-your-smartphone-into-a-professiona?ref=category_newest Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 3 yıl
Aman tanrım, efsane cihaz, ancak mercimek kdar sensörlerden pek bir şey beklememek lazım, olsum güzel cihaz.
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