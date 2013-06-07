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İngiliz Ordusu için geliştirilen ve uzaktan kablosuz olarak kontrol edilebilen askeri araç: Terrier

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İngiliz Ordusu için geliştirilen ve uzaktan kablosuz olarak kontrol edilebilen askeri araç: Terrier
İngiliz Ordusu için geliştirilen ve uzaktan kablosuz olarak kontrol edilebilen askeri araç: Terrier
İngiliz Ordusu için BAE Systems tarafından savaş alanlarında askerlere yardımcı olması için geliştirilen Terrier isimli askeri araçlar, siper kazma, arazi koşullarını düzeltme, diğer askeri araçlara yol açma, tank çukurlarını doldurma gibi farklı amaçlar için kullanılabiliyorlar. Benzerleri birçok ordu içerisinde aktif olarak kullanılan araç, bu modellerden kablosuz olarak 1 km mesafe içerisinde joystick ile kontrol edilebiliyor olmasıyla ayrılıyor ve geliştirilen aksesuarlar ile farklı amaçlar için kullanılabiliyorlar.
Üzerinde yer alan beş adet kamera sayesinde rahatça kontrol edilebilen Terrier, 32 ton ağırlığı ile birçok askeri uçak ile rahatça taşınabiliyor. Saatte 70 km gibi oldukça yüksek bir hıza ulaşabilen aracın 600 km yol yapabildiği, gövdesinde yer alan makineli tüfek ve bomba atar sistemi ile de tamamen savunmasız olmadığı belirtiliyor. Ayrıca Terrier için şirket tarafından tam hareketli eğitimi simülatörleri de hazırlanıyor.
İngiliz ordusu içerisinde toplam 60 adet Terrier askeri aracın görev yapacağı belirtiliyor. Sistem hakkında BAE Systems tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.baesystems.com/article/BAES_158645/british-army-receives-its-first-terrier-combat-engineer-vehicle?_afrLoop=525566978119000&_afrWindowMode=2&_afrWindowId=null Yorum Yaz
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__BadblooD__ 6 yıl en beğenilen
İnsansız uçaklardan sonra insansız tanklara geçilir artık yakında millet battlefield gibi oynar gibi savaşır tankı uçağı biten ülke yenilir

İnsansız uçaklardan sonra insansız tanklara geçilir artık yakında millet battlefield gibi oynar gibi savaşır tankı uçağı biten ülke yenilir
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mahmut716 6 yıl
yalnız bu tarz teknolojik cihazlar asker psikolojisini bozuyor, playstation oynar gibi, insansız hava araçlarıyla afganistandaki köyü bombalıyor adam, taa los angelestan , ruhsuzlaşiyor
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acbold 6 yıl
OverClocK1ng
Askeri araç derken. Bildiğimiz kepçe takılmış tank yahu.

aynen. adamlarda bizim kadar terör olmadığı için inşaatla uğraşıyor herhalde askere gidenler.
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OverClocK1ng 6 yıl
Askeri araç derken. Bildiğimiz kepçe takılmış tank yahu.
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cagataykoroglu 6 yıl
Biz bunun daha az işlevselini 2 personelli yaptık diye dünyayı ayağa kaldırdık.

en.wikipedia.org/...


Hatta böyle bir makine yapabilen 2-3 ülkedeniz diye göz boyadık.
1 Yanıt Yanıtla
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yc#1 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Biz bunun daha az işlevselini 2 personelli yaptık diye dünyayı ayağa kaldırdık.

en.wikipedia.org/...


Hatta böyle bir makine yapabilen 2-3 ülkedeniz diye göz boyadık.


AZMİM amfibik olması sayesinde türünün diğer örneklerinden ayrılıyor. Bu ise uzaktan yönetilebilirliği ile öne çıkıyor.
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Batuist 6 yıl
celo68
O gamepad çok basit duruyor.

"gamepad" mi??? gördüğün her uzaktan kumandayı oyun kolu mu zannediyorsun sen??
endüstriyel olarak üretilmiş bir kumanda paneline oyun kolu diyen birini niye üye yapıyorsun ey DH.. bu mudur okuyucu kitlen.. endüstriyel ürünlere bile oyun cihazı olarak bakacak kadar beyni gelişmemiş çoıluk çocukla doldurmak mıdır siteyi.. Vallahi tek reklam vermezdim bu siteye ihtiyacım olsa..
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Vash The Stampede 6 yıl
celo68
O gamepad çok basit duruyor.

değil mi? ps4'deki gibi dokunmatik yüzey, arkada tetikler filan lazım. ayrıca kablosuz olacak...
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yc#1 6 yıl
celo68
O gamepad çok basit duruyor.

Vazifesini yerine getirsin yeter. Saatlerce PES atmak için üretilmedi sonuçta.
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orientem 6 yıl
Bence artık bu işleri sanalda çözsünler savaş simulasyonu yapsınlar devletler yönetsinler pcden kazanan ülkeyi ele geçirsin ha dünyadakini pcden kontrol etmişsin ha sanaldakini dünya kirlenmemiş olur :DD ( bu dediklerimi ciddiye almayın)
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celo68 6 yıl
O gamepad çok basit duruyor.
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ozkilic 6 yıl
controller çok hoş ya :D
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1OOOOOO 6 yıl
Zaten ileride ne kadar askeri araç varsa bence böyle simülasyon ile yönetilecek. Gelecek ile ilgili filmlerde falan nedense hep savaş uçaklarında falan pilotlar var.
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