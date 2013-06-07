İngiliz Ordusu için geliştirilen ve uzaktan kablosuz olarak kontrol edilebilen askeri araç: Terrier

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İngiliz Ordusu için BAE Systems tarafından savaş alanlarında askerlere yardımcı olması için geliştirilen Terrier isimli askeri araçlar, siper kazma, arazi koşullarını düzeltme, diğer askeri araçlara yol açma, tank çukurlarını doldurma gibi farklı amaçlar için kullanılabiliyorlar. Benzerleri birçok ordu içerisinde aktif olarak kullanılan araç, bu modellerden kablosuz olarak 1 km mesafe içerisinde joystick ile kontrol edilebiliyor olmasıyla ayrılıyor ve geliştirilen aksesuarlar ile farklı amaçlar için kullanılabiliyorlar.
Üzerinde yer alan beş adet kamera sayesinde rahatça kontrol edilebilen Terrier, 32 ton ağırlığı ile birçok askeri uçak ile rahatça taşınabiliyor. Saatte 70 km gibi oldukça yüksek bir hıza ulaşabilen aracın 600 km yol yapabildiği, gövdesinde yer alan makineli tüfek ve bomba atar sistemi ile de tamamen savunmasız olmadığı belirtiliyor. Ayrıca Terrier için şirket tarafından tam hareketli eğitimi simülatörleri de hazırlanıyor.
İngiliz ordusu içerisinde toplam 60 adet Terrier askeri aracın görev yapacağı belirtiliyor. Sistem hakkında BAE Systems tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.baesystems.com/article/BAES_158645/british-army-receives-its-first-terrier-combat-engineer-vehicle?_afrLoop=525566978119000&_afrWindowMode=2&_afrWindowId=null Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aynen. adamlarda bizim kadar terör olmadığı için inşaatla uğraşıyor herhalde askere gidenler.
en.wikipedia.org/...
Hatta böyle bir makine yapabilen 2-3 ülkedeniz diye göz boyadık.
AZMİM amfibik olması sayesinde türünün diğer örneklerinden ayrılıyor. Bu ise uzaktan yönetilebilirliği ile öne çıkıyor.
"gamepad" mi??? gördüğün her uzaktan kumandayı oyun kolu mu zannediyorsun sen??
endüstriyel olarak üretilmiş bir kumanda paneline oyun kolu diyen birini niye üye yapıyorsun ey DH.. bu mudur okuyucu kitlen.. endüstriyel ürünlere bile oyun cihazı olarak bakacak kadar beyni gelişmemiş çoıluk çocukla doldurmak mıdır siteyi.. Vallahi tek reklam vermezdim bu siteye ihtiyacım olsa..
değil mi? ps4'deki gibi dokunmatik yüzey, arkada tetikler filan lazım. ayrıca kablosuz olacak...
Vazifesini yerine getirsin yeter. Saatlerce PES atmak için üretilmedi sonuçta.
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