İngiliz Ordusu için geliştirilen ve uzaktan kablosuz olarak kontrol edilebilen askeri araç: Terrier

İngiliz Ordusu için BAE Systems tarafından savaş alanlarında askerlere yardımcı olması için geliştirilen Terrier isimli askeri araçlar, siper kazma, arazi koşullarını düzeltme, diğer askeri araçlara yol açma, tank çukurlarını doldurma gibi farklı amaçlar için kullanılabiliyorlar. Benzerleri birçok ordu içerisinde aktif olarak kullanılan araç, bu modellerden kablosuz olarak 1 km mesafe içerisinde joystick ile kontrol edilebiliyor olmasıyla ayrılıyor ve geliştirilen aksesuarlar ile farklı amaçlar için kullanılabiliyorlar.

Üzerinde yer alan beş adet kamera sayesinde rahatça kontrol edilebilen Terrier, 32 ton ağırlığı ile birçok askeri uçak ile rahatça taşınabiliyor. Saatte 70 km gibi oldukça yüksek bir hıza ulaşabilen aracın 600 km yol yapabildiği, gövdesinde yer alan makineli tüfek ve bomba atar sistemi ile de tamamen savunmasız olmadığı belirtiliyor. Ayrıca Terrier için şirket tarafından tam hareketli eğitimi simülatörleri de hazırlanıyor.

İngiliz ordusu içerisinde toplam 60 adet Terrier askeri aracın görev yapacağı belirtiliyor. Sistem hakkında BAE Systems tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.baesystems.com/article/BAES_158645/british-army-receives-its-first-terrier-combat-engineer-vehicle?_afrLoop=525566978119000&_afrWindowMode=2&_afrWindowId=null