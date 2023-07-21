İnsan derisi gibi kendiliğinden iyileşen metal bulundu

Kendi kendini iyileştiren metal bulundu
Bilim dünyası, çoğu senaryoda kendi kendini iyileştirebilen malzemeler geliştiriyor ve bunun üzerinde çalışıyor. Ancak söz konusu metaller olduğunda, yorulma hasarı olarak bilinen zamanın yarattığı küçük kırılmaların giderilmesi pek olası görünmüyordu. Zira metallerdeki çatlakların küçülmesi değil tam tersine giderek büyümesi bekleniyor. Çatlak büyümesini tanımlamak için kullanılan temel denklemler bile herhangi bir tür iyileşme sürecinin olasılıklarını engelliyordu.
Elde edilen bulguları açıklayan makalenin başyazarı olan Boyce, "Bunu ilk elden izlemek kesinlikle çarpıcıydı.” dedi. Araştırmacılar, bu onarım mekanizmasını derinlemesine araştırarak iyileşme sürecinin nedenlerine ışık tutmak istiyor. Bu sayede metal bazlı yapılarda aşınma ve yıpranmanın neden olduğu stres kırılmaları için tasarım yapma konusundaki düşünme şekli temelden değişebilir. Mekanizmanın sırrının çözülmesi aynı zamanda bunun farklı metallere uygulanmasına yol açabilir. Öte yandan araştırmacılar, yaptıkları çalışmanın ölçeği göz önüne alındığında gerçek dünya koşullarında sürecin nasıl işlediğini veya işleyeceğini bilmediklerini de belirtiyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)