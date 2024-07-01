Çin, tüm nadir metal kaynaklarını devlet mülkiyetine alabilir

Tam Boyutta Gör Çin, çeşitli cihazlar için gerekli olan dünyadaki nadir toprak elementlerinin yaklaşık yüzde 70'inin üretimini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl Çin, kritik öneme sahip metallerin ihracatını durdurma kararı almıştı. Yeni gelen bilgilere göre ise Çin, tüm nadir metal kaynaklarını devlet mülkiyetine almayı planlıyor.

Çin, metallere devlet kontrolü getiriyor

Çin’in bu hamlesinin ABD ile devam eden ticaret savaşında ülkenin elindeki bir koz olduğu düşünülüyor. Aktarılanlara göre Çin, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, yarı iletken üretiminde gerekli olan nadir toprak malzemeleri üzerinde devlet mülkiyeti olduğunu iddia eden yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koyacak. Söz edilen yeni düzenleme, herhangi bir kişi ya da kuruluşun nadir toprak kaynaklarına yasadışı yollardan erişmesini ya da zarar vermesini yasaklıyor.

Çin, nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolü sıkılaştırarak endüstriyel çıkarlarını uluslararası baskılara karşı korumayı amaçladığını söylüyor. Yönetmelik, madencilik ve eritmeden işleme, dağıtım ve ihracata kadar nadir toprak elementlerinin tüm tedarik zincirini kapsıyor. Bu düzenlemeye geçtiğimiz yıl ihracatı kısıtlanan germanyum ve galyum da dahil durumda.

Tam Boyutta Gör Germanyum, güneş panelleri ve fiber optikler de dahil olmak üzere çeşitli kullanım alanlarına sahip. Bu metal, kızılötesi radyasyona karşı şeffaftır ve dolayısıyla gece görüş gözlükleri gibi askeri uygulamalarda kullanılıyor. Germanyum içeren güneş panellerinin uzayda da kullanıldığını belirtmek gerek. Galyum ise cep telefonları ve uydu iletişimi için gerekli olan radyo frekansı çiplerinin yapımında kullanılıyor. Bu bileşik aynı zamanda yarı iletkenlerde de yüksek oranda önemli bir malzemedir.

Çin, dünyadaki galyum arzının yüzde 94’ünden sorumlu durumda. Hem galyum hem de germanyum yüksek teknoloji endüstrileri için oldukça önemli. Çin’in yapmış olduğu kısıtlamalar bu madenlerin küresel fiyatlarında artışa neden oldu. Öte yandan yerli üretimi artırma çabalarına rağmen ABD bu malzemelerin işlenmesi için şimdilik Çin'e bağımlı durumda. Çin, elektrikli otomobillerdeki grafit üretiminde de güçlü bir konumda. Dolayısıyla bu madende de maliyet artışları yaşanabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Çin, tüm nadir metal kaynaklarını devlet mülkiyetine alabilir