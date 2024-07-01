Çin, tüm nadir metal kaynaklarını devlet mülkiyetine alabilir

Çin, metallere devlet kontrolü getiriyor
Çin’in bu hamlesinin ABD ile devam eden ticaret savaşında ülkenin elindeki bir koz olduğu düşünülüyor. Aktarılanlara göre Çin, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, yarı iletken üretiminde gerekli olan nadir toprak malzemeleri üzerinde devlet mülkiyeti olduğunu iddia eden yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koyacak. Söz edilen yeni düzenleme, herhangi bir kişi ya da kuruluşun nadir toprak kaynaklarına yasadışı yollardan erişmesini ya da zarar vermesini yasaklıyor.
Çin, nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolü sıkılaştırarak endüstriyel çıkarlarını uluslararası baskılara karşı korumayı amaçladığını söylüyor. Yönetmelik, madencilik ve eritmeden işleme, dağıtım ve ihracata kadar nadir toprak elementlerinin tüm tedarik zincirini kapsıyor. Bu düzenlemeye geçtiğimiz yıl ihracatı kısıtlanan germanyum ve galyum da dahil durumda.
Çin, dünyadaki galyum arzının yüzde 94’ünden sorumlu durumda. Hem galyum hem de germanyum yüksek teknoloji endüstrileri için oldukça önemli. Çin’in yapmış olduğu kısıtlamalar bu madenlerin küresel fiyatlarında artışa neden oldu. Öte yandan yerli üretimi artırma çabalarına rağmen ABD bu malzemelerin işlenmesi için şimdilik Çin'e bağımlı durumda. Çin, elektrikli otomobillerdeki grafit üretiminde de güçlü bir konumda. Dolayısıyla bu madende de maliyet artışları yaşanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.