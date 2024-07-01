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    Anlık Bildirim

    Çin, tüm nadir metal kaynaklarını devlet mülkiyetine alabilir

    Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı ilerlemeye devam ediyor. Gelen son bilgiler gösteriyor ki Çin, ülkedeki tüm nadir toprak metal kaynaklarını devlet mülkiyetine almayı planlıyor.
    Çin, tüm nadir metal kaynaklarını devlet mülkiyetine alabilir Tam Boyutta Gör
    Çin, çeşitli cihazlar için gerekli olan dünyadaki nadir toprak elementlerinin yaklaşık yüzde 70'inin üretimini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl Çin, kritik öneme sahip metallerin ihracatını durdurma kararı almıştı. Yeni gelen bilgilere göre ise Çin, tüm nadir metal kaynaklarını devlet mülkiyetine almayı planlıyor.

    Çin, metallere devlet kontrolü getiriyor

    Çin’in bu hamlesinin ABD ile devam eden ticaret savaşında ülkenin elindeki bir koz olduğu düşünülüyor. Aktarılanlara göre Çin, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, yarı iletken üretiminde gerekli olan nadir toprak malzemeleri üzerinde devlet mülkiyeti olduğunu iddia eden yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koyacak. Söz edilen yeni düzenleme, herhangi bir kişi ya da kuruluşun nadir toprak kaynaklarına yasadışı yollardan erişmesini ya da zarar vermesini yasaklıyor.

    Çin, nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolü sıkılaştırarak endüstriyel çıkarlarını uluslararası baskılara karşı korumayı amaçladığını söylüyor. Yönetmelik, madencilik ve eritmeden işleme, dağıtım ve ihracata kadar nadir toprak elementlerinin tüm tedarik zincirini kapsıyor. Bu düzenlemeye geçtiğimiz yıl ihracatı kısıtlanan germanyum ve galyum da dahil durumda.

    Çin, tüm nadir metal kaynaklarını devlet mülkiyetine alabilir Tam Boyutta Gör
    Germanyum, güneş panelleri ve fiber optikler de dahil olmak üzere çeşitli kullanım alanlarına sahip. Bu metal, kızılötesi radyasyona karşı şeffaftır ve dolayısıyla gece görüş gözlükleri gibi askeri uygulamalarda kullanılıyor. Germanyum içeren güneş panellerinin uzayda da kullanıldığını belirtmek gerek. Galyum ise cep telefonları ve uydu iletişimi için gerekli olan radyo frekansı çiplerinin yapımında kullanılıyor. Bu bileşik aynı zamanda yarı iletkenlerde de yüksek oranda önemli bir malzemedir.

    Çin, dünyadaki galyum arzının yüzde 94’ünden sorumlu durumda. Hem galyum hem de germanyum yüksek teknoloji endüstrileri için oldukça önemli. Çin’in yapmış olduğu kısıtlamalar bu madenlerin küresel fiyatlarında artışa neden oldu. Öte yandan yerli üretimi artırma çabalarına rağmen ABD bu malzemelerin işlenmesi için şimdilik Çin'e bağımlı durumda. Çin, elektrikli otomobillerdeki grafit üretiminde de güçlü bir konumda. Dolayısıyla bu madende de maliyet artışları yaşanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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