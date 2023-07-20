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    Radyasyon hasarını tersine çevirebilen güneş paneli geliştirildi

    Gelecekteki uydular uzayda çok daha uzun süre kalabilir. Bilim insanları radyasyon hasarının etkilerini tersine çevirebilen kendi kendini iyileştiren güneş panelleri geliştirdi.
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    Radyasyon hasarını tersine çevirebilen güneş paneli geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Sydney Üniversitesi'nden bilim insanları, yörüngedeki uyduların ömrünü büyük ölçüde uzatabilecek, kendi kendini iyileştirme özelliğine sahip bir güneş paneli geliştirdi. Panel, benzersiz özellikleri nedeniyle bazıları tarafından "mucize malzeme" olarak nitelendirilen kalsiyum titanyum oksit minerali perovskiti kullanıyor.

    Kendi kendini iyileştiren güneş panelleri

    Yörüngedeki uydular oldukça uzun bir zamandır güneş ışığını elektriğe dönüştürmek için güneş panellerini kullanıyor ancak belirli radyasyon türlerinden kaynaklanan hasar, verimliliklerinin yılda yüzde 10'una kadarını kaybetmelerine neden oluyor. Bu yüksek miktardaki verimlilik kaybı yüzünden uyduların uzay çöpüne dönüşmesi bir noktada kaçınılmaz oluyor.

    Yapılan çalışmada ise bilim insanları, perovskit güneş hücrelerine vakumda ısı uygulandığında radyasyon hasarının tersine çevrilebileceğini keşfetti. Yapılan simülasyon testleri, bozulmuş güneş panellerinin ısıtıldıklarında orijinal verimliliklerinin yüzde 100'ünü geri kazanabildiklerini gösterdi. Sydney Üniversitesi'nde yardımcı araştırmacı olarak görev yapan Profesör Anita Ho-Baillie, çalışmalarından elde ettikleri bilgilerin gelecekteki uzay uygulamaları için düşük maliyetli, hafif güneş hücrelerinin geliştirilmesine yol açabileceğini söyledi.

    Yörüngedeki uydu sayısı artıyor

    Öte yandan son yıllarda yörüngeye fırlatılan uydu sayısı dramatik bir hızda artıyor. Sadece SpaceX’in Mayıs 2023 itibariyle yörüngede 4.000’den fazla Starlink uydusu bulunuyor ve uydu sayısının önümüzdeki yıllarda 12.000’e çıkartılması hedefleniyor. Starlink benzeri bir program yürüten Çin de önümüzdeki yıllarda yörüngeye 13.000 uydu yerleştirmeyi planlıyor.

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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