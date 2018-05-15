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Noterlerde SMS dönemi başladı

Noterlerde yapılan işlemlerde işlem sahibine kısa mesaj yoluyla bilgilendirme mesajı iletilecek. SMS Bilgilendirme Hizmeti adındaki hizmet yarın başlıyor. İşte detaylar:
1 yıl
5b
1
8
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklamayla “SMS Bilgilendirme Hizmeti”nin 16 Mayıs 2018 tarihinde hayata geçirildiği duyuruldu.  Bu hizmet ile noterdeki işlemlerin güvenliğinin arttırılması amaçlanıyor.

SMS Bilgilendirme Hizmeti nasıl çalışacak?

Hizmet ile noterliklerde işlem yapıldığı anda vatandaşa SMS ile bilgi iletilecek. TC kimlik numarasına ait tüm numaralarına, yapılan işlem hakkında kısa mesaj gönderilecek. Eğer işlem sahibinin bilgisi dışında işlem yapıldıysa SMS’teki noterlik numarasını arayarak işleme müdahale edebilecek.

Hangi işlemler bilgilendirilecek?

Vekâletname, araç satış işlemleri, imza sirküleri, imza beyannameleri, temlikname, taahhütname gibi noterliklerde kendi adına yapılan işlemlerden sonra SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak.

SMS Bilgilendirme Hizmeti, 16 Mayıs tarihinde kullanılmaya başlandı. Bu hizmet ile izinsiz yapılan işlemlere hızlıca müdahale edilmesi sağlanacak.  



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zdniz 1 yıl en beğenilen
Sms için ne kadar para istiçekler acaba noterlerin Allahları para olmuş.
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ATX_Babakart 1 yıl
O SMS'ten de değerli karakter bedeli falan almasınlar?
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Olgi 8 ay
İhtarname kaça çekiyorlar arkadaşlar
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strom06 8 ay
Bu işlemi iptal ettirme şansımız yok mu. Ya da tek numaraya gönderme. Ailemin kullandığı bütün telefon hatları benim üzerime. Afedersiniz ama os.ursam babamın annemin haberi oluyo.
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SinneR38 1 yıl
Para istemeyeceklerini düşünmüyorum.
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bkamber 1 yıl
basit bir sistem, yıllardır olmalıydı
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zdniz 1 yıl en beğenilen
Sms için ne kadar para istiçekler acaba noterlerin Allahları para olmuş.
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DEMİRCİEFE 1 yıl
bu sms gönderme işini kargo firmaları, web üzerınden alış veriş firmaları yıllardır yapıyor.noter yenı başlıyorsa bu işe çok geç kalmış demektır.
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ATX_Babakart 1 yıl
O SMS'ten de değerli karakter bedeli falan almasınlar?
1 Yanıt Yanıtla +16
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astegon 1 yıl ATX_Babakart
:)
Zannetmem. Tapu'daki işlemlerde SMS ile bilgilendirme var. Hem de ücretsiz. Ücret almalar muhtemelen.
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