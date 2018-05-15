Noterlerde SMS dönemi başladı

Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklamayla “SMS Bilgilendirme Hizmeti”nin 16 Mayıs 2018 tarihinde hayata geçirildiği duyuruldu. Bu hizmet ile noterdeki işlemlerin güvenliğinin arttırılması amaçlanıyor.

SMS Bilgilendirme Hizmeti nasıl çalışacak?

Hizmet ile noterliklerde işlem yapıldığı anda vatandaşa SMS ile bilgi iletilecek. TC kimlik numarasına ait tüm numaralarına, yapılan işlem hakkında kısa mesaj gönderilecek. Eğer işlem sahibinin bilgisi dışında işlem yapıldıysa SMS’teki noterlik numarasını arayarak işleme müdahale edebilecek.

Hangi işlemler bilgilendirilecek?

Vekâletname, araç satış işlemleri, imza sirküleri, imza beyannameleri, temlikname, taahhütname gibi noterliklerde kendi adına yapılan işlemlerden sonra SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak.

SMS Bilgilendirme Hizmeti, 16 Mayıs tarihinde kullanılmaya başlandı. Bu hizmet ile izinsiz yapılan işlemlere hızlıca müdahale edilmesi sağlanacak.