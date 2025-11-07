Faaliyet izni iptal edilen Papara’dan açıklama: Bakiye iadeleri başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 Ekim 2025 tarihli kararıyla faaliyet izni iptal edilen Papara Elektronik Para A.Ş., kullanıcı ve işyeri bakiyelerinin iadesine ilişkin sürecin başladığını duyurdu.

İade süreçleri başladı

Şirketten yapılan açıklamada, TCMB’nin 6 Kasım 2025 tarihli görüş ve yönlendirmeleri doğrultusunda, kullanıcı bakiyelerinin iadesi ve hesap kapatma işlemlerinin 7 Kasım 2025 itibarıyla kademeli olarak başlatıldığı belirtildi.

Papara, iade sürecinin Merkez Bankası’nın koordinasyonu ve denetimi altında, güvenli ve hızlı biçimde yürütüldüğünü vurguladı. Açıklamada, “İade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

TCMB, 31 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Papara’nın elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini, 6493 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal etmişti. Mayıs ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aktarımında rol oynadığı tespit edilmişti. Bu gelişme sonrasında mahkeme kararıyla şirkete kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atanmıştı.

