Faaliyet izni iptal edilen Papara’dan açıklama: Bakiye iadeleri başladı

İade süreçleri başladı
Şirketten yapılan açıklamada, TCMB’nin 6 Kasım 2025 tarihli görüş ve yönlendirmeleri doğrultusunda, kullanıcı bakiyelerinin iadesi ve hesap kapatma işlemlerinin 7 Kasım 2025 itibarıyla kademeli olarak başlatıldığı belirtildi.
Papara, iade sürecinin Merkez Bankası’nın koordinasyonu ve denetimi altında, güvenli ve hızlı biçimde yürütüldüğünü vurguladı. Açıklamada, “İade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.
TCMB, 31 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Papara’nın elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini, 6493 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal etmişti. Mayıs ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aktarımında rol oynadığı tespit edilmişti. Bu gelişme sonrasında mahkeme kararıyla şirkete kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atanmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: