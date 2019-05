İnsan için ''en mükemmel'' sıcaklığı ayarlayan kıyafet teknolojisi

Mevsim değişikliklerinde yeni kıyafet almaya ihtiyaç duymak bazen can sıkıcı olabiliyor. Özellikle ülkemizde olduğu gibi hava sıcaklığının gün içinde bile çok farklı seviyelere geldiği bölgelerde sabah dışarıya çıkarken giyilen kıyafet akşam saatlerinde vücudumuzu sıcak tutmak için yetersiz kalabiliyor. Bu sorunun önüne geçmek isteyen Portekizli araştırmacılar ise kişinin vücudunu her an ''mükemmel sıcaklıkta'' tutmak için sıcaklığını kendiliğinden yükseltebilen/azaltabilen yeni bir teknoloji geliştirdi.





Isıyı Absorbe Ediyor ve İhtiyaç Anında Dışarı Bırakıyor

Portekiz'deki Nanoteknoloji ve Akıllı Malzemeler Merkezi'nden bir araştırma grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmada ilk olarak tekstil liflerine kalıcı olarak bağlanabilen, bir saç telinin kalınlığından 1000 kat daha ince olan nanokapsüller hazırlandı. Nişastadan imal edilen nanokapsüllerin içlerine ise az miktarda parafin mumu eklendi. Parafin mumunun tercih edilmesindeki en önemli sebep ise bu maddenin erime noktasının, normal bir vücut sıcaklığının biraz üstünde olmasıydı. Böylece parafin mumlu nanokapsüllerin yerleştirildiği kıyafeti giyen kullanıcıların vücut sıcaklıkları yükseldiğinde parafin, katı bir maddeden sıvıya dönüşerek aşırı ısıyı absorbe edecek ve daha sonra sıcaklık düşerse parafin tekrar katı hale geri dönecek ve ısı açığa çıkacak.





Böylece kullanıcının vücut sıcaklığına göre ortamdaki sıcaklığı azaltan veya artıran nanokapsüller, kullanıcı terlemeye başladığı anda tepki gösterip sıcaklığı düşürerek aşırı terlemenin önüne geçiyor. Terleme sonrasında vücut sıcaklığında ani bir düşüş meydana gelirse ters bir etki oluşturarak ortam vücut sıcaklığını yükseltiyor. Çalışmanın yöneticisi Doktor Carla Silva, teknolojinin bu özelliğine vurgu yaparak vücut sıcaklıkları sürekli değişen sporcular ve vücut sıcaklıklarını kontrol altında tutamayan yaşlılar ve çocuklar için teknolojinin son derece kullanışlı olacağını düşünüyor.





Üç Yıl İçinde Kullanıma Sunulacak

Bununla birlikte Silva'nın açıklamalarına göre teknoloji gündelik kıyafetler de dahil olmak üzere bütün kıyafetlere uygulanabilir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen araştırmanın sonucunda ortaya çıkan teknoloji son derece heyecan verici üstelik Silva'nın açıklamasına göre bu teknolojiyi yakın gelecekte günlük hayatımızda kullanabiliriz. Teknolojiyi geliştirmek için dermatoloji şirketleriyle, tekstil firmalarıyla ve kimya şirketleriyle çalışan ekip üç yıl içinde teknolojiyi piyasaya sunmayı planlıyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5023885/Clothing-come-climate-control-tiny-capsules.html