Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İnsan için ''en mükemmel'' sıcaklığı ayarlayan kıyafet teknolojisi

Portekiz'deki araştırmacılar insanları mükemmel sıcaklıkta tutmak için vücut sıcaklığına göre sıcaklığını kendiliğinden yükselten ya da azaltan kıyafet teknolojisini geliştirdi.
1 yıl
3,4b
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnsan için ''en mükemmel'' sıcaklığı ayarlayan kıyafet teknolojisi
 

Mevsim değişikliklerinde yeni kıyafet almaya ihtiyaç duymak bazen can sıkıcı olabiliyor. Özellikle ülkemizde olduğu gibi hava sıcaklığının gün içinde bile çok farklı seviyelere geldiği bölgelerde sabah dışarıya çıkarken giyilen kıyafet akşam saatlerinde vücudumuzu sıcak tutmak için yetersiz kalabiliyor. Bu sorunun önüne geçmek isteyen Portekizli araştırmacılar ise kişinin vücudunu her an ''mükemmel sıcaklıkta'' tutmak için sıcaklığını kendiliğinden yükseltebilen/azaltabilen yeni bir teknoloji geliştirdi. 


Isıyı Absorbe Ediyor ve İhtiyaç Anında Dışarı Bırakıyor 

Portekiz'deki Nanoteknoloji ve Akıllı Malzemeler Merkezi'nden bir araştırma grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmada ilk olarak tekstil liflerine kalıcı olarak bağlanabilen, bir saç telinin kalınlığından 1000 kat daha ince olan nanokapsüller hazırlandı. Nişastadan imal edilen nanokapsüllerin içlerine ise az miktarda parafin mumu eklendi. Parafin mumunun tercih edilmesindeki en önemli sebep ise bu maddenin erime noktasının, normal bir vücut sıcaklığının biraz üstünde olmasıydı. Böylece parafin mumlu nanokapsüllerin yerleştirildiği kıyafeti giyen kullanıcıların vücut sıcaklıkları yükseldiğinde parafin, katı bir maddeden sıvıya dönüşerek aşırı ısıyı absorbe edecek ve daha sonra sıcaklık düşerse parafin tekrar katı hale geri dönecek ve ısı açığa çıkacak.


Böylece kullanıcının vücut sıcaklığına göre ortamdaki sıcaklığı azaltan veya artıran nanokapsüller, kullanıcı terlemeye başladığı anda tepki gösterip sıcaklığı düşürerek aşırı terlemenin önüne geçiyor. Terleme sonrasında vücut sıcaklığında ani bir düşüş meydana gelirse ters bir etki oluşturarak ortam vücut sıcaklığını yükseltiyor. Çalışmanın yöneticisi Doktor Carla Silva, teknolojinin bu özelliğine vurgu yaparak vücut sıcaklıkları sürekli değişen sporcular ve vücut sıcaklıklarını kontrol altında tutamayan yaşlılar ve çocuklar için teknolojinin son derece kullanışlı olacağını düşünüyor. 


Üç Yıl İçinde Kullanıma Sunulacak 

Bununla birlikte Silva'nın açıklamalarına göre teknoloji gündelik kıyafetler de dahil olmak üzere bütün kıyafetlere uygulanabilir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen araştırmanın sonucunda ortaya çıkan teknoloji son derece heyecan verici üstelik Silva'nın açıklamasına göre bu teknolojiyi yakın gelecekte günlük hayatımızda kullanabiliriz. Teknolojiyi geliştirmek için dermatoloji şirketleriyle, tekstil firmalarıyla ve kimya şirketleriyle çalışan ekip üç yıl içinde teknolojiyi piyasaya sunmayı planlıyor. 


http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5023885/Clothing-come-climate-control-tiny-capsules.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mianfei 1 yıl en beğenilen
Güzelmiş yav kışın metrobüse binince bi ter basıyor sıcaktan. Gerçi metrobüs kullanan benim gibi yurdum vatandaşının parası buna yeter mi meçhul x)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fotifoti 1 yıl
tam ihtiyacım olan şey :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
milyon yıllık kazak örme teknolojisini yeniden keşfetmişler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl en beğenilen
Güzelmiş yav kışın metrobüse binince bi ter basıyor sıcaktan. Gerçi metrobüs kullanan benim gibi yurdum vatandaşının parası buna yeter mi meçhul x)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl iOS 11.1 yayınlandı! İşte iOS 11.1 ile gelen yenilikler: 1 yıl Samsung'un internet tarayıcısı artık tüm Android cihazlar için indirilebilecek 1 yıl Yeni nesil parçacık hızlandırıcı kanser tedavisinde devrim yaratabilir 1 yıl HTC U11 Plus şeffaf renk seçeneğiyle gelebilir 1 yıl Sony FE 24-105mm F4 G OSS Standard Zoom lensi duyuruldu 1 yıl Asus GTX1070Ti Strix'in kutusunu açtık, önemli detaylar var! 1 yıl Razer telefonu 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak 1 yıl Sony, PSN güvenliğini blockchain ile sağlayabilir 1 yıl Skoda Karoq, 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'ye geliyor 1 yıl Samsung da Apple Genius Bar gibi servis merkezleri kuracak 1 yıl En ucuz Nokia akıllı telefonu duyuruldu 1 yıl F-16'dan dört kat daha etkili F-35’ler 2018’de Türkiye’de 1 yıl Bakanlık, e-ticaret yapan siteleri izleyecek 1 yıl Samsung rekor kâr ve 3 yeni CEO duyurusu yaptı 1 yıl Yerli otomobil söylentileri Karsan hisselerini uçurdu 1 yıl Apple 2018'de çıkaracağı iPhone ve iPad'lerde Qualcomm bileşenleri kullanmayabilir 1 yıl Assassin's Creed Origins’deki Denuvo koruması işlemciyi yüzde 100 seviyesinde kullanıyor 1 yıl ABD’de büyük şirketlerin adını kullanarak dolandırıcılık yapan teknoloji firmalarına ceza yağdı 1 yıl iOS 11.2'nin ilk Beta sürümü yayınlandı: iOS kullanıcılarını neler bekliyor? 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 fiyatında indirim 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN İnsan için ''en mükemmel'' sıcaklığı ayarlayan kıyafet teknolojisi Sonraki Carne y Arena, Oscar kazanan ilk VR filmi oldu 1 yıl Paris Games Week 2017'de yayınlanan tüm oyun fragmanları 1 yıl Qualcomm Türkiye genel müdürlüğüne Gökhan Güleç atandı 1 yıl F1 2017 oyunu Linux'a geliyor 1 yıl Intel 10 nm yongaların üretimine bu yıl başlıyor 1 yıl Çin’den çok dikkat çekici e-ticaret hacmi istatistikleri 1 yıl Google'ın hamburger emojisi tartışma konusu oldu 1 yıl Tesla'da işler yolunda gitmiyor: Model 3 krize dönüşebilir 1 yıl Bu cihaz astronotların kendi sularını ve oksijenlerini üretmelerini sağlıyor 1 yıl Asus ZenFone 4 Max inceleme videosu: "Pil performansıyla öne çıkıyor" 1 yıl Aytemiz, elektrikli hızlı şarj hizmeti sunuyor 1 yıl 24 saatte sıfırdan eTicaret sitesi kodlamayı öğreten PHP kursu: Sadece 25TL 1 yıl Akıllı telefonla çekilmiş fotoğrafa DSLR kalitesi uygulayan sinir ağı geliştirildi 1 yıl Yüz tanıma özelliğine sahip ZTE Blade A3 tanıtıldı 1 yıl iPhone X, Apple ile çalışan tüm şirketleri zengin etti 1 yıl Apple TrueDepth kamera üretimi yavaş yavaş dengeleniyor 1 yıl Selçuk İnan'dan Samsung'a S8 davası 1 yıl Bağırsak kanserini bir saniyeden kısa sürede tespit eden yapay zeka 1 yıl Bükümlü ışıkla fiberden hızlı internet çağı başlayabilir 1 yıl Yerli insansız kara aracı için çalışmalar hızlandırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim