Bu cihaz astronotların kendi sularını ve oksijenlerini üretmelerini sağlıyor

Uzay mühendisi Thorsten Denk, Ay'a yönelik insanlı görevleri baştan aşağı değiştirebilecek nitelikte bir buluşa imza attı. İspanya'daki güneş enerjisi araştırma üssü olan Plataforma Solar de Almeria'da 10 yıl boyunca çalışarak güneş enerjisinden faydalanma konusunda önemli tecrübeler edinen Denk, bu tecrübelerin ışığında Ay'daki astronotların kendi sularını ve oksijenlerini üretmelerini sağlayan bir cihaz geliştirdi. Ay'daki topraklardan suyun elde edilmesini sağlayan cihaz ilk kullanımda Dünya'dan gelen hidrojene ihtiyaç duyuyor.





Altı Ay Boyunca Test Etti

Bilim insanlarının onlarca yıldır Ay'da oksijen üretmek için çalışmalar yaptığını açıklayan Thorsten Denk, ilk etapta insanların güneş fırınlarını kullanmayı düşündüklerini ancak Apollo misyonlarından sonra daha farklı fikirler ortaya atıldığını belirtti. Bu misyonlarla Dünya'dan getirilen her malzemenin ekstra maliyet anlamına geldiğini ve her bir kilogram yük için yüzlerce kilogram yakıt gerektiğini gördüklerini söyleyen Denk, basit bir güneş reaktörü geliştirerek Ay'daki topraktan su elde ediyor ve elde edilen suyu da elektroliz yoluyla oksijene ve hidrojene ayırabiliyor. 2017'de toplam 6 ay boyunca cihazı test ettiğini açıklayan Thorsten Denk, sistemin 6 ya da 8 astronota yetecek kadar su ve oksijen üretmek için kullanılabileceğini düşünüyor.





Ay'ın atmosferi olmadığı için Ay'daki toprakların Dünya'daki toprakların aksine hava koşullarına dayanıklı olmadığı biliniyor. Bu nedenle Ay zemininden alınan topraklar farklı şekillerde, pürüzlü bir yapıda bulunuyor. Ay toprağını kullanmadan önce, onu düzgün bir hale getirmek için ön işleme tabi tutmak zorunda olduğunu kaydeden Thorsten, elde ettiği toprağı da eleyerek doğru tanecik boyutuna ulaştığını belirtiyor. Tüm bu işlemler sonucunda toprağın cihazda kullanmak için hazır hale geldiğini söyleyen Thorsten Denk'in açıklamalarına göre cihaz bir saat içinde 700 gram su, dört saat içinde 2.5 gram oksijen üretebiliyor. Dört saat boyunca oksijen üretirken cihazın 10KW'lik bir elektrik kullanması bekleniyor.





Ilmenit ve Güneş Isısı Başrolde

Denk, sistemin nasıl çalıştığını detaylı olarak ise şöyle açıklıyor: Ay'daki kayaçlarda ve toprakta bulunan ve kimyasal bileşimi FeTiO3 olan Ilmenit(oksit minerali) sistemin çalışması için en önemli rolü üstleniyor. Cihaza Ilmenit'in bulunduğu toprak eklendikten sonra çalışması için Dünya'dan getirilen hidrojenin eklenmesi gerekiyor. FeTiO3 bileşimine H2 eklenip güneş ısısıyla tepkimeye sokulduğunda ise ortaya Fe + Ti02 + H20 sonucu çıkıyor ve su, bileşimden ayrılmış oluyor. Sonrasında suyu elektroliz eden cihaz böylece sudan ,ihtiyaç halinde, oksijeni ayrıştırabiliyor.





Hidrojenin, oksijene kıyasla çok daha hafif bir element olduğunu belirten Throsten Denk, sistemin Ay'da bir kez kurulması halinde bundan sonraki Ay misyonlarında Ay'a oksijen değil de hidrojen taşınacağı için uzay araçlarının çok daha düşük bir yükle görevlerini gerçekleştirebileceklerini belirtiyor. Denk'in geliştirdiği sistemin toplam ağırlığı şu an 400kg ancak Denk, sistemi daha hafif hale getirip bir an önce Ay'da test etmek istiyor.