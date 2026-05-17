Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin insansı robotlara da kimlik numarası verecek

    Çin, insansı robotlara resmi kimlik numarası vermeye hazırlanıyor. Yeni sistem sayesinde robotların üretimden kullanım ömrünün sonuna kadar tüm geçmişi takip edilebilecek.

    Çin insansı robotlara da kimlik numarası vermeye başladı Tam Boyutta Gör
    Bilim-kurgu sayfalarından çıkıp gerçek dünyanın parçası hâline gelmeye başlayan insansı robotlar, bugün artık teknoloji dünyasının en önemli odak noktalarından biri hâline gelmiş durumda. Çin ve ABD merkezli teknoloji şirketleri; fabrikalarda çalışabilecek, hizmet sektöründe görev alabilecek ve hatta orduda görevlendirilebilecek insansı robotlar geliştirmek için yarışıyor. Bu da önemli bir dönüşümün kapıda olduğunu gösteriyor.

    Şu anda bu dönüşüme öncülük eden Çin, bir yandan robot üretim kapasitesini artırırken, diğer yandan bu robotların beraberinde getireceği yeni gerçekliğe adapte olmaya çalışıyor. Bu bağlamda Çin'in Hubei eyaletinde ilginç bir uygulamanın temelleri atılıyor. Huabei'de kurulan yeni sistemde, insansı robotlara tıpkı insanlar gibi resmi kimlik numaraları verilmeye başlanacak.

    Kimlik Numarası ile Bir Robotun Tüm Geçmişi İncelenebilecek

    Çinli yetkililerin geliştirdiği bu yeni sistemdeher insansı robota özel 29 karakterlik bir kimlik kodu atanacak. Bu kod yalnızca basit bir kayıt sistemi işlevi görmeyecek; aynı zamanda robotun tüm yaşam döngüsünü takip etmeyi sağlayacak kapsamlı bir dijital profil görevi üstlenecek. Sistemde robotun üreticisi, model numarası, seri numarası, donanım özellikleri, yapay zekâ seviyesi, üretim kayıtları ve marka bilgileri gibi pek çok teknik detay yer alacak. Böylece her robot, üretildiği andan kullanım dışı kalana kadar merkezi bir sistem üzerinden takip edilebilecek.

    Sistemin temel mantığı, Çin vatandaşlarının kullandığı kimlik numaralarına oldukça benziyor. Ancak robotlara verilen kimlik kodlarında insan kimliklerinden farklı olarak ekstra 11 karakter bulunuyor. Bu ek bölüm sayesinde robotların yalnızca kayıt bilgileri değil, kullanım geçmişleri ve performans verileri de kimlik bilgilerine eklenebiliyor.

    Sistem özellikle bakım ve teknik takip konusunda önemli avantajlar sunabilir. Yetkililerin verdiği bilgilere göre robotların eklem aşınmaları, batarya durumu, hareket hassasiyeti ve operasyon kayıtları gibi veriler merkezi platform üzerinden anlık olarak izlenebilecek. Teknik ekipler de herhangi bir arıza durumunda robotun geçmiş operasyon kayıtlarını inceleyerek problemin kaynağını çok daha hızlı şekilde tespit edebilecek. Üstelik bu kayıtlar sayesinde olası bir hata ya da kazada sorumluluğun kimde olduğunun belirlenmesi de kolaylaşabilir. Özellikle fabrikalarda ya da insanlarla yakın etkileşim içinde çalışan robotlar düşünüldüğünde, bu tür bir takip sistemi güvenlik açısından oldukça önemli görülüyor.

    Çin’in geliştirdiği bu sistem yalnızca aktif kullanım sürecini değil, ikinci el robot pazarını da etkileyebilir. Çünkü her robotun geçmiş kullanım bilgileri, bakım kayıtları ve performans geçmişi bu dijital profil içinde tutulacak. Böylece gelecekte ikinci el robot satın almak isteyen biri, o robotun geçmişini detaylı şekilde inceleyebilecek.

    Sistem şimdilik test aşamasında. Ancak Optics Valley Dongzhi, Glroad, Hubei Qirobotics, Jingchu Humanoid Robot ve HandX gibi şirketlerin bazı robotları şimdiden bu ortak kodlama sistemine dâhil edilmiş durumda. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın gerekli ulusal standartları yayımlamasının ardından ise bu kimlik sisteminin resmi olarak kullanılmaya başlanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 2 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dış cepheden su alan duvara ne yapılır mafia definitive edition türkçe yama 3. selim ıslahatları sendikaya üye oldum işten atıldım 143 ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8 Pro Max
    POCO X8 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum