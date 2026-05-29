Astronotların yeni yardımcısı: Helios, mikro yerçekimi için tasarlandı

Uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren Orbit Robotics, mikro yerçekimi koşulları için geliştirdiği dört kollu Helios robotunu tanıttı. ETH Zürih çıkışlı şirketin geliştirdiği sistem, geleneksel insansı robot anlayışından uzaklaşarak doğrudan uzay istasyonlarının fiziksel koşullarına göre tasarlandı. Helios'un temel amacı, astronotların zamanını alan bakım ve lojistik görevlerini üstlenerek insan mürettebatın bilimsel araştırmalara daha fazla odaklanmasını sağlamak.

Helios: Uzayda denge sorununu çözen ilk insansı robotlardan biri

Uzay ortamında hareket etmek, Dünya’daki gibi yürümek veya denge kurmak anlamına gelmiyor. Mikro yerçekiminde her temas, nesneleri ve insanları ters yönde hareket ettirebiliyor. Bu nedenle Helios’un tasarımında bacaklar tamamen devre dışı bırakılmış durumda. Robotun iki kolu bulunduğu yüzeye tutunurken, diğer iki kolu ise ekipman taşıma, kargo boşaltma ve araç kullanımı gibi operasyonel görevleri yerine getiriyor. Bu yaklaşım, özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu benzeri dar ve kapalı alanlarda aynı anda hem stabil kalmayı hem de hassas işlem yapmayı mümkün hale getiriyor.

Helios’un geliştirilmesinde kullanılan mühendislik yaklaşımı, geleneksel humanoid robot anlayışının uzay için verimsiz olduğu fikrine dayanıyor. Dünya’daki robotlar genellikle insan anatomisini taklit ederek tasarlanırken, mikro yerçekiminde iki bacaklı yapı işlevsel avantaj sunmuyor. Orbit Robotics mühendisleri bu nedenle robotu bir astronot gibi değil, uzay ortamına özgü bir bakım aracı gibi geliştirdi.

Robotun mekanik yapısındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri tendon tahrikli hareket sistemi. Geleneksel robotlarda motorlar genellikle eklemlere yerleştirilirken, Helios’ta motorların büyük kısmı omuz bölümüne yakın konumlandırılıyor. Kuvvet ise kablolar ve makaralar aracılığıyla kollara aktarılıyor. Böylece uzuvların uç kısmındaki ağırlık azaltılıyor ve hareket sırasında oluşabilecek atalet etkileri minimum seviyeye indiriliyor. Özellikle sıfır yerçekiminde ani bir hareketin tüm gövdeyi savurabilmesi düşünüldüğünde, bu sistemin hassas görevler açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

Helios'un dirsek yapısında kullanılan yuvarlanan temas mekanizması da mikro yerçekimi için özel olarak optimize edilmiş durumda. Dünya'daki robotlarda küçük titreşimler genellikle sorun yaratmazken, uzay ortamında en küçük sarsıntı bile robotun dengesini bozabiliyor. Bu nedenle daha yumuşak ve kontrollü hareket sağlayan eklem sistemi, robotun hassas ekipmanlarla çalışırken stabil kalmasına yardımcı oluyor.

Helios’un geliştirilme süreci tamamen sıfırdan başlamadı. Orbit Robotics daha önce IKARUS adlı bir test platformu üzerinde çalıştı. Bu sistem, uzaktan kontrol, çift kollu manipülasyon ve taklit öğrenme gibi alanlarda deneysel altyapı sağladı. IKARUS üzerinden elde edilen veriler daha sonra Helios’un mekanik ve yazılımsal mimarisine aktarıldı. Böylece şirket, teorik konseptleri doğrudan operasyonel bir robota dönüştürmeden önce kontrollü bir geliştirme süreci yürütmüş oldu.

Uzay istasyonlarında bakım görevlerinin maliyeti de bu tür robotların neden geliştirildiğini açıklayan önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Verilere göre bakım işlemleri, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki mürettebat zamanının yaklaşık yüzde 35’ini oluşturuyor. Astronot saatinin yaklaşık 140 bin dolar seviyesinde hesaplandığı düşünüldüğünde, malzeme taşıma veya ekipman düzenleme gibi tekrar eden görevlerin insan yerine robotlar tarafından yapılması ekonomik açıdan da dikkat çekici bir avantaj sunuyor.

