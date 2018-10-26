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Yapay zeka tarafından çizilen tablo 432 bin dolara satıldı

Yapay zeka tarafından çizilen ve bir sanat müzayedesinde satışa sunulan ilk tablo beklentilerin çok üstünde bir değere satıldı. Tabloyu satın alan kişi 432 bin dolar ödedi.
6 ay
10,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yapay zeka tarafından çizilen tablo 432 bin dolara satıldı
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Paris merkezli bir sanat topluluğu olan Obvious, 14. ve 20. yüzyıllar arasında çizilen yaklaşık 15 bin tabloyu kullanarak makine öğrenme algoritmalarına sahip bir yapay zeka geliştirmek için geçtiğimiz yıllarda çalışmalara başlamıştı. Her bir tabloyu analiz eden, tablodaki karakterleri ve renk dağılımını inceleyen yapay zeka tablolarla eğitildikten sonra kendisi yeni bir tablo çizmeye başladı. Tamamen yapay zeka tarafından çizilen tablo geçtiğimiz günlerde bir sanat müzayedesinde şaşırtıcı bir değerle alıcısını buldu.


Yapay zeka tarafından çizildiğini anlamadı 

Tabi yapay zekanın çizdiği ilk tablolar pek başarılı olmadığı için Obvious ekibi, Discriminator isimli bir algoritmayı yapay zekanın eserlerini denetlemesi için görevlendirdi. Yine binlerce tablo ile eğitilen Discriminator bir eserin insan tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı üretildiğini ayırt ediyordu. Ortaya koyulan eser Discriminator tarafından ayırt edilemeyene kadar çalışmalara devam eden ekip, yapay zekanın son eserini satışa sunmaya karar verdi zira Discriminator bu eserin bir insan tarafından çizildiğini belirtmişti.


Yapay zeka tamamen hayali kişilikler olan Belamy ailesine ait 11 tablo çizmişti. Bu tablolar arasından Edmond Belamy'e ait(tamamen gerçek dışı bir karakter) tablo müzayedede sergilenirken tablonun 7 bin ila 10 bin dolar arasında bir değere satılması bekleniyordu. Buna karşılık tablo ismi paylaşılmayan bir sanatsever tarafından 432 bin dolar karşılığında satın alındı.


Satışı düzenleyen müzayede şirketi Christie's de tablonun bu kadar yüksek bir bedelle satılmasını beklemiyordu. Christie's çalışanı Richard Lloyd, bu tablo satışının; yapay zekanın ilerleyen dönemlerde sanat dünyasında da etkisini hissettirebileceğinin bir işareti olduğunu düşünüyor. 


https://www.engadget.com/2018/10/25/ai-generated-painting-sells-for-432-000-at-auction/ Yorum Yaz
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QapriCe 6 ay en beğenilen kenbalx
"Yoksullar zenginlerin ne kadar zengin olduğunu bilse isyan çıkardı."
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smart1978 6 ay
Yenilikci degilmis ... Sadece eski eserlerden harmanlama bir zekasi var ... Yaratici degilmis ...
Etkilenmedim ...
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sdbz 4 ay
Yapay zekanın hayal gücü sıfır
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Y-ZiyA 6 ay
432 bin dolardan çok daha azına bu tabloyu çizecek bir sürü Türk genci olduğuna eminim.
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intel7mix 6 ay
Bana verselerdi daha iyisini çizerdim.
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Amd64x2 6 ay
o yapay zekanın geliştirilmesi dursun tablo 40 milyon dolar :) .Yani bilemiyorum ressamlarda işler böyle yürüyor da.
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StByErdeM 6 ay
430 bin e yapay zekanın komplesini alıp akşama kadar çizdirseydi evde.
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cihat52.5 6 ay
Zengin olmak ta zor ona göre giderin oluyor(!)
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greenk 6 ay
Yapay zekânın çizdiği tabloya değil de yapay zekâya verilmiş para gibi görünüyor. :)
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TELESCOPE 6 ay
şu anda meme emen bebeklerin gelecekte neler görüp kullanacakları kunusunda yorum yapmak nasıl olurdu acaba.
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Abdülhak Hamit Tarhan 6 ay
Bu tablolar neden bu kadar pahalı? Neden 430 değil de 432 (Muhtemelen açık artırma olduğu içindir) ya da neden 430.000?.. Gerçekten bilmiyorum
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kenbalx 6 ay
Millette ne para var
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QapriCe 6 ay kenbalx
"Yoksullar zenginlerin ne kadar zengin olduğunu bilse isyan çıkardı."
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