İnsanlar bakım eşitsizlğine rağmen uzun yaşayabilir

Dünya Sağlık Örgütü yaşam beklentisinin 5 yıl arttığını bildirdi ancak veriler ülkeler arasında sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliğe de işaret etmekte. Dünya Sağlık İstatistikleri 2016 raporu, Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin kabul ettiği; sürdürülebilir kalkınma hedeflerine (SDGs) odaklandı.

SDG’lerin hedefi ise herkes için daha uygun bir gelecek yaratılması olarak nitelendiriliyor ve temel hedefleri arasında yoksulluk ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması, uygun fiyatlı ve temiz enerji sağlanması, iklim değişikliğinin etkisinin azaltılması, eğitime daha iyi erişim sağlanması ve barışın teşvik edilmesi yer alıyor.

Afrika Bölgesi’ndeki yaşam beklentisi 9.4 yıldan 60 yıla yükseldi



Dünya Sağlık İstatistikleri 2016 raporuna göre ölümler

*475.000 adet cinayet sebepli ölüm

Ek olarak, her yıl yaklaşık olarak 225 milyon insan HIV, tüberküloz veya sıtmaya yakalanıyor ve 1.7 milyar insan, DSÖ'nün ihmal edilmiş olarak sınıflandırdığı tropikal hastalıkların tedavisine ihtiyaç duyuyor. Rapor ayrıca, SDG’lere yönelik ilerlemenin izlenmesi için doldurulması gereken önemli veri boşluklarının da altını çiziyor. Ayrıca dünyadaki ölümlerin %53’ü veri olarak kaydedilemiyor. Bunlarla birlikte DSÖ aşağıdaki rakamları değiştirmenin de gerekli ve önemli olduğunu belirtiyor.

*1,8 milyar insan kirli su tüketiyor

* 5 yaşından küçük 42 milyon çocuk fazla kilolu

Dünyadaki en büyük sorunlardan birisi de sağlık hizmetlerindeki eşitsizlikler. Gelecekte dünyada herkesin eşit olarak yararlanabileceği sağlık sistemleri kurulursa bu tarz ölümlerin ve ihmallerin önüne geçilebilir.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/324958.php

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ileyılları arasında küresel yaşam beklentisi, 1960’lardan bu yana en hızlı artışını gösterdi. En önemli klinik olarak anlamlı kazanım ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nde, artmış çocuk sağ kalımı, sıtma kontrolü vetedavisine erişimdeki gelişmeler sayesinde meydana geldi.. Rapora göre çocukların yaşam beklentisiülkesine bağlı. 29 farklı yüksek gelirli ülkedeki yeni doğanların ortalama yaşam süresiyıldan daha fazla iken, 22 farklı Sahra altı Afrika ülkelerinde yeni doğanların yaşam beklentisiyaşın altında.Ayrıca sağ kalım kadınlar ve erkekler açısında benzer eğilimler gösteriyor. Rapora göre Japonya'daki kadınlar (yaş) ve İsviçre'deki erkekler (yaş) isesahip. Bunlara karşın , her iki cinsiyette de Sierra Leone bölgesindeki insanlar dünyanın en düşük yaşam beklenti süresine sahip. Kadınlar için bu süre yaklaşık olarakyıl ve erkekler içinyıl olarak belirtiliyor.Dünya Sağlık Örgütü eski genel müdürü; ülkeleri, temel bakıma dayalıgirmeye desteklemek gerektiğini ve hiçbir ülkenin geride kalmamasının sağlanmasının yapılabilecek en iyi eylem olduğunu söyledi.Raporda ülkeler arasında sağlık hizmetlerine erişimdede gösteriliyor. Svaziland, Kosta Rika, Maldivler, Tayland, Özbekistan, Ürdün ve Moğolistan; üreme sağlığı, anne sağlığı, yeni doğan ve çocuk sağlığı hizmetlerine erişim bakımındanülkeler olarak belirtiliyor.göre, her yıl aşağıdaki sebeplerden dolayı milyonlarca insan erken ölüyor:* 70 yaşından önce kardiyovasküler hastalıktan ve kanserden 10 milyondan fazla ölüm* 5 yaşından önce 5.9 milyon ölüm* Yemek pişirmek için kullanılan yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliği nedeniyle 4,3 milyon ölüm* Dış mekan kirliliğinden kaynaklanan 3 milyon ölüm* Trafik kazaları nedeniyle 1.25 milyon ölüm* Gebelik ve doğum komplikasyonlarından 303.000 kadın ölümü* 800.000 adet intihar sebepli ölüm* 3,1 milyar insan yemek pişirmek için kirletici yakıtlar kullanıyor* 1,1 milyar insan en az bir tütün ürünü kullanıyor* 946 milyon insanın açık alanda tuvalet ihtiyacını gideriyor* 5 yaşından küçük 156 milyon çocuğun gelişim geriliği var