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Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması 2019'da etki alanını genişletiyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasına "Kadınların güçlenmesine destek" için yeni ödül kategorisi eklendi. Toplamda 150 bin TL ödül verilecek yarışmanın başvuruları sürüyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması 2019'da etki alanını genişletiyor
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2017’de 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, bu kapsamda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının üçüncüsü için başvuruları almaya devam ediyor. Üstelik bu yıl yarışmanın etki alanı da genişletilmiş.

Mercedes-Benz Türk StartUP 2019 yarışması, önceki yıllardan farklı olarak etki alanını genişleterek “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden bir veya birkaçına katkıda bulunan projeleri davet ediyor. Başvuruda bulunan startup'ların Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmasının yanı sıra, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan başvurular olması isteniyor.

Toplamda 150 bin TL ödül verilecek 

Mercedes-Benz Türk StartUP 2019 yarışmasında kriterleri sağlayan ve en yüksek oyu alan ilk 10 startup’ı “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati bekliyor. Ayrıca bu sene, Teknoloji ve Sosyal Fayda ödüllerine Jüri Özel Ödülü: Kadınların Güçlenmesine Destek kategorisi de eklenmiş durumda. 2019 yılında da en iyi 3 startup’a toplam 150 bin TL ödül verilecek.

Kadınların güçlenmesine destek için yeni kategori

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının bu yılki 3 büyük ödülünden biri, yaptığı işle kadınların güçlenmesine destek olan bir startup’a verilecek. İş kolu veya alanı ne olursa olsun, kriterleri ve yaptığı işin sonuçlarında kadınların güçlenmesini destekleyen bir startup, 50 bin TL’lik özel jüri ödülünün sahibi olacak.

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması için başvurular 26 Nisan 2019 gece yarısına kadar www.mbtstartup.com adresinden online olarak kabul ediliyor. 13 Mayıs 2019 tarihinde sonuçlanacak ön elemeyi geçen startup’lar, Mayıs ayında düzenlenecek eğitim kampında bir araya gelecek. Burada hazırlanacak iş planı sunumları jüri tarafından değerlendirilecek ve ilk 10’a kalan yarışmacılar belirlenecek. Bu yarışmacılar da Haziran ayında 3 gün sürecek StartUP Boost programına katılacak. Bu programda para ödülünü kazanan 3 startup seçilecek.


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muaz1984 1 ay
Gişe için iyi isim bulmuşlar. " Rise of skywalker ". bu isim bile milleti sinemaya çekmeye yeter.
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