"İnsanlar tabletlerde masaüstü sistemlere oranla yüzde 28 daha uzun video seyrediyor"

Çok kısa bir süre önce hayatımıza adımını atan tablet cihazları buna rağmen tüketiciler tarafından inanılmaz benimsenme oranlarına ulaştı. Bu benimsenme oranı farklı istatistiklere de yansıyor.





ABD çapında comScore tarafından yapılan bir araştırmaya göre 182 milyon internet kullanıcısı Eylül ayında video içeriği izledi ve bu izleyici başına 19.5 saat izlenme oranına tekabül ediyor. Toplamda izlenen video sayısı ise 39.8 milyar dolayında. Daha da ilginci daha çok insan tabletleri üzerinden video izlemeye başladı.





Diğer bir analiz platformu Ooyala tarafından yayınlanan 2011 3. çeyrek raporuna göre tablet kullanıcıları masaüstü sistemleri kullanıcılarından yüzde 28 daha uzun süre video izliyor. Masaüstü kullanıcıları ortalama 1 dakika video izlerken buna karşılık tablet kullanıcıları ortalama 1.17 dakika video izliyor.





İzlenen videonun tamamlanma oranı ise tablet kullanıcılarında yüzde 52, diğer mobil cihaz kullanıcılarında yüzde 22, masaüstü kullanıcılarında ise yüzde 26 seviyesinde. Tablet ve mobil cihaz kullanıcılarını birlikte değerlendiren başka bir ölçüte göre uzun süreli bir videonun 3'te 1'inin izlenmesi oranı yüzde 20 iken masaüstü kullanıcılarında bu oran yüzde 18.





10 dakika ve daha üzeri süreli videoların izlenme oranı mobil cihazlarda yüzde 30, tabletlerde yüzde 42, akıllı TV ve oyun konsollarında yüzde 75 civarında.





Mobil işletim sistemi ele alındığında ise Android ve iOS cihazları video izlemede yüzde 90 oranında bir hakimiyete sahip. Videoları sonuna kadar izleme oranlarında iOS yüzde 38 iken Android yüzde 36 seviyesinde.





Tüketicilerin mobil cihazlar üzerinde daha fazla video izleme eğiliminde oldukları istatistiklere de yansıyor. Mobil cihaz üreticilerinin oyunlara odaklı cihazlara ağırlık vermesinin yanında video izleme konusunda da yenilikler üretmesi daha çok tüketicinin ilgisini çekecektir.