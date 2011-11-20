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İnsanlar tabletlerde masaüstü sistemlere oranla yüzde 28 daha uzun video seyrediyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çok kısa bir süre önce hayatımıza adımını atan tablet cihazları buna rağmen tüketiciler tarafından  inanılmaz benimsenme oranlarına ulaştı. Bu benimsenme oranı farklı istatistiklere de yansıyor.

ABD çapında comScore tarafından yapılan bir araştırmaya göre 182 milyon internet kullanıcısı Eylül ayında video içeriği izledi ve bu izleyici başına 19.5 saat izlenme oranına tekabül ediyor. Toplamda izlenen video sayısı ise 39.8 milyar dolayında. Daha da ilginci daha çok insan tabletleri üzerinden video izlemeye başladı. 

Diğer bir analiz platformu Ooyala tarafından yayınlanan 2011 3. çeyrek raporuna göre tablet kullanıcıları masaüstü sistemleri kullanıcılarından yüzde 28 daha uzun süre video izliyor. Masaüstü kullanıcıları ortalama 1 dakika video izlerken buna karşılık tablet kullanıcıları ortalama  1.17 dakika video izliyor.

İzlenen videonun tamamlanma oranı ise tablet kullanıcılarında yüzde 52, diğer mobil cihaz kullanıcılarında yüzde 22, masaüstü kullanıcılarında ise yüzde 26 seviyesinde. Tablet ve mobil cihaz kullanıcılarını birlikte değerlendiren başka bir ölçüte göre uzun süreli bir videonun 3'te 1'inin izlenmesi oranı yüzde 20 iken masaüstü kullanıcılarında bu oran yüzde 18. 

10 dakika ve daha üzeri süreli videoların izlenme oranı mobil cihazlarda yüzde 30, tabletlerde yüzde 42, akıllı TV ve oyun konsollarında yüzde 75 civarında.

Mobil işletim sistemi ele alındığında ise Android ve iOS cihazları video izlemede yüzde 90 oranında bir hakimiyete sahip. Videoları sonuna kadar izleme oranlarında iOS yüzde 38 iken Android yüzde 36 seviyesinde. 

Tüketicilerin mobil cihazlar üzerinde daha fazla video izleme eğiliminde oldukları istatistiklere de yansıyor. Mobil cihaz üreticilerinin oyunlara odaklı cihazlara ağırlık vermesinin yanında video izleme konusunda da yenilikler üretmesi daha çok tüketicinin ilgisini çekecektir.

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dere.beyi 7 yıl en beğenilen
"İnsanlar tabletlerde masaüstü sistemlere oranla yüzde 28 daha uzun video seyrediyor"
başka bir halta yaramadığı için olabilirmi acaba ?
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semo_86 7 yıl
Freeline
Birde pil olayını çözseler süper olcak.

Pil olayi derken ? Ipad'in pili 8-9 saat gidiyor, android tabletlerde bildigim kadariyla bir 6-7 saat gidiyor. Daha ne istiyorsun ? surekli kullanimda 72 saat dayanmasini mi istiyosun pilin ?
FreelineBirde pil olayını çözseler süper olcak.Pil olayi derken ? Ipad'in pili 8-9 saat gidiyor, android tabletlerde bildigim kadariyl...
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brshr 7 yıl
HER SEGMENTİN BİR KULLANIM AMACI VAR. BİR TABLETTEN KALKIPTA MASAÜSTÜ PERFORMANSI VERMESİ BEKLEMEK YANLIŞ OLUR. TABLETLER TAMAMEN EĞLENCE AMAÇLI ODAKLI KULLANILMAKATALAR. SADECE BAZI SPESİFİK NOKTALARDA İŞ AMAÇLI OLARAK KULLANILABİLİR. BEN KAFEDE OTURURKEN İNTERNETE GİREYİM UZUN YOLCULUKLARDA VAKİT GEÇİRİRİM, MAILLERE BAKARIM YADA ARADA YALANDAN OYUN OYNARIM, BANA ŞARJI UZUN OLSUN DİYORSAN TABLET İYİ BİR SEÇENEK ÇÜNKÜ LAPTOPLARDA 8-10 SAAT ŞARJI BULAMAZSIN AYRICA TAŞINABİLİRLİĞİ DAHA ZAYIF. KÜÇÜKLERİ YOK MU VAR AMA PARASI BİR TABLETİN 2-3 KATI. OYUN DİYORSAN MASAÜSTÜNDEN VAZGEÇEMEZSİN YİNE LAPTOPLARDA AŞIRI ISINMA SORUNU NEDENİYLE OYUN OYNAYAMAZSSIN LAPTOP'UN ÖMRÜNÜ YEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL.
VİDEO MESELESİNDE İSE İNTERNET VİDEO KASIT EDİLDİĞİNE GÖRE BAĞLARSIN HD TV'YE (HD TV DE GERÇEK BİR İNTERNET DENEYİMİ OLMADIĞINA GÖRE) SEYREDERSİN LAPTOPU BAĞLAMAKTAN DAHA KOLAY. O YÜZDEN OYUN=MASAÜSTÜ (PS3 BİLE TERCİH EDİLİR), TAŞINABİLİRLİK+İNTERNET+EĞLENCE+UZUN ŞARJ= TABLET (4.5 İNÇ CEP TELEFONLARINA GÖRE DAHA KOLAY KULLANIM VE YARI YARIYA DAHA UCUZ, İŞ ODAKLI+KISMEN TAŞINABİLİRLİK (13" VE 2 kg ALTI LAPTOPLAR)+ PERFORMANS (TABLETLERE GÖRE)= LAPTOP
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Tanarri 7 yıl
cgdincer
yalana bak, rahatça oturup büyük ekranda izlemek varken anca kendini tatmin etmeye çalışan bir hevesle tablet alan kişiler izler ancak. böyle asparagas özendirme istatistik var ise 1 kaç senede terse döner zaten.

+1
Bu cihazlar resmen adamı boyun fitığı yapar ya bence çok kulanışsız bi alet birincisi elinde tut tut kolun kopar ikincisi ya kambur yada boyun fıtığı olursun elinde tablet var e okadar para saymış almış napcak pek bi altarnetifi olmadığı için video ya dayıyo kendini millet
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cgdincer 7 yıl
yalana bak, rahatça oturup büyük ekranda izlemek varken anca kendini tatmin etmeye çalışan bir hevesle tablet alan kişiler izler ancak. böyle asparagas özendirme istatistik var ise 1 kaç senede terse döner zaten.
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alpabi 7 yıl
Çünkü tabletle yapılacak fazla birşey yok. Ya internet, ya müzik ya da video izlersin. Seçenekler azalınca video oranı azalıcak tabiki. Mesela uydu yayını izlenme oranlarını karşılaştırırsan tablet "0" çekecektir. Ya da download sıralamasında masaüstü yine öndedir tahminim.
Hepsinin bir kullanım alanı var. Allah eksikliklerini göstermesin.
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Awesome 7 yıl
Acikcasi bir ipadim olsa takip ettigim tum dizileri ve filmleri ondan izlerdim. İnsallah ilerde olacak ama simdilik bilgisayarima os x kurma cabasindayİm
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esenkaya20 7 yıl
dere.beyi
İnsanlar tabletlerde masaüstü sistemlere oranla yüzde 28 daha uzun video seyrediyorbaşka bir halta yaramadığı için olabilirmi acaba ?

+1
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Bodom After Midnight 7 yıl
Nice
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umutarslan.com 7 yıl
yalandan kimse ölmez
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Nightmare70 7 yıl
başka ne yapabilecen ki açıp bf3 mü oynayacaksın D:
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haymatloshan 7 yıl
Masaüstü bilgisayar diye bir kavramda kalmayacak,ilk yapılan bilgisayarı göz önünde bulundurursak ne kadar daha küçüleceği ve kullanışlı hale geleceğini görebiliriz
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