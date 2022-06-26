İnsanlar da yarasalar gibi yön bulabilir mi?

Tam Boyutta Gör

Batman filmine de ilham olan yarasa canlılar dünyasında özel bir yere sahip. Görmemesine rağmen ultrason dalgaları ile engelleri aşabilmesi bugüne kadar sayısız araştırmaya konu oldu. Peki insanlar da yarasalar gibi yön bulabilir mi?

İlginç yarasa araştırması

Özellikle görme duyularını kaybeden insanların ses konusunda daha hassas oldukları sıkça dile getirilir. Elbette Daredevil tarzında bir yaşamdan bahsetmek mümkün değil ancak insanların bu yeteneklerini geliştirebilecekleri belirtiliyor.

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Yapılan bir araştırmaya göre toplam 10 haftalık bir çalışmanın sonrasında insanların ses dalgalarının nesnelerden yankılanmasına göre yakın çevresindeki engelleri tanımlayabileceği ifade edilmiş.

Daha çok görme problemi olan kişilerle yapılan testlerde katılımcılar dilleri ile çıkardıkları seslerin yankılarına göre nesnelerin boyutunu ve şeklini tespit edebilmiş. Katılımcıların tam önündeki değil de 45 derecelik açı ile önünde duran engelleri daha iyi tespit ettikleri ifade ediliyor. Bir labirent içerisinde çok daha kolay bir şekilde yollarını bulabilmişler. Elbette bir yarasa hızı ve çevikliğini beklemek yanlış olur ancak insanların yaşam kalitesinin yükseldiği konusunda araştırmacılar oldukça emin.

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İnsanlar ve yarasalar ile ilgili ilginç araştırma