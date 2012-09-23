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İnsansız hava araçları Avustralya'da sahillerde gözlem görevi yürütecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Son kullanıcı tarafında AR.Drone ürünüyle deneme şansını yakaladığımız insansız hava araçları, askeri operasyonlar gibi pek çok alan ve sektörde yoğun bir kullanım alanı buluyor.

8'e kadar pervane bulundurabilen bu araçlar, gelen bilgilere göre Avustralya'da Queensland sahillerinde bir nevi cankurtaran görevi ifa edecek. Gelecek yaz uygulamaya geçmesi planlanan projede, insansız hava araçları 1m kanat açıklığına sahip olacak ve kameralarla devamlı sahilleri gözetim altında tutacak.

Tehlikeli durumlarda siren çalacak olan araçlar ayrıca taşıdıkları dubaları okyanusa da bırakabilecek.

Özellikle köpekbalığı gibi tehditlerle zaman zaman karşılaşan Avustralya sahillerinde anında müdahale açısından insansız hava araçları projesi büyük önem taşıyor. Projenin denemelerine ise kısa süre sonra başlanacak.

http://www.abc.net.au/news/2012-09-16/aerial-drones-to-patrol-queensland-beaches/4263948 Yorum Yaz
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MxFxOx 7 yıl
helikopter'den daha düşük maliyetli olacağı kesin ilerde canlı yayın aracı olarak kullanılabilirler.heryerde kullanılabilirler futbol sahaları vs
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tecnical2000 7 yıl
bu tur hava araclarinin pille calistigi icin fazla sure havada kalamaz diye biliyorum.devamli gun boyu devriye gezmesi icin devamli yedekli ve bataryayida otomatik degistirebilen bir mekanizmasi olmasi lazim . en iyi ihtimalle lityum polimer bataryalardan bile kullansalar 30-45 dk dan fazla kalamaz bence ,fazla batarya koysa bu sefer agirlik tasima limiti yuzunden kapasite belli ,polimer bataryalarin extreme versiyonlari var onlarinda fiyatlari normalin 10-15 katina kadar cikio onlardan bile kullansalar 1 saat ti gine gecmez. batarya teknolojisinin bayagi bi gelismesi lazim bu araclarin verimli kullanilmasi icin..
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Foxbat 7 yıl
Otonom, yarı otonom ve uzaktan kumandalı diye üç sınıfa ayrılıyorlar. Haberdeki alet en iyi ihtimalle yarı otonomdur çünkü kimse köpekbbalığı gözlesin diye otonom bir İHA'ya dünyanın parasını harcamaz.
Resim temsili olmalı yoksa bu alet bu halde sahile göreve çıkarsa en iyi ihtimalle bozulup denize çakılır. Bu daha çok film şirketlerinin kullandıklarına benziyor.
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İLBERORTAYLI 7 yıl
Peki bu insansız hava araçlarını kim uçuruyo? yoksa ?
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cagrisma 7 yıl
sanırım otonom kontrol sistemleri vardır, kendi kendilerine hareket ediyorlardır.
pil filan bitecegi zaman merkeze geliyordur.

ilginc olan kisinin bogulacagini yada tehlike altında oldugunu nasil anliycak ve dubayı bırakicak, goruntu isleme filan mi yapıyolarki
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osmanefeozkan 7 yıl
Bildiğin quadkopter
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Beybaba62 7 yıl
İmansız diye okudum, dedim ne oluyo.
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