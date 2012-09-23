İnsansız hava araçları Avustralya'da sahillerde gözlem görevi yürütecek

Son kullanıcı tarafında AR.Drone ürünüyle deneme şansını yakaladığımız insansız hava araçları, askeri operasyonlar gibi pek çok alan ve sektörde yoğun bir kullanım alanı buluyor.





8'e kadar pervane bulundurabilen bu araçlar, gelen bilgilere göre Avustralya'da Queensland sahillerinde bir nevi cankurtaran görevi ifa edecek. Gelecek yaz uygulamaya geçmesi planlanan projede, insansız hava araçları 1m kanat açıklığına sahip olacak ve kameralarla devamlı sahilleri gözetim altında tutacak.





Tehlikeli durumlarda siren çalacak olan araçlar ayrıca taşıdıkları dubaları okyanusa da bırakabilecek.





Özellikle köpekbalığı gibi tehditlerle zaman zaman karşılaşan Avustralya sahillerinde anında müdahale açısından insansız hava araçları projesi büyük önem taşıyor. Projenin denemelerine ise kısa süre sonra başlanacak.