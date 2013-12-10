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İnsansız hava araçlarıyla sevkiyat konusuna DHL de dahil oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnsansız hava araçlarıyla sevkiyat konusuna DHL de dahil oldu
Amazon, UPS ve FedEx gibi büyük şirketlerin art arda yaptıkları açıklamalar ile gündemde büyük yer kaplamaya başlayan insansız hava araçları, gelen son bilgilere göre bir diğer büyük firmalardan DHL tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

Lojistik ile finans alanında faaliyet gösteren Alman şirketler grubu Deutsche Post'un önemli kurumlarından DHL, şirket sözcüğünün Associated Press'e yaptığı açıklama doğrultusunda insansız hava araçları ile teslimat konusunda araştırma yaptıklarını ve özellikle ulaşımının zor olduğu bölgelere acil paket ulaştırma noktasına yoğunlaştıklarını belirtiyor. İnsansız hava aracına Paketkopter adını veren firma, ilk testlerini de Almanya'nın Bonn kentinde gerçekleştirmiş durumda. Şimdilik insan kontrolüyle çalışan ancak DHL'e göre GPS üzerinden otomatik kontrol imkanını da sunabileceği açıklanan dört pervaneli hava aracı, araştırma projesi olarak gelişmeye devam edecek ve kısa zaman içerisinde aktif olarak kullanıma sunulmayacak. 

Paketkopter'in 1 km mesafe içerisinde yapılan kısa test uçuşunu burada izleyebilirsiniz.



http://www.theverge.com/2013/12/9/5192430/europe-largest-parcel-service-dhl-shows-off-a-test-flight-of-its Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
İBO4747 5 yıl
BURDA İNSANSIZ HAVA ARACI İLE GELSİN ALDIĞI ŞEYİ BIRAKIP İNSANSIZ HAVA ARACINI ALIR :)
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Master_Evil 5 yıl
bağcılardan geçmesin
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Yanlız yaz ayında kullanacaklar sanırım rüzgar yağmur vesaire olduğunda kullanılmaz bu cihaz su geçirebilirde.
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JoeyBane 6 yıl
Trabzon'da uçurmazlar:)
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Bradley Cooper 6 yıl
merakla bekliyoruz bizim ülkede uygulandığında ne olabilecekleri

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Kartal Göz 6 yıl
İlk olarak haberlerde pizzakopter adıyla hizmette yaygınlaşabileceği düşünülüyordu öyle haberler döndü. Sonradan bunu bir daha haberlerde gördük. Şimdi de forumda görüyorum kargocular için. Yine de insanın yerini tutamaz. Bir tutanak tutturamazsınız mesela
Haberde de geçtiği gibi anca bazı olumsuz şartlarda kullanılır kullanılabilir.
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klfatih1 6 yıl
Çok saçma :/ zenginlere özel bişey olur olursa da.
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cemir7 6 yıl
Türk milleti öbürlerine benzemez




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Kulak Misafiri 6 yıl
Hepsi burada.com anca reklam versin .)
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mehmetoguzderin 6 yıl
Mesut abi olmaz dedi ama ciddi ciddi yayılıyor bu teknoloji.
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haqy 6 yıl
Evet yurtiçi kargo, sıra sende.. :)
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onur01651 6 yıl haqy
haqy

Evet yurtiçi kargo, sıra sende.. :)

Yurtiçi aldıklarını önce zamanında teslim etsin.
Yaparsa ups yapar gerisi laf.
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