İnsansız hava araçlarıyla sevkiyat konusuna DHL de dahil oldu

Amazon, UPS ve FedEx gibi büyük şirketlerin art arda yaptıkları açıklamalar ile gündemde büyük yer kaplamaya başlayan insansız hava araçları, gelen son bilgilere göre bir diğer büyük firmalardan DHL tarafından da ilgiyle karşılanıyor.





Lojistik ile finans alanında faaliyet gösteren Alman şirketler grubu Deutsche Post'un önemli kurumlarından DHL, şirket sözcüğünün Associated Press'e yaptığı açıklama doğrultusunda insansız hava araçları ile teslimat konusunda araştırma yaptıklarını ve özellikle ulaşımının zor olduğu bölgelere acil paket ulaştırma noktasına yoğunlaştıklarını belirtiyor. İnsansız hava aracına Paketkopter adını veren firma, ilk testlerini de Almanya'nın Bonn kentinde gerçekleştirmiş durumda. Şimdilik insan kontrolüyle çalışan ancak DHL'e göre GPS üzerinden otomatik kontrol imkanını da sunabileceği açıklanan dört pervaneli hava aracı, araştırma projesi olarak gelişmeye devam edecek ve kısa zaman içerisinde aktif olarak kullanıma sunulmayacak.





Paketkopter'in 1 km mesafe içerisinde yapılan kısa test uçuşunu burada izleyebilirsiniz.









http://www.theverge.com/2013/12/9/5192430/europe-largest-parcel-service-dhl-shows-off-a-test-flight-of-its