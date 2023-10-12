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    Redmi Note 12 5G bu yılki sevkiyat rekorunu kırdı: 1 milyon adet

    Xiaomi, Redmi Note 12 5G'nin büyük bir başarıya imza attığını duyurdu. Cihaz 2023'te tüm Android akıllı telefonları geride bırakarak 1 milyon sevkiyatı en hızlı aşan model oldu.
    Redmi Note 12 5G bu yılki sevkiyat rekorunu kırdı: 1 milyon adet Tam Boyutta Gör
    Redmi Note akıllı telefonlar tüketiciler arasında büyük bir popülarite kazanmış durumda. Eylül 2023 itibarıyla dünya genelinde 338 milyondan fazla Redmi Note telefonun satılmış olması da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Serinin bir modeli önemli bir rekora imza attı.

    Bu yıl talepte düşüş olduğuna dair haberler çıksa da Note serisindeki bir model olağanüstü iyi bir performans gösterdi. Redmi Note 12 5G'den bahsediyoruz. Şirkete göre cihaz, 2023 yılında 1 milyon sevkiyat rakamını geçen en hızlı Android akıllı telefon oldu.

    Redmi Note 12 5G bu yılki sevkiyat rekorunu kırdı: 1 milyon adet Tam Boyutta Gör

    "Göz kamaştırıcı başarı"

    Xiaomi sonuçları paylaşarak "Redmi Note 12 5G'nin 2023 yılında 1 Milyon sevkiyatı en hızlı geçen Android telefon olarak göz kamaştırıcı bir rekora imza attığını paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Söz konusu verilerin Ocak-Temmuz 2023 arasındaki sevkiyatları kapsadığını belirtelim.

    Redmi Note 12 5G'nin 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran, Snapdragon 4 Gen 1 işlemci ve 5G desteği gibi önemli özellikler sunduğunu hatırlatalım. Akıllı telefon 5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya içeriyor. Arka tarafında 48 megapiksel ana sensör barındıran üçlü kamera sistemi mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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