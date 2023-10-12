Tam Boyutta Gör Redmi Note akıllı telefonlar tüketiciler arasında büyük bir popülarite kazanmış durumda. Eylül 2023 itibarıyla dünya genelinde 338 milyondan fazla Redmi Note telefonun satılmış olması da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Serinin bir modeli önemli bir rekora imza attı.

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Bu yıl talepte düşüş olduğuna dair haberler çıksa da Note serisindeki bir model olağanüstü iyi bir performans gösterdi. Redmi Note 12 5G'den bahsediyoruz. Şirkete göre cihaz, 2023 yılında 1 milyon sevkiyat rakamını geçen en hızlı Android akıllı telefon oldu.

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"Göz kamaştırıcı başarı"

Xiaomi sonuçları paylaşarak "Redmi Note 12 5G'nin 2023 yılında 1 Milyon sevkiyatı en hızlı geçen Android telefon olarak göz kamaştırıcı bir rekora imza attığını paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Söz konusu verilerin Ocak-Temmuz 2023 arasındaki sevkiyatları kapsadığını belirtelim.

Redmi Note 12 5G'nin 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran, Snapdragon 4 Gen 1 işlemci ve 5G desteği gibi önemli özellikler sunduğunu hatırlatalım. Akıllı telefon 5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya içeriyor. Arka tarafında 48 megapiksel ana sensör barındıran üçlü kamera sistemi mevcut.

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Redmi Note 12 5G bu yılki sevkiyat rekorunu kırdı: 1 milyon adet