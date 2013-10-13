Instacast 4 podcast uygulaması artık 64-bit işlemcilere destek veriyor

Kişilerin belirledikleri podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu kanalları dinleyebilmelerine imkan sağlayan Instacast uygulaması, iOS 7 desteğine kavuştuğu 4.0 güncellemesi sonrası içerisine eklenen yeni özellikler ile 4.1 sürümüne yükseltildi.

Apple'ın yeni işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları ile evrensel yapıda kullanılabilen ve tasarımsal olarak iOS 7'ye uygun bir çizgiyle gelen Instacast 4, 4.1 sürümüyle ise artık Apple'ın 64-bit işlemcisine (iPhone 5S) destek vermeye başlamış durumda. Ayrıca ana menüsüne oynatılmamış bölümler için yeni kısa yol eklenen, ara yüzü ufak değişikliklerle yenilenen, senkronizasyonu geliştirilen, bölümler aktarılırken meydana gelen çökme sorunu, Wi-Fi alanı dışına çıkıldığında indirmenin durması ve iCloud üzerinden yedek almama sorunları düzeltilen ve sürekli oynatma özelliğinin kapatılması için yeni bir seçenek eklenen Instacast 4, gelen bildirim doğrultusunda ciddi anlamda gelişmeye devam ediyor.

8,99 TL fiyat etiketiyle satılan Instacast podcast uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/us/app/instacast-4-podcast-client/id577056377?mt=8