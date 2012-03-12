Instagram 27 milyon kullanıcıya ulaştı, Android uygulaması yolda

Fotoğraf tabanlı sosyal paylaşım uygulaması Instagram, iOS platformu üzerinde yayına başladığından bu yana yükselen bir trend yakaladı ve en popüler sosyal ağların arasında yerini aldı.





Bugün yapılan duyuruda Instagram uygulamasının 27 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştığı açıklandı.





6 Ekim 2010 tarihinde yayına başladığında 25 000 kullanıcısı olan Instagram, Haziran 2011'de 5 milyon, Eylül 2011'de 10 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Popülaritesi gitgide artan Instagram sonraki 6 ayda 17 milyon kayıtlı kullanıcı daha kazandı.





Beta versiyonuna lokasyon paylaşım mantığıyla başlayan uygulama, Foursquare gibi rakipleri karşısında geride kalınca ve kullanıcıların daha çok fotoğraf paylaştığı anlaşılınca farklı bir konseptte hayatına devam etti ve başarılı oldu.





Özellikle iPhone 4 modelinde gelişmiş kameraya yer verilmesi uygulamanın daha çok tanınmasına neden oldu.





Firma son dönemde aldığı 40 milyon dolarlık fonla marka değerini 500 milyon dolara taşıdı.





Instagram için bir Android uygulaması uzun süredir bekleniyor ve kısa bir süre sonra Android Market üzerinde yerini alacak. Firmanın tepe yöneticisi Kevin Systrom, Android uygulamasının iOS uygulamasından daha etkileyici olduğunu vurguladı.





Büyük bir platform olmasına rağmen henüz büyük reklam kazançları elde edemeyen Instagram, ilerleyen aylarda yeni bir strateji belirleyecek.