Instagram 27 milyon kullanıcıya ulaştı, Android uygulaması yolda

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Fotoğraf tabanlı sosyal paylaşım uygulaması Instagram, iOS platformu üzerinde yayına başladığından bu yana yükselen bir trend yakaladı ve en popüler sosyal ağların arasında yerini aldı.
Bugün yapılan duyuruda Instagram uygulamasının 27 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştığı açıklandı.
6 Ekim 2010 tarihinde yayına başladığında 25 000 kullanıcısı olan Instagram, Haziran 2011'de 5 milyon, Eylül 2011'de 10 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Popülaritesi gitgide artan Instagram sonraki 6 ayda 17 milyon kayıtlı kullanıcı daha kazandı.
Beta versiyonuna lokasyon paylaşım mantığıyla başlayan uygulama, Foursquare gibi rakipleri karşısında geride kalınca ve kullanıcıların daha çok fotoğraf paylaştığı anlaşılınca farklı bir konseptte hayatına devam etti ve başarılı oldu.
Özellikle iPhone 4 modelinde gelişmiş kameraya yer verilmesi uygulamanın daha çok tanınmasına neden oldu.
Firma son dönemde aldığı 40 milyon dolarlık fonla marka değerini 500 milyon dolara taşıdı.
Instagram için bir Android uygulaması uzun süredir bekleniyor ve kısa bir süre sonra Android Market üzerinde yerini alacak. Firmanın tepe yöneticisi Kevin Systrom, Android uygulamasının iOS uygulamasından daha etkileyici olduğunu vurguladı.
Büyük bir platform olmasına rağmen henüz büyük reklam kazançları elde edemeyen Instagram, ilerleyen aylarda yeni bir strateji belirleyecek.
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Arkadaşım ne alakası var? Ben android kullanıyorum ve arkadaşın dediğinden senin dediğin gibi birşey anlamak için fesat olmak lazım. Keyif onun değil mi isterse sokağa atar 2000 lirayı. o fiyatlarda Android telefonlarda var onları alanlarda mı keriz? Kaldı ki burada art niyetli bir yorumda yapmamış. Konuyla ve uygulamayla alakalı yorum yapmış. Senin yaptığın işse tamamen konuyla alakasız. Ne gerek boyle sürtüşmelere anlamıyorum. yok afyoncular yok fandroidciler.. Buyuyun biraz da birbirinizle fikir alışverişinde bulunun. IOS kullananlara Andoridin iyi kötü yanlarından bahsedin, IOS kullananlar aynı şekilde Android kullananlara... Bunun nesi zor anlayamıyorum. İlla sürtüşeceksiniz. Ben bu foruma bilgi edinmek, kullanıcı yorumlarından tecrübe edinmek için giriyorum hep aynı tartışmalar.
iOS 4,5 senedir var, Android 3,5 senedir.
Ama nedense piskolojik olarak iOS 20 senedir android 2 senedir varmış gibi geliyor herkese:)
bi işletim sistemi çıktımı hemen 50 milyon uygulama çıkcak sanıyorlar
Bu güne kadar instagram var diye övündüğümü hatırlamıyorum .
Güzel bir uygulama ama bir infinity blade kadar değil (evillol.gif) :)
Apple kullandığınızı belli edeceksiniz illa ki
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