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Instagram 27 milyon kullanıcıya ulaştı, Android uygulaması yolda

7 yıl
4,6b
1
21
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Fotoğraf tabanlı sosyal paylaşım uygulaması Instagram, iOS platformu üzerinde yayına başladığından bu yana yükselen bir trend yakaladı ve en popüler sosyal ağların arasında yerini aldı.

Bugün yapılan duyuruda Instagram uygulamasının 27 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştığı açıklandı. 

6 Ekim 2010 tarihinde yayına başladığında 25 000 kullanıcısı olan Instagram, Haziran 2011'de 5 milyon, Eylül 2011'de 10 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Popülaritesi gitgide artan Instagram sonraki 6 ayda 17 milyon kayıtlı kullanıcı daha kazandı.

Beta versiyonuna lokasyon paylaşım mantığıyla başlayan uygulama, Foursquare gibi rakipleri karşısında geride kalınca ve kullanıcıların daha çok fotoğraf paylaştığı anlaşılınca farklı bir konseptte hayatına devam etti ve başarılı oldu.

Özellikle iPhone 4 modelinde gelişmiş kameraya yer verilmesi uygulamanın daha çok tanınmasına neden oldu.

Firma son dönemde aldığı 40 milyon dolarlık fonla marka değerini 500 milyon dolara taşıdı.

Instagram için bir Android uygulaması uzun süredir bekleniyor ve kısa bir süre sonra Android Market üzerinde yerini alacak. Firmanın tepe yöneticisi Kevin Systrom, Android uygulamasının iOS uygulamasından daha etkileyici olduğunu vurguladı.

Büyük bir platform olmasına rağmen henüz büyük reklam kazançları elde edemeyen Instagram, ilerleyen aylarda yeni bir strateji belirleyecek.

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Rainbow6 7 yıl
Ne ise yariyo bu uygulama anlamadim ilk defa duyuyorum ,yani nedir bu uygulamayi bu kadar populer yapan .. ben simdi bunu internetten arastiririm ne oldugunu bulurum ama madem bu tarz urunlerin haberi yapiliyor bunlar hakkinda biraz aciklayici bilgilerde ekleseniz olmaz mi ... bu sitenin ismi donanim haber ama ayni zamanda bilgi paylasim sitesi ama son zamanlarda nedense bilgi paylasilmiyor direk haberi bas git 2 paragraflik habere tonlarca reklam aliyorsunuz sitenin aldigi reklamlari artik flash blockerler bile yetisemiyo :) ne var yani 2 satir fazla yazsaniz daha aciklayici olsaniz, biri bunu baska sitede arastirsa orada aciklamalarini falan bulsa adamlar usenmemis yazmis ne diye donanim haberde takilayim demez mi
Ne ise yariyo bu uygulama anlamadim ilk defa duyuyorum ,yani nedir bu uygulamayi bu kadar populer yapan .. ben simdi bunu internetten arastiririm ne oldugunu ...
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Dexter61 7 yıl
İOS u 40 yaş üstü kullansın Android i de gençler ve bu işten anlayan insanlar zaten aklı olan okadar gelişmiş telefon varken tutupta İphone almaz
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mahirylmz 7 yıl
İos da iyi android de, kime hangisi güzel geliyorsa onu kullansın. sıkıntı yok ;)
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DH Misafiri 7 yıl
android e ne zaman gelecek arkadaş kesin bi tarih yokmu 6 aydır gelecek diyorlar...
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b@d0 7 yıl
kemalwebnet
ezimuse
CooL_ROMEO
ezimuse Android de iosa göre ezici üstünlükleri olabilir :D Apple fanlarının bizde instagram var sizde yok gibi yorumlardan da kurtulmuş oluruz umarum :))
Bu güne kadar instagram var diye övündüğümü hatırlamıyorum . Güzel bir uygulama ama bir infinity blade kadar değil (evillol.gif) :)
Apple kullandığınızı belli edeceksiniz illa ki
Ederi 800 TL olan bir ürüne 2000 TL vermiş. Ne için? İşte buralara gelip bende para var 2000 TL ye telefon aldım diyebilmek için. Apple ın fanboyları :)

Arkadaşım ne alakası var? Ben android kullanıyorum ve arkadaşın dediğinden senin dediğin gibi birşey anlamak için fesat olmak lazım. Keyif onun değil mi isterse sokağa atar 2000 lirayı. o fiyatlarda Android telefonlarda var onları alanlarda mı keriz? Kaldı ki burada art niyetli bir yorumda yapmamış. Konuyla ve uygulamayla alakalı yorum yapmış. Senin yaptığın işse tamamen konuyla alakasız. Ne gerek boyle sürtüşmelere anlamıyorum. yok afyoncular yok fandroidciler.. Buyuyun biraz da birbirinizle fikir alışverişinde bulunun. IOS kullananlara Andoridin iyi kötü yanlarından bahsedin, IOS kullananlar aynı şekilde Android kullananlara... Bunun nesi zor anlayamıyorum. İlla sürtüşeceksiniz. Ben bu foruma bilgi edinmek, kullanıcı yorumlarından tecrübe edinmek için giriyorum hep aynı tartışmalar.
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DH Misafiri 7 yıl
Apple bir numara her alanda.tartışmaya bile gerek yok bence.
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Erasmus78 7 yıl
NeverJames
ios kaç senedir var android kaç senedir var bu kadar gelişmesi bile bi başarıbi işletim sistemi çıktımı hemen 50 milyon uygulama çıkcak sanıyorlar

iOS 4,5 senedir var, Android 3,5 senedir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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panelci 7 yıl Erasmus78
Erasmus78
NeverJames
ios kaç senedir var android kaç senedir var bu kadar gelişmesi bile bi başarıbi işletim sistemi çıktımı hemen 50 milyon uygulama çıkcak sanıyorlar

iOS 4,5 senedir var, Android 3,5 senedir.

Ama nedense piskolojik olarak iOS 20 senedir android 2 senedir varmış gibi geliyor herkese:)
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Rainbow6 7 yıl
Ne ise yariyo bu uygulama anlamadim ilk defa duyuyorum ,yani nedir bu uygulamayi bu kadar populer yapan .. ben simdi bunu internetten arastiririm ne oldugunu bulurum ama madem bu tarz urunlerin haberi yapiliyor bunlar hakkinda biraz aciklayici bilgilerde ekleseniz olmaz mi ... bu sitenin ismi donanim haber ama ayni zamanda bilgi paylasim sitesi ama son zamanlarda nedense bilgi paylasilmiyor direk haberi bas git 2 paragraflik habere tonlarca reklam aliyorsunuz sitenin aldigi reklamlari artik flash blockerler bile yetisemiyo :) ne var yani 2 satir fazla yazsaniz daha aciklayici olsaniz, biri bunu baska sitede arastirsa orada aciklamalarini falan bulsa adamlar usenmemis yazmis ne diye donanim haberde takilayim demez mi
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JohnLord 7 yıl
ios kaç senedir var android kaç senedir var bu kadar gelişmesi bile bi başarı
bi işletim sistemi çıktımı hemen 50 milyon uygulama çıkcak sanıyorlar
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panelci 7 yıl
Böyle kaliteli uygulamaların artık androidede gelmesi lazım,geç bile kalınmış.
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söny 7 yıl
Android durmadan gelişime devam ediyor biraz geç kaldı ama son 1aydır bir cok uygulama getirdi getirmeye calısıyor ve cogunun bedava olması asıl yaptıklarının güzel oldugunu gösteriyor
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E_Aydin35 7 yıl
Fotoğrafları kaliteli ve şık gösteriyormuş gerçekten,, ama 27milyon da baya fazla bir rakam..
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CooL_ROMEO 7 yıl
ezimuse
Android de iosa göre ezici üstünlükleri olabilir :D Apple fanlarının bizde instagram var sizde yok gibi yorumlardan da kurtulmuş oluruz umarum :))

Bu güne kadar instagram var diye övündüğümü hatırlamıyorum .
Güzel bir uygulama ama bir infinity blade kadar değil (evillol.gif) :)
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ezimuse 7 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

ezimuse

Android de iosa göre ezici üstünlükleri olabilir :D Apple fanlarının bizde instagram var sizde yok gibi yorumlardan da kurtulmuş oluruz umarum :))


Bu güne kadar instagram var diye övündüğümü hatırlamıyorum .
Güzel bir uygulama ama bir infinity blade kadar değil (evillol.gif) :)

Apple kullandığınızı belli edeceksiniz illa ki
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