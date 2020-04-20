Instagram kurucuları koronavirüs takibi için tekrar bir araya geldi

Tam Boyutta Gör

Instagram’ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, Facebook’tan ayrılmalarından bu yana ilk kez ortak bir projeye imza attı. Sosyal medya olmayan Rt.live projesi, koronavirüs yayılmasını Amerika’nın her bir eyaleti için ayrı ayrı takip ediyor. Krieger tarafından TechCrunch’a verilen demeçte projenin Systrom’un açık kaynaklı bir yaklaşımını kullanarak Rt sayısını ortaya çıkarıyor. Bu sayı, günlük bazda her hasta bireyin kaç kişiye hastalığı bulaştırdığını gösteriyor. Rt değeri 1 olan eyaletler, hastalıkla savaşmak için iyi hamleler yapmış denilebilirken yüksek değerler, tam tersini ifade ediyor.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını Yelp platformunu vurdu

Sayfa, diğer benzer amaçlı araçlara kıyasla bölgeye göre filtreleme, ne kadar zaman önce neyin gerçekleştiği ve sokağa çıkma kısıtlamalarını içeriyor.

Kısa süre önce Almanya Şansölyesi Angela Merkel tarafından bir televizyon programında verilen demeçte, Alman sağlık sisteminin Rt benzeri bir orana göre ne kadar sürede kapasitesinin limitine ulaşağı açıklanmıştı. Bu oranı 1 ile sınırlı tutmak, şimdilik tüm ülkelerin ortak hedefi diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "TSMC: 3 nm 2021’de geliyor 5 nm’de hacimli üretime geçildi"

Bir seviyeye kadar Instagram’da yürütülen çalışmaların sonucu diyebileceğimiz bu sistem, Systrom’un viral içerikleri analiz etmek için tasarladığı yapıyla benzerlikler içeriyor. Bu yapı, Instagram’ın kullanıcı sayısında patlama yaşamasını sağlamıştı, günümüzdeki krizde nasıl bir sonuç verecek hep birlikte göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.