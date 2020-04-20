Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram kurucuları koronavirüs takibi için tekrar bir araya geldi

    Instagram'ın kurucuları, Facebook'un uygulamayı satın almasından sonra bir süre daha işlerine devam etseler de daha sonra görevlerinden ayrılmışlardı. İkili şimdi bambaşka bir projeyle bir araya geldi
    32 dk.
    86
    18
    Web Siteleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Instagram kurucuları koronavirüs takibi için tekrar bir araya geldi
    Tam Boyutta Gör

    Instagram’ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, Facebook’tan ayrılmalarından bu yana ilk kez ortak bir projeye imza attı. Sosyal medya olmayan Rt.live projesi, koronavirüs yayılmasını Amerika’nın her bir eyaleti için ayrı ayrı takip ediyor. Krieger tarafından TechCrunch’a verilen demeçte projenin Systrom’un açık kaynaklı bir yaklaşımını kullanarak Rt sayısını ortaya çıkarıyor. Bu sayı, günlük bazda her hasta bireyin kaç kişiye hastalığı bulaştırdığını gösteriyor. Rt değeri 1 olan eyaletler, hastalıkla savaşmak için iyi hamleler yapmış denilebilirken yüksek değerler, tam tersini ifade ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs salgını Yelp platformunu vurdu

    Sayfa, diğer benzer amaçlı araçlara kıyasla bölgeye göre filtreleme, ne kadar zaman önce neyin gerçekleştiği ve sokağa çıkma kısıtlamalarını içeriyor.

    Kısa süre önce Almanya Şansölyesi Angela Merkel tarafından bir televizyon programında verilen demeçte, Alman sağlık sisteminin Rt benzeri bir orana göre ne kadar sürede kapasitesinin limitine ulaşağı açıklanmıştı. Bu oranı 1 ile sınırlı tutmak, şimdilik tüm ülkelerin ortak hedefi diyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "TSMC: 3 nm 2021’de geliyor 5 nm’de hacimli üretime geçildi"

    Bir seviyeye kadar Instagram’da yürütülen çalışmaların sonucu diyebileceğimiz bu sistem, Systrom’un viral içerikleri analiz etmek için tasarladığı yapıyla benzerlikler içeriyor. Bu yapı, Instagram’ın kullanıcı sayısında patlama yaşamasını sağlamıştı, günümüzdeki krizde nasıl bir sonuç verecek hep birlikte göreceğiz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 32 dk. GÖRÜNTÜLENEN Instagram kurucuları koronavirüs takibi için tekrar bir araya geldi Sonraki 100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır 1 sa. Meizu 17'nin tasarımı netleşti 1 sa. TSMC: 3 nm 2021’de geliyor 5 nm’de hacimli üretime geçildi 2 sa. THY, Kovid-19 salgını nedeniyle yabancı ülkelerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine başladı 3 sa. Asus'un çılgın bilgisayarı | Oyuncular için çift ekranlı dizüstü 3 sa. Hileciler yüzünden Call of Duty Warzone’un crossplay özelliği kapatılabilir 4 sa. iPhone 12 modellerinin küçülen çentik tasarımı sızdırıldı: Apple çentiği nasıl küçülttü? 5 sa. Samsung klavye verileri artık cihazlar arasında taşınmıyor 6 sa. Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite için tarih belli oldu 7 sa. Twitch rakibi Facebook Gaming uygulaması bugün geliyor 15 sa. İngiliz bilim insanları, etkinliği ispatlanmamış Kovid-19 aşısından bir milyon doz üretiyor 16 sa. GDP Win Max mini oyuncu dizüstü, yüksek oyun performansı ile satışa hazır 17 sa. Snapdragon 865'li en ucuz telefon ses konusunda da iddialı olacak 17 sa. Volkswagen, 2019 yılında dünya çapında en çok satan modelini açıkladı 18 sa. Dünya'nın Atmosferi düşünülenden çok daha tozlu! 18 sa. Kalp ve akciğer seslerini monitörize eden küçük sensör geliştirildi 19 sa. Huami açıkladı: Xiaomi ile sorunumuz yok Mi Band 5 bu yıl çıkacak 19 sa. Nimodipine adlı hipertansiyon ilacı spastisiteyi azaltabilir 20 sa. Honor 9X serisi Çin'de 10 milyon satış rakamını geride bıraktı 20 sa. Türkiye'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı iki bini aştı! İşte son rakamlar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Valorant’ın hile önleme sisteminde açık bulanlara 100 bin dola...
    DonanımHaber
    Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi duyuruldu
    DonanımHaber
    Volkswagen yeni Nivus'un kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK VERGİ ORANLARI İLE BU GÜZELİM Ü...
    DH Forum
    İstanbulbilisim'den telefon alınır mı?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim