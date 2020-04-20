Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC: 3 nm 2021’de geliyor 5 nm’de hacimli üretime geçildi

    Yarıiletken üreticisi TSMC yeni duyurusuyla müjdeyi verdi. Gelecek yıl 3 nm üretimine başlanıyor.
    1 sa.
    552
    22
    3
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    TSMC: 3 nm 2021’de geliyor 5 nm’de hacimli üretime geçildi
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin son dönemde önemli iş ortaklarından biri haline gelen TSMC yarıiletken piyasasının önemli döküm tesislerini elinde tutuyor. Firma 3 nm için gelecek yıla işaret ediyor.

    Pazardaki talep 5 nm'ye geçişi kolaylaştıracak

    TSMC’de baş yönetici koltuğunda oturan CC Wei’nin açıklamasına göre firma 5 nm sürecinde hacimli üretime çoktan geçiş yapmış. Wei’ye göre akıllı telefon ve HPC pazarındaki devamlı talep sayesinde endüstri 5 nm tekniğine akıcı bir geçiş yapacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar TSMC’nin 3 nm sürecinde işler yolunda gidiyor

    Ayrıca TSMC, 5 nm’ye yönelik  7 nm, 16 nm ve 28 nm gibi uzun ömürlü bir nod beklentisi içerisinde. Diğer taraftan firma 5 nm’ye yönelik öngörülerini de revize etmiş durumda, 5 nm bantları TSMC’nin bu yılki gelirlerinin %10’unu teşkil edebilir.

    3 nm'de FinFET'e devam

    Bununla birlikt gelecek yıl üretimine başlanacak 3 nm’nin 5 nm gibi tam bir nod adımı niteliği taşıyacağı ve FinFET transistör yapısının kullanılmaya devam edileceği bilgisi de paylaşılan önemli detaylar arasında.

    Ayrıca Bkz. "Samsung 2022’de 3 nm’ye geçiyor"

    Son olarak bağımsız yarıiletken üreticisi 7 nm sürecini de ikisi EUV tabanlı olmak üzere N7, N7+ ve N6 teknikleriyle genişletmeyi planlıyor. Yeni 3 bandın 2020 gelir pastasındaki payı %30 seviyesinde seyretmesi bekleniyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/tsmc-3nm-in-2021and-5nm-has-satisfactory-yields.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    yc#1 (Yavuz Can) 10 dk.
    AMDciler seviniyor, Nvidiacılar coşuyor, Intelciler bu ne aq diyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    oly1786 (caner nebi) 44 dk.
    Yok artık o kadar da olmaz diyoruz ama oluyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Technical.assistance (Technical Assistance) 1 sa.
    intelin gözü yaşlı hani 10 nm altı imkansızdı :D
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 dk. Koronavirüs salgınının Avrupa'daki otomobil satışlarına etkisi 32 dk. Instagram kurucuları koronavirüs takibi için tekrar bir araya geldi 1 sa. 100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır 1 sa. Meizu 17'nin tasarımı netleşti 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN TSMC: 3 nm 2021’de geliyor 5 nm’de hacimli üretime geçildi Sonraki THY, Kovid-19 salgını nedeniyle yabancı ülkelerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine başladı 3 sa. Asus'un çılgın bilgisayarı | Oyuncular için çift ekranlı dizüstü 3 sa. Hileciler yüzünden Call of Duty Warzone’un crossplay özelliği kapatılabilir 4 sa. iPhone 12 modellerinin küçülen çentik tasarımı sızdırıldı: Apple çentiği nasıl küçülttü? 5 sa. Samsung klavye verileri artık cihazlar arasında taşınmıyor 6 sa. Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite için tarih belli oldu 7 sa. Twitch rakibi Facebook Gaming uygulaması bugün geliyor 15 sa. İngiliz bilim insanları, etkinliği ispatlanmamış Kovid-19 aşısından bir milyon doz üretiyor 16 sa. GDP Win Max mini oyuncu dizüstü, yüksek oyun performansı ile satışa hazır 17 sa. Snapdragon 865'li en ucuz telefon ses konusunda da iddialı olacak 17 sa. Volkswagen, 2019 yılında dünya çapında en çok satan modelini açıkladı 18 sa. Dünya'nın Atmosferi düşünülenden çok daha tozlu! 18 sa. Kalp ve akciğer seslerini monitörize eden küçük sensör geliştirildi 19 sa. Huami açıkladı: Xiaomi ile sorunumuz yok Mi Band 5 bu yıl çıkacak 19 sa. Nimodipine adlı hipertansiyon ilacı spastisiteyi azaltabilir 20 sa. Honor 9X serisi Çin'de 10 milyon satış rakamını geride bıraktı 20 sa. Türkiye'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı iki bini aştı! İşte son rakamlar 21 sa. Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorununu çözecek 21 sa. Süper kütleli kara deliğin etrafında 'dans eden' yıldız, Einstein'ı yine haklı çıkardı! 22 sa. Altı kamerayla gelecek olan Realme X50 Youth'un detayları belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Valorant’ın hile önleme sisteminde açık bulanlara 100 bin dola...
    DonanımHaber
    Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi duyuruldu
    DonanımHaber
    Volkswagen yeni Nivus'un kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Virüs sizce ne zaman biter ? Anket var !
    DH Forum
    Dev Seçim Anketi 2020
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim