TSMC: 3 nm 2021’de geliyor 5 nm’de hacimli üretime geçildi

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AMD’nin son dönemde önemli iş ortaklarından biri haline gelen TSMC yarıiletken piyasasının önemli döküm tesislerini elinde tutuyor. Firma 3 nm için gelecek yıla işaret ediyor.

Pazardaki talep 5 nm'ye geçişi kolaylaştıracak

TSMC’de baş yönetici koltuğunda oturan CC Wei’nin açıklamasına göre firma 5 nm sürecinde hacimli üretime çoktan geçiş yapmış. Wei’ye göre akıllı telefon ve HPC pazarındaki devamlı talep sayesinde endüstri 5 nm tekniğine akıcı bir geçiş yapacak.

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Ayrıca TSMC, 5 nm’ye yönelik 7 nm, 16 nm ve 28 nm gibi uzun ömürlü bir nod beklentisi içerisinde. Diğer taraftan firma 5 nm’ye yönelik öngörülerini de revize etmiş durumda, 5 nm bantları TSMC’nin bu yılki gelirlerinin %10’unu teşkil edebilir.

3 nm'de FinFET'e devam

Bununla birlikt gelecek yıl üretimine başlanacak 3 nm’nin 5 nm gibi tam bir nod adımı niteliği taşıyacağı ve FinFET transistör yapısının kullanılmaya devam edileceği bilgisi de paylaşılan önemli detaylar arasında.

Ayrıca Bkz. "Samsung 2022’de 3 nm’ye geçiyor"

Son olarak bağımsız yarıiletken üreticisi 7 nm sürecini de ikisi EUV tabanlı olmak üzere N7, N7+ ve N6 teknikleriyle genişletmeyi planlıyor. Yeni 3 bandın 2020 gelir pastasındaki payı %30 seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/tsmc-3nm-in-2021and-5nm-has-satisfactory-yields.html

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