Instagram reklamları genişliyor

Facebook'un sahibi olduğu dünyanın en büyük fotoğraf platformlarından Instagram, uzun zamandır üzerinde çalıştığı reklam sürecini genişletiyor.

30 Eylül tarihi itibariyle aralarında İtalya, İspanya, Meksika, Hindistan ve Güney Kore'nin de bulunduğu 30 yeni ülkeye giriş yapacak olan Instagram reklamları, ayrıca artık büyük yanında ufak şirketlerin reklam verebilmesine de imkan tanıyacak ve yeni geliştirilen "Marquee" isimli araç yardımıyla kitlesel farkındalık ve kısa vadede çok daha fazla kişiye ulaşma temelinde önemli kampanyalar yürütülebilecek. Reklamlar kullanıcıların karşısına hem 30 saniyelik videolar hem de yatay / dikey fotoğraflar halinde çıkacak.

Firmanın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/09/09/30-second-ads-are-coming-to-instagram/