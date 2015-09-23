Instagram'ın aylık kullanıcı sayısı 400 milyona ulaştı





Popüler fotoğraf servisi Instagram, önemli bir kilometre taşını daha geri bıraktı.





Instagram verilen resmi bilgilere göre aylık 400 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. 2014 Aralık ayıda 300 milyon seviyesini gören servisin, aradan geçen dokuz ayda kazandığı 100 milyon üyenin yarısıysa Avrupa ve Asya bölgelerinden geldi. Üyelerinin %75'den fazlası Amerika dışında yaşayan Instagram, günde 80 milyondan fazla fotoğraf paylaşıldığını da istatistiki bilgilerine ekledi.





Instagram'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.









http://blog.instagram.com/post/129662501137/150922-400million