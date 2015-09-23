Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram'ın aylık kullanıcı sayısı 400 milyona ulaştı

3 yıl
710
1
3
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Instagram'ın aylık kullanıcı sayısı 400 milyona ulaştı


Popüler fotoğraf servisi Instagram, önemli bir kilometre taşını daha geri bıraktı.

Instagram verilen resmi bilgilere göre aylık 400 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. 2014 Aralık ayıda 300 milyon seviyesini gören servisin, aradan geçen dokuz ayda kazandığı 100 milyon üyenin yarısıysa Avrupa ve Asya bölgelerinden geldi. Üyelerinin %75'den fazlası Amerika dışında yaşayan Instagram, günde 80 milyondan fazla fotoğraf paylaşıldığını da istatistiki bilgilerine ekledi.

Instagram'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 



http://blog.instagram.com/post/129662501137/150922-400million Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-3626416A3 3 yıl
Ben daha fazla kullanıcısı var zannediyordum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sterig 3 yıl
Bu dünyada işsiz çok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Specialist 3 yıl
Ben kullansam 400.000.001 olacak. Kullanıyım mı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Zotac GTX 980Ti AMP! Extreme Edition inceleme videosu 3 yıl iPhone 6s ailesi ne kadar hızlı: Apple A9 işlemci performans analizi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim