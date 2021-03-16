4800 MHz DDR5 RAM’ler %28 performans artışı sunuyor

Intel önümüzdeki haftalarda satışa sunacağı Rocket Lake işlemcilerinin ardından bu yıl sonunda DDR5 uyumlu ilk platformunu da satışa sunacak.
Geçtiğimiz yıllarda Lexar’ı satın alan Çinli Longsys’in DDR5 RAM’lerini test ettiği sistemin görüntüleri gün yüzüne çıktı. Intel’in CES 2021’de de sergilediği OEM üreticilerine, bellek üreticilerine ve çeşitli iş ortaklarına gönderdiği geliştirici anakartında kullanılan DDR5 RAM’ler 4800 MHz’de çalışırken CL 40-40-40-77 zamanlamalarında çalışıyor.İlginizi Çekebilir 11. nesil Core işlemcilerinin fiyatı sızdı: Fiyat artışı yolda
Single Rank 16 GB ve Dual Rank 32 GB kapasiteli kitlerin birlikte teste girdiği ES1 aşamasındaki erken mühendislik örneği Alder Lake işlemcisi ise 800 MHz’de görev yapıyor.
DDR4'ten %28 daha hızlı
Üreticinin testlerine göre aynı hız olduğu tahmin edilen DDR4 RAM’lere göre DDR5 kitler AIDA64’ün okuma testlerinde %28 hızlı iken yazma başlığında %27 öne geçmiş. Aynı frekans için oldukça etkileyici yazma/okuma bant genişliğinin bir götürüsü olarak DDR4’te 56.8 ns olan gecikme değeri 112.1 ns’ye yükselmiş.
Ayrıca Bkz. "Lexar NM620 NVMe SSD’sini duyurdu"
Son olarak Intel’in yıl sonunda satışa sunacağı Alder Lake işlemcileri öncesinde üreticiler halen DDR5 kitleride hacimli üretime geçtiğini duyurmadı. İddialara göre bazı Alder Lake anakartlarda DDR4 ve DDR5 RAM desteği sunulabilir.
https://videocardz.com/newz/ddr5-4800-memory-tested-on-intel-alder-lake-s-platform-up-to-28-faster-in-aida64-than-ddr4 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!