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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    4800 MHz DDR5 RAM’ler %28 performans artışı sunuyor

    DDR4 ile gelecek Rocket Lake’i konuşurken üreticilerden bu yıl bizlerle olacak DDR5 standartının haberleri gelmeye devam ediyor. Longsys DDR5’in performans artışını paylaştı.
    16 Mart 2021, 18:00 (7 sa.)
    1,5b
    8
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    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel önümüzdeki haftalarda satışa sunacağı Rocket Lake işlemcilerinin ardından bu yıl sonunda DDR5 uyumlu ilk platformunu da satışa sunacak.

     

    Geçtiğimiz yıllarda Lexar’ı satın alan Çinli Longsys’in DDR5 RAM’lerini test ettiği sistemin görüntüleri gün yüzüne çıktı. Intel’in CES 2021’de de sergilediği OEM üreticilerine, bellek üreticilerine ve çeşitli iş ortaklarına gönderdiği geliştirici anakartında kullanılan DDR5 RAM’ler 4800 MHz’de çalışırken CL 40-40-40-77 zamanlamalarında çalışıyor.

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    Single Rank 16 GB ve Dual Rank 32 GB kapasiteli kitlerin birlikte teste girdiği ES1 aşamasındaki erken mühendislik örneği Alder Lake işlemcisi ise 800 MHz’de görev yapıyor.

    DDR4'ten %28 daha hızlı

    Üreticinin testlerine göre aynı hız olduğu tahmin edilen DDR4 RAM’lere göre DDR5 kitler AIDA64’ün okuma testlerinde %28 hızlı iken yazma başlığında %27 öne geçmiş. Aynı frekans için oldukça etkileyici yazma/okuma bant genişliğinin bir götürüsü olarak DDR4’te 56.8 ns olan gecikme değeri 112.1 ns’ye yükselmiş.

    4800 MHz DDR5 RAM’ler %28 performans artışı sunuyor

    Ayrıca Bkz. "Lexar NM620 NVMe SSD’sini duyurdu"

    Son olarak Intel’in yıl sonunda satışa sunacağı Alder Lake işlemcileri öncesinde üreticiler halen DDR5 kitleride hacimli üretime geçtiğini duyurmadı. İddialara göre bazı Alder Lake anakartlarda DDR4 ve DDR5 RAM desteği sunulabilir.



    https://videocardz.com/newz/ddr5-4800-memory-tested-on-intel-alder-lake-s-platform-up-to-28-faster-in-aida64-than-ddr4
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    KalemKolik (kadir ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    %25-30 çok az bir nesil için. 6-7 yıl sonra gelen 5. Nesilden daha fazlasını beklerdim.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    CL40 diye zamanlama mı olur ya :D
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    Mr.ED (Erman ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    DDR4 rami alalım moruk timinglerini uçuralım ddr5 diyelim adına. Sonrasında x2 pahalıya satalım.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Orodruin (Candaş Ulaş) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sırf müşteri çekmek ve pazarlama için çıkarıyorlar. Ddr4 4000mhz bile oturmadı herkes 3200-3600 mhz ram daha yeni kullanıyor adam gibi. Ddr5 4800ü hangi bütçeyle ve nasıl alacak insanlar
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    yc#1 (Yavuz Can) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Entegre grafikler ve iş istasyonları dışında şimdilik son kullanıcıya hitap etmiyor.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    CL40 diye zamanlama mı olur ya :D
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    Mr.ED (Erman ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    DDR4 rami alalım moruk timinglerini uçuralım ddr5 diyelim adına. Sonrasında x2 pahalıya satalım.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    W Winston_2010 (yilmaz eray) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Mr.ED
    cl ler 40 olucaksa piyasaya çıktığında gerçekten dediğiniz olmuş:)
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    KalemKolik (kadir ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    %25-30 çok az bir nesil için. 6-7 yıl sonra gelen 5. Nesilden daha fazlasını beklerdim.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    A Ahmetoyunbros 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) KalemKolik
    Qma bu daha başlangıç.
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