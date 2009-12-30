Intel 2010 için dört çekirdekli 32nm işlemci planlamıyor

Intel 32nm üretim teknolojisiyle masaüstü sistemler için hazırladığı 7 yeni işlemcisini 3 Ocak'ta yapacağı resmi tanıtım ile pazara sunmaya hazırlanıyor. Pentium, Core i3 ve Core i5 serisi altında pazara sunulacak işlemcilerin tamamı çift çekirdekli yapıda olacak ayrıca modeline göre Hyper Threading ve Tubo Boost (bazı modellerde yok) teknolojileriyle gelecekler yani hem her çekirdek için çoklu izlek (thread) desteği sunacak hem de uygulama ihtiyacına göre saat hızları dinamik olarak ayarlanabilecek.

Çift çekirdekli işlemcilerden sonra Intel performans çıtası arttıracak Core i7 980 Extreme Extreme Edition modelini ise Mart ayında pazara sunacak. Benzer şekilde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci 6 çekirdekli yapıda olacak ve son kullanıcılar (sunucular için hali hazırda modeller mevcut) için hazırlanan 6 çekirdekli ilk işlemci uvanını ele geçirecek. Ancak çift ve altı çekirdekli işlemcilerden farklı olarak Intel, en azından 2010 için 4 çekirdekli herhangi bir 32nm işlemci planına sahip değil.

Firmanın güncel yol haritasına göre Core i7 980 Extreme Edition yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi olarak büyük bir ihtimalle yıl sonuna kadar pozisyonunu koruyacak. Core i7 900 ailesini 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i7 930 gibi bazı modellerle güncellemeye hazırlanan Intel, 32nm üretim teknolojisi için şu an dört çekirdekli masaüstü düşünmüyor ancak 2011'de Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemci mimarisinin devreye girmesiyle birlikte bu durumun değişmesi bekleniyor.