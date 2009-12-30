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Intel 2010 için dört çekirdekli 32nm işlemci planlamıyor

9 yıl
14,8b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 32nm üretim teknolojisiyle masaüstü sistemler için hazırladığı 7 yeni işlemcisini 3 Ocak'ta yapacağı resmi tanıtım ile pazara sunmaya hazırlanıyor. Pentium, Core i3 ve Core i5 serisi altında pazara sunulacak işlemcilerin tamamı çift çekirdekli yapıda olacak ayrıca modeline göre Hyper Threading ve Tubo Boost (bazı modellerde yok) teknolojileriyle gelecekler yani hem her çekirdek için çoklu izlek (thread) desteği sunacak hem de uygulama ihtiyacına göre saat hızları dinamik olarak ayarlanabilecek.

Çift çekirdekli işlemcilerden sonra Intel performans çıtası arttıracak Core i7 980 Extreme Extreme Edition modelini ise Mart ayında pazara sunacak. Benzer şekilde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci 6 çekirdekli yapıda olacak ve son kullanıcılar (sunucular için hali hazırda modeller mevcut) için hazırlanan 6 çekirdekli ilk işlemci uvanını ele geçirecek. Ancak çift ve altı çekirdekli işlemcilerden farklı olarak Intel, en azından 2010 için 4 çekirdekli herhangi bir 32nm işlemci planına sahip değil.

Firmanın güncel yol haritasına göre Core i7 980 Extreme Edition yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi olarak büyük bir ihtimalle yıl sonuna kadar pozisyonunu koruyacak. Core i7 900 ailesini 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i7 930 gibi bazı modellerle güncellemeye hazırlanan Intel, 32nm üretim teknolojisi için şu an dört çekirdekli masaüstü düşünmüyor ancak 2011'de Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemci mimarisinin devreye girmesiyle birlikte bu durumun değişmesi bekleniyor.


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trooper27 9 yıl
donanimhaber.com/...
evet amd bizi duydu
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sahafiec 9 yıl
bu planlar zaten vardı MAD'de...
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CoolnQuiet 9 yıl
Larrabee'nin intele baya bir zarar verdiği anlaşılıyor. Normalde 2010'da 4 çekirdekli Westmere'leri tanıtıp, 2010'da da Sandybridge'e geçmesi gerekiyordu. Görünüşe göre, Larrabee'nin çuvallaması sadece Gelsinger'in kellesine mal olmamış, firmayı da bir 6 ay geriye atmış durumda.
AMD, bunu değerlendirir umarım. Fırsatı gökte ararken yerde bulmuş gibi birşey oldu bu da onlar için.
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WinteR 9 yıl
Larrebee'yle alakası yok, zaten Intel'in görsel teknoloji bölümü işlemci bölümü lokasyon ve yönetim olarak ayrılar. Westmere ise Nehalem serisinin devamı, birkaç komut ve boyut farkı var. Aslında tick - tock değil tock-tick diye işliyor intel teknolojisi. Tock'da yeni mimari, tickde ise bir önceki tock serisi işlemcinin nanometrik değişimi ve birkaç yenilik.
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stradosphere 9 yıl
@trooper27
Dediğin kısım doğru bu sürede AMD Intel i yakalayabilir.Fakat 980 nin alt modellerinin çıakcağını düşünüyorum zira Intel 32 nm lik işlemci mimarisini sadece tek bir işlemci türünde bırakmayı seçmez çünkü öyle yaptığı takdirde zaten satışları düşer.Onun yerine hız farkları ekleyerek satabilir i7 920 nin 2.66 olup 965 in 3.2 olması gibi.
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trooper27 9 yıl

stradosphere

@trooper27
Dediğin kısım doğru bu sürede AMD Intel i yakalayabilir.Fakat 980 nin alt modellerinin çıakcağını düşünüyorum zira Intel 32 nm lik işlemci mimarisini sadece tek bir işlemci türünde bırakmayı seçmez çünkü öyle yaptığı takdirde zaten satışları düşer.Onun yerine hız farkları ekleyerek satabilir i7 920 nin 2.66 olup 965 in 3.2 olması gibi.


ucuz 6 çekirdekli 32 nm ler çıkarsa zaten no problem
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Batuist 9 yıl
bir haberde intelin 32nm üretim teknolojisine geçmnek için milyarlarca dolar harcadığı yazıyordu.. Sadece çift çekirdekli ve 6 çekirdekli tek model işlemci üretmek içinmiydi bundca yatırım??
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stradosphere 9 yıl
@trooper27
Arkadaşım iyi de intelin çıkardığı ilk 6 çekirdekli işlemci olacak.Sen hangi firmada gördün teknolojide birşeye ilkin imzasını atıpta bunu ucuza veren ?
Adı üstünde şimdilik extreme diye geliyor fakat ilerleyen zamanlarda devamını getireceği aşikar.Herkese gidip 6 çekirdekli alın dememiş ama almayı düşünürsen bu seri var demiş.AMD-Intel in quad serisine karşılık seri geliştirebilmişken intel i serisi işlemciler ile zaten uzun süredir önde.Ucuza vermesi için bir gerekçe yok zaten adı üstünde performans için yapılmış madem sende q9550 var 6 çekirdekliye ihtiyacın yoksa eğer bence sitem etme varsa da zaten fiyatı düşecektir bir süre sonra gider alırsın.
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trooper27 9 yıl

stradosphere

@trooper27
Arkadaşım iyi de intelin çıkardığı ilk 6 çekirdekli işlemci olacak.Sen hangi firmada gördün teknolojide birşeye ilkin imzasını atıpta bunu ucuza veren ?
Adı üstünde şimdilik extreme diye geliyor fakat ilerleyen zamanlarda devamını getireceği aşikar.Herkese gidip 6 çekirdekli alın dememiş ama almayı düşünürsen bu seri var demiş.AMD-Intel in quad serisine karşılık seri geliştirebilmişken intel i serisi işlemciler ile zaten uzun süredir önde.Ucuza vermesi için bir gerekçe yok zaten adı üstünde performans için yapılmış madem sende q9550 var 6 çekirdekliye ihtiyacın yoksa eğer bence sitem etme varsa da zaten fiyatı düşecektir bir süre sonra gider alırsın.

2010 boyunca 4 yada 6 çekirdekli 32 nm bir işlemci alamıyacaksak i7 920 f/p olacak

8 aydır zaten çok ii durumda i7 920 yaklaşık 2 yıl boyunca i7 920 f/p kalarak hiç beklenilmediği bir şekilde

gündemde kalan en iyi işlemci olacak.

forumda en çok merak edilen ise madem 32 nm 4 çekirdek çıkmayacaksa 6 çekirdek 32 nm 980 nin alt modelleri
400-500 dolar civarında çıkacakmı çıkmayacakmı çıkmayacaksa 2011 çok uzak bir tarih amd bunu değerlendirip
yakalar bu 45 nm 4 çekirdekli intelleri
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fx57 9 yıl
@MÜŞAVİR, 32nm işlemcilerin tamamını P55 anakartlarda kullanabileceksiniz, ancak üzerinde entegre grafik biriminden de faydalanmak isterseniz H55 veya H57 çipsetli anakart gerekecek.
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adilazimdegilx 9 yıl
Mesajdan tam çıkaramadım. 4 çekirdek 32nm çıkmayacak tamam ama i9 serisinde de 6 çekirdekli bir Extreem olmayan işlemci de gelmeyecek mi?
Halbuki beklediğim bunlar...
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yc#1 9 yıl
Core i5 750 ve i7 860'ın 32nm üretim teknolojisine sahip versiyonlarıyla ikinci bir Q6600 efsanesi yaşanması işten bile değildi.
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Chris Brown 9 yıl
Hmm , olmadı bu intel .

iyi oc olan 4 çekirdek umudumuz , sadece Q9500 mi olacak yani ??

4 çekirdekte intelin f-p işlemcisi çıkarması gerekiyor. 32nm çok iyi olacaktı.
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sadtneverdie 9 yıl
ne diye para delisi oldu intel? amd intelde hızlı işlemci çıakrtsa ucuza mı satacağını sanıyorsun? amd asla intelle başa çıkamaz böyle oalcağını düşünmek hayaldir. performans olarak amd pes etti. F/p ye kaydı kimseye zorla işlemci satılmıyor. intel işine gelmiyorsa amd alırsın olur biter.
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trooper27 9 yıl
sadtneverdie

ne diye para delisi oldu intel? amd intelde hızlı işlemci çıakrtsa ucuza mı satacağını sanıyorsun? amd asla intelle başa çıkamaz böyle oalcağını düşünmek hayaldir. performans olarak amd pes etti. F/p ye kaydı kimseye zorla işlemci satılmıyor. intel işine gelmiyorsa amd alırsın olur biter.

amd fx serisi üretdiği dönemlerde intelde sürünüyordu isminden dolayı satıyordu

999 dolarlık fx 57 varken piyasada 2xx dolarlık san diego vardı.sadece çarpan kilit farkı vardı yüzde 5 de oc kabiliyeti

999 dolarlık fx 60 varken varken amd 2xx dolarlık opteron 170 verdi bizlere. yine sadece çarpan kiliti ve yüzde 5 oc kabiliyeti farkı ile

şimdi sorarım ben sana q9550 işlemcim var günlük 4ghz kullanıyorum

işlemcimi değiştirmek istiyorum i7 920 mi alsam çok fark olmayacak dünyanın parasını harcayacam

sen olsan ne yapardın ? amd 6 çekirdekli işlemciyi sadece extreme olarak çıkarmıyacak birçok modelle çıkartıcak , intel niye böle yapıyor zaten satıyorum diyemi acaba?
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trooper27 9 yıl
bu çok kötü oldu o zaman alınacak işlemci yok bu durumda.paran varsa 6 çekirdek var yoksa hiç bir şey yok.
4 çekirdekli 32 nm işlemci bekliyorduk
öyle bir işlemci çıkmaycaksa bari
400-500 dolarlık 6 çekirdekli 32 nm çıkarsaydı

haydi amd düzelt şu durumu kurtar bu para delisinin elinden bizi
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MÜŞAVİR 9 yıl
Bu 32nm Pentium işlemciler hangi anakartlarda kullanılacak acaba?
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