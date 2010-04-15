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Intel 2012'ye kadar doğal USB 3.0 desteği sunmayabilir

9 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geliştirdiği USB 3.0 host kontrolcüsüyle milyonlarca adetlik satış rakamına ulaşan ve gelen talebi karşılayabilmek için üretim kapasitesini iki kat arttıracağı belirtilen NEC'in bu başarından sonra Intel'in de USB 3.0 kontrolcüsü için kolları sıvadığı biliniyor. Firma tarafından önümüzdeki aylarda pazara sunulacak bu çözüme ek olarak, yonga setlerinin doğal USB 3.0 desteğini ne zaman kazanacağı büyük merak konusu.

Geçtiğimiz ay ile birlikte 8 serisi yeni yonga setlerini pazara sunmaya başlayan AMD, SB850 köprüsü ile doğal SATA-III (SATA 6Gbps) desteği sunmaya başlamış, USB 3.0 destekli yeni bir yonga seti için de hazırlıklara başlamıştı. Tayvan merkezli kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre Intel, yonga setlerinde doğal USB 3.0 desteğine en iyi ihtimalle 2012'ye, SATA-III içinse önümüzdeki yılın 3 çeyreğine kadar geçmeyi planlamıyor.

SATA-III desteğini güncellenmiş X58 platformuyla vermesi beklenen Intel'in, bu yıl için yeni bir platform sunmayacağı dolayısıyla planlamaların 2011 ve sonrası için yapıldığı, 2011 yol haritası içinse USB 3.0'la ilgili herhangi bir gelişmenin bulunmadığı belirtiliyor.

Intel 2012'ye kadar doğal USB 3.0 desteği sunmayabilir
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Intel 2012'ye kadar doğal USB 3.0 desteği sunmayabilir
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Anakartlarda USB 3.0 desteği, NEC gibi firmalarca hazırlanan USB 3.0 host kontrolcüleriyle sağlanıyor.


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DH Misafiri 9 yıl
intel usb3.0 için; bir pin eksik bağlayayımda tüm kontrolcüler çıldırsın diye bekliyordur...hehehehe
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hak_an 9 yıl
ben usb 2.0 bant genişliğinin ihtiyacı uzun süre karşılayabileceğini sanmıyorum
zira kullandığımız programlar gitgide büyüyor örneğin bir blueray film 30 gb civarı
hdd ler 1-2 tb seviyelerinde tamam usb 2.0 ile işimizi görüyoruz ama neden daha hızlısını kullanabilmek ve işimizi
daha çabuk halletmek için usb 3.0 a geçmeyelim zaman bir çok kişi için çok önemli...
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koxp94 9 yıl
Intel elindekileri eritsin ondan sonra geçer. zaten çok gerek de yok sanki pci-e kartla da çözülebilir
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Tolgá 9 yıl
şuanki gerekli değil daha cihazlar yaygınlaşmadı..ama intelin burdan para kazanmak istememesi ilginç
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Kumandan 9 yıl
Tüketim çılgınlığı hat safhada, zengin firmalar ense yapıyor, fırsatçılar da fırsatı değerlendiriyor.
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Chembond 9 yıl

Orijinalden alıntı: canerpense

USB 2.0 Full Speed'in sunduğu bant genişliği (480MB/sn teorik ve 320MB/sn pratik) ve performansı tam kullanabilen bir cihaz gösterebilirmisiniz? USB üzerinden SSD RAID kurmadığınız (?!) sürece USB 2.0'ın daha uzunca bir süre en gözü aç kullanıcıya bile bir sorun çıkacağını sanmıyorum...
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