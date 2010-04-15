Intel 2012'ye kadar doğal USB 3.0 desteği sunmayabilir

Geliştirdiği USB 3.0 host kontrolcüsüyle milyonlarca adetlik satış rakamına ulaşan ve gelen talebi karşılayabilmek için üretim kapasitesini iki kat arttıracağı belirtilen NEC'in bu başarından sonra Intel'in de USB 3.0 kontrolcüsü için kolları sıvadığı biliniyor. Firma tarafından önümüzdeki aylarda pazara sunulacak bu çözüme ek olarak, yonga setlerinin doğal USB 3.0 desteğini ne zaman kazanacağı büyük merak konusu.

Geçtiğimiz ay ile birlikte 8 serisi yeni yonga setlerini pazara sunmaya başlayan AMD, SB850 köprüsü ile doğal SATA-III (SATA 6Gbps) desteği sunmaya başlamış, USB 3.0 destekli yeni bir yonga seti için de hazırlıklara başlamıştı. Tayvan merkezli kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre Intel, yonga setlerinde doğal USB 3.0 desteğine en iyi ihtimalle 2012'ye, SATA-III içinse önümüzdeki yılın 3 çeyreğine kadar geçmeyi planlamıyor.

SATA-III desteğini güncellenmiş X58 platformuyla vermesi beklenen Intel'in, bu yıl için yeni bir platform sunmayacağı dolayısıyla planlamaların 2011 ve sonrası için yapıldığı, 2011 yol haritası içinse USB 3.0'la ilgili herhangi bir gelişmenin bulunmadığı belirtiliyor.

Anakartlarda USB 3.0 desteği, NEC gibi firmalarca hazırlanan USB 3.0 host kontrolcüleriyle sağlanıyor.