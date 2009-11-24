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Intel 2015'te 11nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 2015'te 11nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor
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Yayımladığı yol haritalarına sadık kalmasıyla bilinen Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik özellikli yeni işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Tik-tak iş modeliyle iki yıllık döngüler içerisinde bir yıl üretim teknolojisinde ileri gitmeyi, bir yılda işlemci mimarisini güncellemeyi amaç edinen Intel, 32nm üretim teknolojisini takiben önümüzdeki yılın sonlarına doğru Sandy Bridge kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini duyurmayı planlıyor. Yarıiletken üretiminde endüstriye yön veren firma, uzun vadeli planları kapsamında beş yıl içerisinde 11nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor.

32nm üretim teknolojisinden sonraki adım olarak fabrikasyon sürecini 22nm'ye çekmeyi hedefleyen hatta Eylül ayında düzenlenen IDF 2009 etkinliğinde 22nm için SRAM örneği de gösteren firma, 22nm için 2013 yılını takvimlemiş durumda. 22nm üretim teknolojisinin anons edilmesinden bir yıl sonra yeni bir mikroişlemci mimarisine geçecek olan Intel, 2013 ile birlikte 15nm üretim teknolojisine geçmeyi amaçlıyor. 2015 sonu ise Intel'in 11nm üretim teknolojisine geçmeyi planladığı dönem olarak dikkatleri çekerken, 11nm ile kıyaslandığında %80 daha küçük olacak 7 nm işlemciler ise 2017'de anons edilecek.

Eğer geçiş sürecindeki çalışmalarda herhangi bir aksaklık yaşanmaz ise Intel, 2015 ile birlikte 11nm üretim teknolojisiyle üretime başlayacağını tahmin ediyor.


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fatıhbrck 9 yıl
teknolojı ne kadar gelısırse ınsanognun sonu okadar yaklasıor walla bı yandan sevınıorum bı yandan acı gelecegı dusununce uzuluorum.
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MÇKR_06 9 yıl
iyi bi gelişme
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Momo-Oz 9 yıl
1 dna molekülü 1 nanometredir zaten .. ben pek sanmıyorum o kadar küçük yapabilceklerini.. elektrik kaçakları olcaktır.
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wacd 9 yıl
DungeonKeeper

1 dna molekülü 1 nanometredir zaten .. ben pek sanmıyorum o kadar küçük yapabilceklerini.. elektrik kaçakları olcaktır.


kurşun kalemlerde kullanılan graphene'den 1 atom genişliğinde 10 atom uzunluğunda transistör yapılmıştı bir kaç zaman önce


imla hatası
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Source 9 yıl
Intel çalışması lazım yoksa nvidia işlemcilerin işlerinide gpulara verecek :D
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atilgan26 9 yıl
nm benim bildiğim mm'nin binde biri. Nasıl oluyorda 11nm ve 7 nm arasında %80 fark oluyor. %20 daha küçük demek istemişler sanırım.
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alito 9 yıl
2020 yılı ile birlikte 3 yada 1 nanometrenin ilk örneklerini görebileceğiz sanırım. bununla birlikte psu ihtiyacı, ekran kartlarının nmetrik kücülmesini ve o.c miktarınıda göz onüne alırsak, 100watt gücündeki bir psu tüm kasa için yeterli olabilir. öte yandan işlemci ve ekran kartları için pasif soğutma dönemide başlayacaktır buda fan gürültüsüne ve su soğutmaya elveda dememiz anlamına geliyor. ayrıca pc kasalarının boyutlarında da inanılmaz değişiklikler olacaktır ssd lerin daha da küçülmesi cd mimarisinin yerini daha kücük yada daha farklı medyaların almasıda kasa boyutlarının kücülmesinde büyük bir rol üstlenecektir. örnek vermek gerekirse bir nintendo wii kadar belkide daha küçük ama süper hızlı pcler artık hayal olmayacak. bunun yanında notebookların nasıl bir değişime uğrayacağını varın siz düşünün





NOT: Tabi bunları 2012 kehaneti gerçek olmazsa görebileceğiz
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delimotorcu 9 yıl
ISLEMCILER inceldikce daha kolaj soguyorlar
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Opeth 9 yıl
Artık eksilere doğru giderler x)
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D.a.y.I 9 yıl
herhalde çok değil bundan bir on sene sonra 0,5 nm falan konuşuyor olacağız bu ne hız yahu
ama böyle gelişmeler insanı da heyecanlandırıyor
teknoloji hiç olmadığı kadar hızlı ilerleyecek desenize .
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wacd 9 yıl
pikometre terimine pek de uzak değiliz 10 yıl sonra görürüz heralde
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