Intel 2015'te 11nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor

Tam Boyutta Gör

Yayımladığı yol haritalarına sadık kalmasıyla bilinen Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik özellikli yeni işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Tik-tak iş modeliyle iki yıllık döngüler içerisinde bir yıl üretim teknolojisinde ileri gitmeyi, bir yılda işlemci mimarisini güncellemeyi amaç edinen Intel, 32nm üretim teknolojisini takiben önümüzdeki yılın sonlarına doğru Sandy Bridge kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini duyurmayı planlıyor. Yarıiletken üretiminde endüstriye yön veren firma, uzun vadeli planları kapsamında beş yıl içerisinde 11nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor.

32nm üretim teknolojisinden sonraki adım olarak fabrikasyon sürecini 22nm'ye çekmeyi hedefleyen hatta Eylül ayında düzenlenen IDF 2009 etkinliğinde 22nm için SRAM örneği de gösteren firma, 22nm için 2013 yılını takvimlemiş durumda. 22nm üretim teknolojisinin anons edilmesinden bir yıl sonra yeni bir mikroişlemci mimarisine geçecek olan Intel, 2013 ile birlikte 15nm üretim teknolojisine geçmeyi amaçlıyor. 2015 sonu ise Intel'in 11nm üretim teknolojisine geçmeyi planladığı dönem olarak dikkatleri çekerken, 11nm ile kıyaslandığında %80 daha küçük olacak 7 nm işlemciler ise 2017'de anons edilecek.

Eğer geçiş sürecindeki çalışmalarda herhangi bir aksaklık yaşanmaz ise Intel, 2015 ile birlikte 11nm üretim teknolojisiyle üretime başlayacağını tahmin ediyor.