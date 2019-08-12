Intel 2021 yılında sunacağı oyuncu odaklı NUC üzerinde çalışmaya başladı: RTX 2060'lı model yolda

Intel NUC konsepti farklı alanlara yöneldiği modellerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Oyuncu odaklı NUC’lardan ofis sistemlerine ölçeklenen çözümlerin yol haritası sızdırıldı.

1 M.2 2242/80, 1 PCIe 3.0 x4 portlarının yanı sıra 2.5’’ sürücü yuvası bulunan kompakt çözümlerle 64 GB’a kadar 2666 MHz’e kadar bellekleri 2 slotta kullanabiliyorsunuz. Görüntü aktarımı için HDMI 2.0a desteği bulunan modelde ayrıca Intel Optane desteği de mevcut.

Ghost Canyon

2020’de gelecek oyuncu odaklı Ghost Canyon’da ise 45 Watt TDP’li ve 8/16 izlekli i9-9980HK yer alacak. 2 M.2 2242/80/110 ve 1 adet de M.2 2242/80 yuvasına PCIe 4.0 x4 eşlik eden mini bilgisayar’da 2 Thunderbolt 3.0 portuna 2’si önde 6’sı arkada olmak üzere toplamda 8 USB portu eşlik etmekte. Oyuncu odaklı demiştik, Ghost Canyon’da PCIe X16 slotunun da yer alacağını belirtelim.

Phantom Canyon

RTX 2060'lı NUC

Phantom Canyon’la birlikte görünüşe göre Intel NUC’u bir oyuncu sistemi haline getirmeyi amaçlıyor. Zira 299 dolardan 349 dolara uzanan fiyatlarla GTX 1660 Ti veya RTX 2060’la desteklenmiş modeller de sunulacak. İlginç bir detay olarak RTX 2060'ın o dönem için eski kalacak olmasından yola çıkarak firmanın temsili olarak bu modelleri tercih etmiş olabileceğini söylebiliriz.

Ek olarak Intel gelecek nesil platformlarında PCIE başlığında ciddi bir yükseltmeye gideceğe benziyor. DMI kanalını 4’ten 8’e çıkaracak mavi ekip PCIe 4.0’la birlikte bant genişliğini 4 katına çıkarmış olacak.

Buna sebep olaraksa artan NVMe sürücü isteği, Thunderbolt 3.0 üzerinden kullanılacak harici ekran kartı ve USB 3.2 arayüzünü kullanacak flash sürücüler gösteriliyor.

https://www.fanlesstech.com/2019/08/the-2021-gaming-nuc-is-already-in-works.html

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Yakın zamandan ileriye doğru gidecek olursak, bu yıl sonbahar döneminde Frost Canyon’un gelmesi bekleniyor. Şu ana dek piyasaya sürülen standart 4X4 formatındakiyongasıyla gelirken Intel UHD graphics çözümünü de yanında getiriyor.2021’de piyasaya sürülecekise şu an erken geliştirme aşamasında. 28 watt TDP’liişlemcilerinin güç vereceği modelleringibi dikkat çeken bir standarta destek vereceğini aktaralım. Arayüz kısmında ise HDMI 2.1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, USB 3.1 Gen 2 ve Thunderbolt 3’ü görmekteyiz.