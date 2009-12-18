Intel: 22nm geliştirme aşamasında, 16nm ve 11nm için araştırmalarımız sürüyor

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Tik-Tak iş geliştirme modeliyle iki yıllık düzenli aralıklarla fabrikasyon sürecinde güncellemeye giden Intel, 32nm işlemcileri iş ortaklarına ve sistem üreticilerine satmaya başladı. 2003 yılında 90nm, 2005 yılında 65nm ve 2007 yılında 45nm üretim teknolojisine geçiş yapan firma, 7 milyar dolarlık yatırım sonrasında 32nm üretim teknolojisi için iki fabrikasında birkaç aydır 32nm işlemci üretiyor.

32nm üretim teknolojisinden sonra Intel'in yeni hedefi 22nm üretim teknolojisine geçiş yapmak. Firmanın güncel yol haritasına göre Tik-Tak modelinde herhangi bir aksama olmaksızın 2011'de 22nm işlemciler pazara giriş yapabilecek. Yeni üretim teknolojisi için geliştirme çalışmalarına devam eden Intel öte taraftan daha uzun vadeli planları ışığında 16nm ve 11nm için de araştırmalarını sürdürüyor.

Açıkladığı yol haritalarına sadık kalmasıyla tanınan Intel, 16nm üretim teknolojisini 2013 ve 11nm üretim teknolojisini ise 2015'de duyurmayı hedefliyor. FTC'nin açtığı dava için, "yenilikçi yaklaşamlarımız fiyatların diğer endüstrilerde olmadığı kadar daha hızlı düşmesini sağlıyor ve bu durum tüketicilerin lehine işliyor" şeklinde yanıt veren Intel, yeni nesil üretim teknolojileri için yatırımlarını sürdüreceğini açıkladı.