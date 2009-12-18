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Intel: 22nm geliştirme aşamasında, 16nm ve 11nm için araştırmalarımız sürüyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel: 22nm geliştirme aşamasında, 16nm ve 11nm için araştırmalarımız sürüyor
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Tik-Tak iş geliştirme modeliyle iki yıllık düzenli aralıklarla fabrikasyon sürecinde güncellemeye giden Intel, 32nm işlemcileri iş ortaklarına ve sistem üreticilerine satmaya başladı. 2003 yılında 90nm, 2005 yılında 65nm ve 2007 yılında 45nm üretim teknolojisine geçiş yapan firma, 7 milyar dolarlık yatırım sonrasında 32nm üretim teknolojisi için iki fabrikasında birkaç aydır 32nm işlemci üretiyor.

32nm üretim teknolojisinden sonra Intel'in yeni hedefi 22nm üretim teknolojisine geçiş yapmak. Firmanın güncel yol haritasına göre Tik-Tak modelinde herhangi bir aksama olmaksızın 2011'de 22nm işlemciler pazara giriş yapabilecek. Yeni üretim teknolojisi için geliştirme çalışmalarına devam eden Intel öte taraftan daha uzun vadeli planları ışığında 16nm ve 11nm için de araştırmalarını sürdürüyor.

Açıkladığı yol haritalarına sadık kalmasıyla tanınan Intel, 16nm üretim teknolojisini 2013 ve 11nm üretim teknolojisini ise 2015'de duyurmayı hedefliyor. FTC'nin açtığı dava için, "yenilikçi yaklaşamlarımız fiyatların diğer endüstrilerde olmadığı kadar daha hızlı düşmesini sağlıyor ve bu durum tüketicilerin lehine işliyor" şeklinde yanıt veren Intel, yeni nesil üretim teknolojileri için yatırımlarını sürdüreceğini açıkladı.


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showstopper41 9 yıl
32nm nin de zamanı geldi. LGA775 Q serisi sahibi olanlar bence şimdi işlemcilerini değiştirmeliler. 32nm Core ix serisi 45nm olanlarına göre geçiş yaptığınıza değecek modeller olmasını bekliyorum. En başta hava soğutma ile daha yüksek overclock imkanı geliyor. Hatırlarsanız ayni mimari olmasına rağmen Q6xxx ile Q9xxx işlemciler arasında hava soğutma hızaşırtma performansları arasında fark vardı.
Benim asıl performansını merak ettiğim 2 çekirdek 4 izlek sahibi 32nm işlemciler ile 4 çekirdek işlemciler arasındaki performans farkı ne olacak? GTA gibi 4 çekirdek kullanabilen oyunlarda. Veya winrar benchmarkda.
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Temren 9 yıl
intel bu mevzuda kaptırmış gidiyor, AMD geride kaldı denilebilir...

bu gelişme olayı wikipedia'da anlatılmış 2020'ye kadar tek haneye düşecek nm, yalnız 6nm'den sonra kuantum fiziğine göre fenomen sayılan açıklanamayan şeyler olmaya başlıyormuş elektronik devrelerde, o noktada işlemci gelişimi büyük tıkanıklığa uğrayabilir. 2040 yılına gelindiğinde hala 2020'den kalma işlemciler kullanılıyor olabiliriz
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