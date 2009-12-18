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Intel: 32nm üretim teknolojisi için fabrikalarımıza 7 milyar dolar yatırdık

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel: 32nm üretim teknolojisi için fabrikalarımıza 7 milyar dolar yatırdık
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Intel tepe yöneticisi Paul Otellini bir açıklamasında küresel krizin neden olduğu ekonomik daralmaya rağmen yeni teknolojilere yatırım yapmayı sürdüreceklerini ve üretim tesislerini 32nm üretim teknolojisine hızlı adaptason için güncelleyeceklerini açıklamıştı. Clarkdale ve Arrandale kod adlı işlemcileriyle endüstride ilk defa entegre grafik özellikli x86 işlemcilerini pazara sunacak olan Intel, yeni jenerasyondaki tüm modelleri 32nm üretim teknolojisiyle hazırlıyor. Bir süre önce hacimli üretime başlayan ve Ocak ayının ikinci haftası ile birlikte 32nm işlemcilerini tüm dünyada satışa sunmaya hazırlanan Intel, 32nm için 7 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Firmanın elimize ulaşan yeni bir dökümanına göre 32nm için farklı noktalardaki dört tesise, 7 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Firmanın Oregon'da konuşlandırılan D1D ve D1C kod adlı üretim tesisleri bir süre önce 32nm üretimine başlarken, Arizona'daki Fab32 ve New Mexico'daki Fab11X tesisleri ise yeni yıl ile birlikte üretim bantlarından 32nm işlemciler çıkarmaya başlayacak.


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psikoefee 9 yıl
yahu bu adamları ekonomik krizin vurması mümkün değil kimbilir günde kaç bin tane intel satılıyordur?? hani vatandaş yapmışda 7 milyar dolarlık yatırım inşallah bunu bizden fazlasıyla çıkartmaz
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sahafiec 9 yıl
bu nakit fazlalığında yüzerken İntel bu harcamayı hissetmemiştir bile.
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Confusion 9 yıl
geçtiğimiz gün yayınladığın 200 milyon 45nm işlemci sattı haberinden sonra fabrika başına 1.75 milyar dolar yatırım yapması normal geliyor.
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Wılt 9 yıl
İntel in amd den bariz ekonomi olarak üstünlüğü var. Umarım üstünlük git gide açılmaz
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