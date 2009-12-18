Intel: 32nm üretim teknolojisi için fabrikalarımıza 7 milyar dolar yatırdık

Tam Boyutta Gör

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini bir açıklamasında küresel krizin neden olduğu ekonomik daralmaya rağmen yeni teknolojilere yatırım yapmayı sürdüreceklerini ve üretim tesislerini 32nm üretim teknolojisine hızlı adaptason için güncelleyeceklerini açıklamıştı. Clarkdale ve Arrandale kod adlı işlemcileriyle endüstride ilk defa entegre grafik özellikli x86 işlemcilerini pazara sunacak olan Intel, yeni jenerasyondaki tüm modelleri 32nm üretim teknolojisiyle hazırlıyor. Bir süre önce hacimli üretime başlayan ve Ocak ayının ikinci haftası ile birlikte 32nm işlemcilerini tüm dünyada satışa sunmaya hazırlanan Intel, 32nm için 7 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Firmanın elimize ulaşan yeni bir dökümanına göre 32nm için farklı noktalardaki dört tesise, 7 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Firmanın Oregon'da konuşlandırılan D1D ve D1C kod adlı üretim tesisleri bir süre önce 32nm üretimine başlarken, Arizona'daki Fab32 ve New Mexico'daki Fab11X tesisleri ise yeni yıl ile birlikte üretim bantlarından 32nm işlemciler çıkarmaya başlayacak.