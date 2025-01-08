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    MG'den Türkiye yatırımıyla ilgili açıklama: "Mısır rakibimiz değil"

    MG'nin Türkiye'deki temsilcisi Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, Mısır'da kurulacak fabrikanın Türkiye yatırımını sekteye uğratmadığını ve yatırım görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.
    MG'den Türkiye yatırımıyla ilgili açıklama: Mısır rakibimiz değil Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Çinli SAIC Motor bünyesindeki İngiliz kökenli otomobil markası MG'nin Mısır'da 100 bin araç kapasiteli otomobil fabrikası kuracağını öğrendik. Böylece Türkiye'nin yatırım fırsatını Mısır'a kaptırdığı düşünüldü.

    Türkiye'de MG markasının temsilcisi olan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Dağtekin, Mısır yatırımının Türkiye'ye alternatif bir proje olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

    “Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalışılan ve yıllık 50 bin araç üretim kapasiteli Mısır projesiyle SAIC Motor, Mısır iç pazarı ile bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerini hedefliyor. Mısır fabrikası, Türkiye projesinin alternatifi ya da rakibi değil. Dolayısıyla bu projenin bizim yatırımımızla bir ilişkisi yok. Bizim olası rakibimiz Avrupa’daki ülkeler ve Fas olabilir. Çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz”

    10 Ocak'ta Şangay'da görüşmeler yapılacak

    MG'nin çatı şirketi SAIC ile son bir yıldır Türkiye fabrikası üzerinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Dağtekin, bu süreçte büyük yol kat ettiklerini ve SAIC üst yönetiminin daveti üzerine 10 Ocak’ta Şangay’a giderek bu önemli projeyi bir sonraki aşamaya taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

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