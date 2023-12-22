BYD, Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasını kuracağı ülkeyi açıkladı

Kasım ayı itibarıyla Atto 3 modeliyle Türkiye'de satışlara başlayan Çinli elektrikli araç devi BYD, Avrupa'da kuracağı ilk otomobil fabrikası için tercihini yaptı. Şirket, lokasyon olarak Macaristan'ın Szeged şehrini seçti.

BYD'nin Macaristan'da kuracağı fabrikada Çin'deki tabirle NEV yani yeni enerjili otomobiller üretilecek. Bu kapsama %100 elektrikli ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar giriyor. Açıklamaya göre, Avrupa'daki üretim üssünün inşaatı birçok aşamadan oluşacak ve binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak.

BYD'nin Macaristan fabrikası, Avrupa'da bir Çinli üretici tarafından inşa edilen ilk fabrika olacak. Nio, Xpeng ve Great Wall Motors gibi başka Çinli üreticiler de faaliyet gösteriyor ancak henüz fabrika kurmak konusunda herhangi bir resmi açıklamaları bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör Macaristan, Çinli markaların Avrupa'daki üretim üssü olmaya fazlasıyla yakın. Nio, Budapeşte yakınlarında batarya değişim istasyonu ürettiği küçük bir fabrikaya sahip. Ayrıca BYD'nin Slovakya sınırına yakın olan Komárom'da bir otobüs fabrikası da bulunuyor.

Bunlara ek olarak Çinli batarya devi CATL, 2022 yılında ülkenin en büyük ikinci şehrinde 7.6 milyar dolar yatırımla yıllık 100 GWh kapasiteye sahip batarya fabrikası kuracağını açıklamıştı. Bir başka batarya üreticisi Sunwoda Electric de 1.96 milyar yuan yani 275 milyon dolar yatırımla fabrika kurmayı planladığını duyurmuştu.

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Avrupa'daki üretim maliyetlerinin Çin'dekine göre daha yüksek olduğu biliniyor ancak Macaristan'da üretilecek modellerin Türkiye'ye gelmesi en azından BYD'nin yüzde 54'e varan ilave gümrük vergisinden sıyrılmasına yol açacaktır. Bu durumda BYD modellerinin fiyatında biraz düşüş görebiliriz ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi fabrikanın tamamlanması için henüz iki yıllık süreç işleyecek.

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BYD, Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasını kuracağı yeri açıkladı