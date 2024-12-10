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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Carlos Tavares'in istifasıyla gündeme gelen Stellantis, oluşturulan Geçici İcra Komitesi'ne başkanlık eden John Elkann ile birlikte yatırımlarını sürdürüyor. Hollanda merkezli şirket, Çinli batarya devi CATL ile ortak batarya fabrikası kuracak.

Bugün yapılan resmi açıklamada, Stellantis ve CATL'in İspanya'nın Zaragoza kentinde kurulacak yeni lityum demir fosfat (LFP) batarya fabrikası için 4.3 milyar dolara kadar yatırım yapacağı duyuruldu. 2026'nın sonuna doğru faaliyete başlaması beklenen fabrikada yıllık 50 GWh üretim planlanıyor. Bu hedefe ulaşmak için Avrupa'daki pazarın durumunun yanı sıra İspanya ve AB'deki yetkili makamların desteği önemli rol oynayacak.

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Fabrika için kurulan ortaklığın kontrolü %50 pay sahibi olan CATL'de olacak. Stellantis'in payı ise STLA İspanya için %40, STLA Fransa için %10 şeklinde bölünmüş durumda. Fabrika inşaatı çeşitli fazlardan oluşacak ve inşaat süreci toplam dört yıl sürecek. İlk faz, yukarıda da belirttiğimiz gibi 2026 yılında tamamlanacak. Öte yandan, projenin çeşitli ülkelerdeki rekabet onaylarının yanı sıra Çin ve İspanyol hükümetlerinden alınacak onaylara tabi olduğu da belirtiliyor.

Stellantis, bünyesinde Peugeot, Citroen, Opel ve Fiat gibi toplam 14 markayı barındıran büyük bir üretici. Avrupa'da üretilecek LFP bataryalar, şirketin bünyesindeki markaların daha uygun fiyatlı ve uzun ömürlü bataryalara sahip B ve C segment binek otomobiller sunmasını sağlayacak.

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Stellantis ve CATL, İspanya'da LFP batarya fabrikası kuracak