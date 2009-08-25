Intel 3.4GHz'de çalışan Celeron E3900 modelini hazırlıyor

Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemcilerini 8 Eylül'de duyurmaya hazırlanan Intel cephesinde yüksek performans segmentinin yanı sıra giriş seviyesine yönelik çalışmalar yapılmıyor da değil. Gelen yeni bilgilere göre yarıiletken devi önümüzdeki yıl ile birlikte giriş seviyesi için hazırladığı çift çekirdekli Celeron E3000 serisini yüksek hızlı yeni bir model ile güncelleyecek.

Intel'in hazırlıkları devam eden yeni işlemcisinin Celeron E3000 serisinin son temsilcisi olarak Celeron E3900 altında pazara sunulması bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.40 GHz'de (200 MHz x 17) çalışan işlemci, 1MB seviye 2 (L2) bellek ile geliyor ve 800MHz FSB hızını destekliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere LGA775 formunda olan yeni model, Wolfdale-1M tasarımını temel alıyor.

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SSE3, SSSE3 ve x86-64 uzantılarına destek veren Celeron E3900 modeli, SSE 4.1 ve VT yani Sanallaştırma Teknolojisi'ne ise destek vermiyor. Özellikle Sanallaştırma Teknolojisi önemli çünkü bilindiği üzere 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sistemi özellikle yazılım uyumluluğu konusundaki problemleri en aza indirebilmek adına Sanallaştırılmış Windows XP Modu isimli yeni bir özellikle gelecek.

Uygulamaların sanal bir Windows XP ortamında çalışması üzerine inşa edilen bu teknolojiden faydalanabilmek için kullanıcıların sanallaştırma teknolojisine (VT) destek veren işlemci kullanmaları gerekiyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yani Ocak-Şubat-Mart döneminde lanse edilmesi beklenen 3.4GHz'lik Celeron E3900 modeli için henüz ifade edilen herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.