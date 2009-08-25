Intel 3.4GHz'de çalışan Celeron E3900 modelini hazırlıyor

Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemcilerini 8 Eylül'de duyurmaya hazırlanan Intel cephesinde yüksek performans segmentinin yanı sıra giriş seviyesine yönelik çalışmalar yapılmıyor da değil. Gelen yeni bilgilere göre yarıiletken devi önümüzdeki yıl ile birlikte giriş seviyesi için hazırladığı çift çekirdekli Celeron E3000 serisini yüksek hızlı yeni bir model ile güncelleyecek.
Intel'in hazırlıkları devam eden yeni işlemcisinin Celeron E3000 serisinin son temsilcisi olarak Celeron E3900 altında pazara sunulması bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.40 GHz'de (200 MHz x 17) çalışan işlemci, 1MB seviye 2 (L2) bellek ile geliyor ve 800MHz FSB hızını destekliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere LGA775 formunda olan yeni model, Wolfdale-1M tasarımını temel alıyor.
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SSE3, SSSE3 ve x86-64 uzantılarına destek veren Celeron E3900 modeli, SSE 4.1 ve VT yani Sanallaştırma Teknolojisi'ne ise destek vermiyor. Özellikle Sanallaştırma Teknolojisi önemli çünkü bilindiği üzere 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sistemi özellikle yazılım uyumluluğu konusundaki problemleri en aza indirebilmek adına Sanallaştırılmış Windows XP Modu isimli yeni bir özellikle gelecek.
Uygulamaların sanal bir Windows XP ortamında çalışması üzerine inşa edilen bu teknolojiden faydalanabilmek için kullanıcıların sanallaştırma teknolojisine (VT) destek veren işlemci kullanmaları gerekiyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yani Ocak-Şubat-Mart döneminde lanse edilmesi beklenen 3.4GHz'lik Celeron E3900 modeli için henüz ifade edilen herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.
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Hortlatmışsın dostum konuyu
hoşgeldiniz.
her çeşit meyve var.
soket 775 soket 1156 soket 1366
1 mb 2 mb 3 mb 4mb 6 mb 8 mb 12 mb cache
800 fsb 1066 fsb 1333 fsb 1600 fsb
Şimdi 1156 çıkarıpta 1366 pini sallamsın bu intel?
423 pin pentium 4 varken 478 pine geçiverdiydi.
:)
Bence burda ilginç ve meraklandırıcı olan, ürünleri içerisinde tabanı oluşturacak bir modeli neden Ocak 2010 gibi bir tarihte çıkartıyor?Çok geç gibi geldi bana ama gene bir bildikleri yada yaptıkları anlaşmalar vardır...
pentium ismi bırakılmadı . yeni core i3 lerle birlikte yola devam ediyor
Özellik olarak 240 çok daha zengin.
Intel ucuz işlemci yaparken biraz işin suyunu çıkarıyor. Wolfdale çekirdeğini
kırpa kırpa bu kalmış. Bu da bu isimle satılmaz. :D
gecenin bu saatinde hiç güleceem yoktu hala celeron kaldı mı ya babam cocukken vardı
Yazık yazık verilen çabalara yazık...
e2160 da 1mb ön belleğe sahipti ve overclock ile oldukça iyi sonuçlar veriyordu...
bence bu işlemci x2 245 den falan daha iyi olacak...
bu arada şu win 7 deki xp sanallaştırma olayı nedir?sisteme entegre mi gelecek?
bende 7600 var sanallaştırma ile ilgili bir şey görmedim de...