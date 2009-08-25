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Intel 3.4GHz'de çalışan Celeron E3900 modelini hazırlıyor

9 yıl
14b
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44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemcilerini 8 Eylül'de duyurmaya hazırlanan Intel cephesinde yüksek performans segmentinin yanı sıra giriş seviyesine yönelik çalışmalar yapılmıyor da değil. Gelen yeni bilgilere göre yarıiletken devi önümüzdeki yıl ile birlikte giriş seviyesi için hazırladığı çift çekirdekli Celeron E3000 serisini yüksek hızlı yeni bir model ile güncelleyecek.

Intel'in hazırlıkları devam eden yeni işlemcisinin Celeron E3000 serisinin son temsilcisi olarak Celeron E3900 altında pazara sunulması bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.40 GHz'de (200 MHz x 17) çalışan işlemci, 1MB seviye 2 (L2) bellek ile geliyor ve 800MHz FSB hızını destekliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere LGA775 formunda olan yeni model, Wolfdale-1M tasarımını temel alıyor.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

SSE3, SSSE3 ve x86-64 uzantılarına destek veren Celeron E3900 modeli, SSE 4.1 ve VT yani Sanallaştırma Teknolojisi'ne ise destek vermiyor. Özellikle Sanallaştırma Teknolojisi önemli çünkü bilindiği üzere 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sistemi özellikle yazılım uyumluluğu konusundaki problemleri en aza indirebilmek adına Sanallaştırılmış Windows XP Modu isimli yeni bir özellikle gelecek.

Uygulamaların sanal bir Windows XP ortamında çalışması üzerine inşa edilen bu teknolojiden faydalanabilmek için kullanıcıların sanallaştırma teknolojisine (VT) destek veren işlemci kullanmaları gerekiyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yani Ocak-Şubat-Mart döneminde lanse edilmesi beklenen 3.4GHz'lik Celeron E3900 modeli için henüz ifade edilen herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Celeron E3900 3.4Ghz + 2GB DDR2 Mhz RAM + 1GB ATI RADEON HD4650 VRAM süper olur bence....Açamadığınız oyun kalmaz..
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apollonx 9 yıl

DH Misafiri

Celeron E3900 3.4Ghz + 2GB DDR2 Mhz RAM + 1GB ATI RADEON HD4650 VRAM süper olur bence....Açamadığınız oyun kalmaz..






Hortlatmışsın dostum konuyu
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PC_TeKNiSYeN 9 yıl
Yine mi Celeron? Bıktım artık bu işlemcinin adını duymaktan :D
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showstopper41 9 yıl
Athlon II x2 serisine iyi rakip olacak bu işlemciler. 3,75 GHz de E5300 vs Athlon II x2 245 ile kapışmasını izlemek lazım.
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budgie 9 yıl
neyse intelin cpu manavına
hoşgeldiniz.
her çeşit meyve var.
soket 775 soket 1156 soket 1366
1 mb 2 mb 3 mb 4mb 6 mb 8 mb 12 mb cache
800 fsb 1066 fsb 1333 fsb 1600 fsb
Şimdi 1156 çıkarıpta 1366 pini sallamsın bu intel?
423 pin pentium 4 varken 478 pine geçiverdiydi.
:)
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RapscallioN 9 yıl
Yahu neden herkes kendini Intel çin çalışan ekonomistler,danışmanlar,imaj firmaları,istatistikçiler yada mühendislerden daha bilgili zannediyor anlamıyorum...
Dünyanın en büyük şirketlerinden biri, bir ürün çıkarıyor ama bizim forum ahalisi gidip yok satamaz edemez bu isimle diyorsunuz,yahu adamların satış pazarlama ve planlamasını siz daha iyimi yapacaksınız sanki


Bence burda ilginç ve meraklandırıcı olan, ürünleri içerisinde tabanı oluşturacak bir modeli neden Ocak 2010 gibi bir tarihte çıkartıyor?Çok geç gibi geldi bana ama gene bir bildikleri yada yaptıkları anlaşmalar vardır...
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c34 9 yıl
fiyatı iyiyse alınabilir herkes performans beklemiyor sonuçta.
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dstk 9 yıl
Bu arada intel efsane Pentium ismini bıraktı ama şu kötü imajlı celeron ismini senelerdir hala neden yaşatmaya çalışıyor anlamıyorum...
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K.Kahriman 9 yıl

dstk

Bu arada intel efsane Pentium ismini bıraktı ama şu kötü imajlı celeron ismini senelerdir hala neden yaşatmaya çalışıyor anlamıyorum...


pentium ismi bırakılmadı . yeni core i3 lerle birlikte yola devam ediyor
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dstk 9 yıl
Bu işlemci AMD Athlon II X2 240 ile karşılatırılamaz bile.
Özellik olarak 240 çok daha zengin.
Intel ucuz işlemci yaparken biraz işin suyunu çıkarıyor. Wolfdale çekirdeğini
kırpa kırpa bu kalmış. Bu da bu isimle satılmaz. :D
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mamad 9 yıl
Çarpanı da yüksek. İyi oc olur bu. Düşünsenize, 5 Ghz celeron. :)
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kenan109 9 yıl
Fazla uçmayın bence.Intel her zaman ki gibi yolunu bulmuş.Herkes ya cache hakkında yada saat hızı hakkında yorum yapmış.Ee sanallaştırma nerede?Dediğim gibi intel milleti keriz yerine koymada uzman.Fanboy cuklarda çıksın, alıntı yapıp dursunlar bu mesajı şimdi
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akakivanc 9 yıl
1mb cache pcyi acıp kapatmaya yeter herhalde:D
gecenin bu saatinde hiç güleceem yoktu hala celeron kaldı mı ya babam cocukken vardı
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WinteR 9 yıl
3.4 ghz aslında yüksek bir hız, 1 mb cache büyük bir engel değil, oyun performanss olarak 2mb'dan ~%7, 4mb'dan ise ~%12 civarı geride kalıyor, uygulamalarda ise fark daha düşük. Piyasaya 60$ gelirse X2 200 serisini ekarte edebilir.
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toysoLdier(V) 9 yıl
Ben de bilgisayarımda gta 4, cod serisi, crysis gibi oyunları oynamak ya da ofis işlerimi yapmak için Celeron kod adı altında hala üretilen ve can çekişmekte olan işlemcileri alırım heralde...

Yazık yazık verilen çabalara yazık...
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jvcjvc 9 yıl

akakivanc

1mb cache pcyi acıp kapatmaya yeter herhalde:D



gecenin bu saatinde hiç güleceem yoktu hala celeron kaldı mı ya babam cocukken vardı

e2160 da 1mb ön belleğe sahipti ve overclock ile oldukça iyi sonuçlar veriyordu...
bence bu işlemci x2 245 den falan daha iyi olacak...

bu arada şu win 7 deki xp sanallaştırma olayı nedir?sisteme entegre mi gelecek?
bende 7600 var sanallaştırma ile ilgili bir şey görmedim de...



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XivA 9 yıl
celeron ismini duyunca düylerim diken diken oluyor. intel bu ismi değiştirmesi gerekiyor. bize zamanında çok ceache sız celeron sattı bu intel :) adından bile nefret eder oldum :S
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