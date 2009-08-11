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Intel 34nm SSD modelleri için beklenen firmware güncellemesini yayınladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 34nm SSD modelleri için beklenen firmware güncellemesini yayınladı
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Intel resmi duyurusunu geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği yeni nesil SSD sürücüleri için merakla beklenen firmware güncellemesini nihayet yayınladı. Hatırlanacağı üzere firmanın 34mn üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Levell Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verdiği G2 serisi yeni SSD modellerinde BIOS problemi çıkmış ve kullanıcıların BIOS şifresi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmaları halinde veri kaybına uğrayabilecekleri anlaşılmıştı.

Devam eden süreçte durumu doğrulayan ve yeni bir firmware güncellemesi ile bu sorunu çözeceğini açıklayan Intel, beklenen güncellemeyi yayınladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre kullanıcılar yeni firmware güncellemesi sonrasında BIOS şifresini sorunsuz bir şekilde değiştirebilcekler. Bu arada sorunun anlaşılmasından sonra 34nm SSD satışlarını durduran Intel, yeni firmware güncellemesi ile birlikte SSD'lerin satışına da yeniden başladı.

Intel'in yeni firmware güncellemesi buradan indirilebilir.


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Kénan 10 yıl
Büyük firmalar ve SSD. İlerisi için bize çok yararı olacak
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
fiyat güncellemeside yapsa negüzel olr
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husNUKE 10 yıl
hemen indiriyim :D keşke intel ssd sahibi olsak da indirsek
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