Intel 34nm SSD modelleri için beklenen firmware güncellemesini yayınladı

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Intel resmi duyurusunu geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği yeni nesil SSD sürücüleri için merakla beklenen firmware güncellemesini nihayet yayınladı. Hatırlanacağı üzere firmanın 34mn üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Levell Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verdiği G2 serisi yeni SSD modellerinde BIOS problemi çıkmış ve kullanıcıların BIOS şifresi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmaları halinde veri kaybına uğrayabilecekleri anlaşılmıştı.

Devam eden süreçte durumu doğrulayan ve yeni bir firmware güncellemesi ile bu sorunu çözeceğini açıklayan Intel, beklenen güncellemeyi yayınladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre kullanıcılar yeni firmware güncellemesi sonrasında BIOS şifresini sorunsuz bir şekilde değiştirebilcekler. Bu arada sorunun anlaşılmasından sonra 34nm SSD satışlarını durduran Intel, yeni firmware güncellemesi ile birlikte SSD'lerin satışına da yeniden başladı.

Intel'in yeni firmware güncellemesi buradan indirilebilir.