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    Intel 495 serisi çipsetiyle USB 3.2 Gen 2 desteği sunacak

    Intel’in önümüzdeki işlemcileri için tasarladığı yongasetlerinden 495 çözümünün teknik detayları açıklandı.
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    Metehan Göktaş
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    Intel yeni işlemcileriyle uyumlu olacak yongasetleriyle modern teknolojilere destek sunacak. Yeni yongaseti 495 serisinin teknik detayları mavi ekibin sitesinde yayınlandı.

    6 USB 3.2 Gen 2 portuna destek 

    Premium-U ve Premium-Y serisi işlemcilere yönelik tasarlanan 495 serisi yongasetleri OPI x8 arayüzü üzerinden 4 GT/s seviyesinde aktarıma imkan tanıyacak. 16 PCIe 3.0 kanalı sağlayacak birim SATA tarafında ise 3 sürücüyle kullanılabilecek. 6 USB 3.2 Gen 2 portu sağlayacak çipset USB 2.0 standartında 10 arabirime destek sunacak.
    Diğer taraftan entegre Gigabit Ethernet de sağlayacak yonga gömülü Wi-Fi özelliğine de sahip olacak. Son olarak hali hazırdaki yongasetlerindeki modern özellikleri de taşıyan yongasetinin Comet Lake yongalarıyla uyumlu olması beklenirken hangi işlemcilerle uyumlu olacağı ise şimdilik açıklanmadı. 


    https://www.anandtech.com/show/14898/intels-495-chipset-datasheet-usb-32-gen-2-support-mobile-only Yorum Yaz
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