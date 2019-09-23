Intel 495 serisi çipsetiyle USB 3.2 Gen 2 desteği sunacak

Intel yeni işlemcileriyle uyumlu olacak yongasetleriyle modern teknolojilere destek sunacak. Yeni yongaseti 495 serisinin teknik detayları mavi ekibin sitesinde yayınlandı.

6 USB 3.2 Gen 2 portuna destek

Diğer taraftan entegre Gigabit Ethernet de sağlayacak yonga gömülü Wi-Fi özelliğine de sahip olacak. Son olarak hali hazırdaki yongasetlerindeki modern özellikleri de taşıyan yongasetinin Comet Lake yongalarıyla uyumlu olması beklenirken hangi işlemcilerle uyumlu olacağı ise şimdilik açıklanmadı.

https://www.anandtech.com/show/14898/intels-495-chipset-datasheet-usb-32-gen-2-support-mobile-only

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serisi işlemcilere yönelik tasarlanan 495 serisi yongasetleri OPI x8 arayüzü üzerinden 4 GT/s seviyesinde aktarıma imkan tanıyacak.sağlayacak birim SATA tarafında isekullanılabilecek.sağlayacak çipsetdestek sunacak.