Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 14 kişi burada

    AMD RX 5300 XT’li hazır sistemler yolda: B550 yonga seti ortaya çıktı

    AMD’nin üst segmente konumlandırdığı RX 5700 serisinin ardından giriş seviyesi seçenekler de belirmeye başladı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    580
    14
    1
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
     
    RDNA mimarili kartların RTX 260/2070 Super’e karşı konumlandırılan orta-üst segment çözümlerinin ardından giriş seviyesi kartlar da belirmeye başladı. HP’nin hazır sistemlerinin detaylarında saklanan model RX 5300 XT oldu.

    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Navi 14 ve Navi 12 GPU’larının ardından gelen RX 5500 ve RX 5300 XT haberleri her ne kadar yeni modellerin RDNA mimarisi üzerinde şekilleneceğini düşündürse de RX 5300 XT’de yeniden ısıtılmış bir mimariyle karşılaşmamız da olası. RX 550’nin yerini almaya gelen kartta 4 GB kapasiteli GDDR5 tip bellek tercih edilirken model muhtemelen tüm gücünü anakartın PCIe slotundan karşılayacaktır.

    B550 yongasetli anakart

    Diğer taraftan teknik özelliklerdeki aslında asıl heyecan uyandıran detay B550 yongasetli anakart olsa gerek. Ryzen 7 3700X ile kombine edilen anakartla birlikte aslında OEM B550 yongasetli anakartlarda dahi üst seviye işlemci kullanılabilmesi geniş uyumluluk adına ümit verici.
    AMD RX 5300 XT’li hazır sistemler yolda: B550 yonga seti ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Anakartın sunduğu ekstra özelliklere bütçe ayırmak istemeyen ancak yüksek işlemci performansına ihtiyaç duyan kullanıcılar adına bu güzel bir haber. Son olarak HP’nin listelenen hazır sistemlerinin önümüzdeki ayın başlarından itibaren satışa sunulacağını belirtelim.


    https://wccftech.com/amd-radeon-rx-5300-xt-navi-gpu-4-gb-gddr5-memory-leak/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Forum1th 5 dk.
    B450 herhalde en çok kullanılan chipset oldu, adı yeter zaten :)
    AMD'yi seviyorum ama RTX 3000 çıkacak adamlar hala serinin kalanını çıkaramadı. Çok saçma ya.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 48 dk. Google Play Pass, ABD’de başladı 1 sa. Intel 495 serisi çipsetiyle USB 3.2 Gen 2 desteği sunacak 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN AMD RX 5300 XT’li hazır sistemler yolda: B550 yonga seti ortaya çıktı Sonraki RX 5500 benchmark testinde gülümsedi 3 sa. Teknofest İstanbul 2019’da neler gördük? 4 sa. Louis Vuitton, League of Legends için yeni kostümler tasarlıyor 4 sa. ABD ve İngiliz Silahlı Kuvvetleri, birlik ikmali için otonom araçları test ediyor 5 sa. Uygun fiyatlı Lenovo K10 Plus tanıtıldı 5 sa. Facebook Libra kripto parasını destekleyecek para birimleri belli oldu 6 sa. iPhone 11 Pro Max parçaları arasında ikinci batarya bağlantısı dikkat çekiyor 6 sa. Galaxy A20s tanıtıldı: İşte özellikleri 7 sa. Elektrikli Nissan Leaf 2020'de Türkiye'ye geliyor 7 sa. Oppo Reno Ace'in tasarımını gösteren tanıtım posteri yayınlandı 8 sa. Facebook, Grup Hikayeleri özelliğini sonlandırıyor 8 sa. Ünlü giyilebilir cihaz markası Fitbit satılıyor 9 sa. Teknoloji sektörü 8K TV'ler için resmi standartları belirledi 9 sa. IKEA, 2020'de tükettiği elektrikten daha fazlasını üretmeye başlayacak 10 sa. YouTube CEO'su, değişen "kanal doğrulama" kriterlerindeki karışıklık için özür diledi 10 sa. Hyundai Tucson N Line Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 11 sa. PlayStation 5 daha az enerji harcayacak 11 sa. Netflix Türkiye’den Breaking Bad filmine sansür! (Açıklama geldi) 12 sa. Trump açıkladı: Ay'a gitmek heyecan verici değil, hedefimiz Mars olmalı 12 sa. Huawei'in son harikası Mate 30 Pro | Mobilite Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    377. Dönem (Kasım 2019 Celbi) Uzun Dönem, Kısa Dönem ve Yedek ...
    DH Forum
    ATASAY BAYİSİ TARAFINDAN DOLANDIRILDIM. ŞEYTANIN AKLINA GELMEY...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim