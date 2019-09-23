AMD RX 5300 XT’li hazır sistemler yolda: B550 yonga seti ortaya çıktı

RDNA mimarili kartların RTX 260/2070 Super’e karşı konumlandırılan orta-üst segment çözümlerinin ardından giriş seviyesi kartlar da belirmeye başladı. HP’nin hazır sistemlerinin detaylarında saklanan model RX 5300 XT oldu.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Navi 14 ve Navi 12 GPU’larının ardından gelen RX 5500 ve RX 5300 XT haberleri her ne kadar yeni modellerin RDNA mimarisi üzerinde şekilleneceğini düşündürse de RX 5300 XT’de yeniden ısıtılmış bir mimariyle karşılaşmamız da olası. RX 550’nin yerini almaya gelen kartta 4 GB kapasiteli GDDR5 tip bellek tercih edilirken model muhtemelen tüm gücünü anakartın PCIe slotundan karşılayacaktır.
B550 yongasetli anakartDiğer taraftan teknik özelliklerdeki aslında asıl heyecan uyandıran detay B550 yongasetli anakart olsa gerek. Ryzen 7 3700X ile kombine edilen anakartla birlikte aslında OEM B550 yongasetli anakartlarda dahi üst seviye işlemci kullanılabilmesi geniş uyumluluk adına ümit verici.
Anakartın sunduğu ekstra özelliklere bütçe ayırmak istemeyen ancak yüksek işlemci performansına ihtiyaç duyan kullanıcılar adına bu güzel bir haber. Son olarak HP’nin listelenen hazır sistemlerinin önümüzdeki ayın başlarından itibaren satışa sunulacağını belirtelim.
https://wccftech.com/amd-radeon-rx-5300-xt-navi-gpu-4-gb-gddr5-memory-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AMD'yi seviyorum ama RTX 3000 çıkacak adamlar hala serinin kalanını çıkaramadı. Çok saçma ya.