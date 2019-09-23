AMD RX 5300 XT’li hazır sistemler yolda: B550 yonga seti ortaya çıktı

RDNA mimarili kartların RTX 260/2070 Super’e karşı konumlandırılan orta-üst segment çözümlerinin ardından giriş seviyesi kartlar da belirmeye başladı. HP’nin hazır sistemlerinin detaylarında saklanan model RX 5300 XT oldu.

B550 yongasetli anakart

Anakartın sunduğu ekstra özelliklere bütçe ayırmak istemeyen ancak yüksek işlemci performansına ihtiyaç duyan kullanıcılar adına bu güzel bir haber. Son olarak HP’nin listelenen hazır sistemlerinin önümüzdeki ayın başlarından itibaren satışa sunulacağını belirtelim.

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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkanardından gelen RX 5500 ve RX 5300 XT haberleri her ne kadar yeni modellerin RDNA mimarisi üzerinde şekilleneceğini düşündürse deyeniden ısıtılmış bir mimariyle karşılaşmamız da olası. RX 550’nin yerini almaya gelen karttakapasitelitip bellek tercih edilirken model muhtemelen tüm gücünü anakartın PCIe slotundan karşılayacaktır.Diğer taraftan teknik özelliklerdeki aslında asıl heyecan uyandıran detayyongasetli anakart olsa gerek.ile kombine edilen anakartla birlikte aslında OEMyongasetli anakartlarda dahi üst seviye işlemci kullanılabilmesi geniş uyumluluk adına ümit verici.